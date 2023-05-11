'An tiểu thư' của Mùa Hè Sôi Động tiết lộ lý do gác sự nghiệp nghệ thuật

Hậu trường 11/05/2023 19:53

Mới đây, xuất hiện trong một chương trình, 'An tiểu thư' của Mùa Hè Sôi Động đã tiết lộ lý do vắng bóng ở làng giải trí dù có nhiều cơ hội phát triển.

Từng gây chú ý với vai An ‘tiểu thư’ trong Mùa Hè Sôi Động, diễn viên Cao Mỹ Kim trong những năm gần đây không còn hoạt động sôi nổi như trước. Mới đây, xuất hiện trong một chương trình, Cao Mỹ Kim đã tiết lộ lý do vắng bóng ở làng giải trí dù có nhiều cơ hội phát triển.

'An tiểu thư' của Mùa Hè Sôi Động tiết lộ lý do gác sự nghiệp nghệ thuật - Ảnh 1
Cao Mỹ Kim từng gây chú ý với vai An ‘tiểu thư’ trong Mùa Hè Sôi Động - Ảnh: Internet

 

Theo đó, diễn viên Cao Mỹ Kim cho biết mẹ của cô yêu thích nghệ thuật từ nhỏ nhưng vì hoàn cảnh mà không theo đuổi nghệ thuật được. Khi thấy con gái bộc lộ năng khiếu, bà mong con thực hiện thay ước mơ của mình.

'An tiểu thư' của Mùa Hè Sôi Động tiết lộ lý do gác sự nghiệp nghệ thuật - Ảnh 2
Nữ diễn viên dành hơn 10 năm tuổi trẻ để thực hiện ước mơ của mẹ - Ảnh: Internet

 

Nữ diễn viên dành hơn 10 năm tuổi trẻ để thực hiện ước mơ của mẹ. Tới năm 26 tuổi, khi đã thay mẹ thực hiện được ước mơ, cô mới xin được thực hiện ước mơ của mình là kinh doanh và giảng dạy.

Sớm nở rộ tài năng nhưng niềm đau mê không đặt hoàn toàn vào con đường mà mình đang đi, Cao Mỹ Kim chia sẻ khi theo con đường nghệ thuật, cô nhiều lần muốn dừng lại nhưng sợ mẹ buồn lòng. Cô cho biết: "Từ bé, ước mơ của tôi là trở thành cô giáo và kinh doanh. Tôi có nhiều hoài bão lắm. Khi khán giả biết tôi là ca sĩ, diễn viên Cao Mỹ Kim rồi, tôi nói với mẹ là "đến thời điểm này, con đã làm được những gì mẹ muốn rồi, con có thể làm những gì con ước mơ được không?". Mẹ tôi đồng ý.

Tôi làm kinh doanh và đi dạy. Hồi cấp 2, cấp 3, tôi đã đi dạy múa, dạy hát cho các trường cấp 1. Tôi có năng khiếu truyền đạt. Những năm gần đây, tôi dạy MC. Tôi độc lập từ bé nên khi bước ra làm kinh doanh đều tự xoay sở, không muốn gia đình lo lắng. Tính tôi cũng không tâm sự nhiều".

'An tiểu thư' của Mùa Hè Sôi Động tiết lộ lý do gác sự nghiệp nghệ thuật - Ảnh 3
Khi đã thay mẹ thực hiện được ước mơ, cô mới xin được thực hiện ước mơ của mình - Ảnh: Internet

 

Là con gái út trong một gia đình có 3 chị em, Cao Mỹ Kim hiện vẫn đang sống cùng mẹ và một người chị. Nữ diễn viên vẫn đam mê với công việc kinh doanh và chưa có ý định kết hôn.

'An tiểu thư' của Mùa Hè Sôi Động tiết lộ lý do gác sự nghiệp nghệ thuật - Ảnh 4
Ở tuổi ngoài 30, Cao Mỹ Kim theo đuổi hình tượng phụ nữ độc lập, tự yêu thương bản thân mình - Ảnh: Internet

 

Ở tuổi ngoài 30, Cao Mỹ Kim theo đuổi hình tượng phụ nữ độc lập, tự yêu thương bản thân mình. Sau nhiều mối quan hệ không vui, cô trở nên kín tiếng hơn nhưng vẫn rất chăm chỉ, nhiệt tình với công việc. Nữ diễn viên Mùa Hè Sôi Động chia sẻ: "Tôi làm nhiều việc và không dừng lại ở ca hát, diễn xuất. Tôi thấy hạnh phúc vì mình có thể khai phá được bản thân mình. Ttrong thời đại công nghệ 4.0, một nghề không khiến tôi thỏa mãn, không giúp tôi đủ sống".

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