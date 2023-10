An Nguy sau sinh ‘bụng vẫn như chửa 3 tháng’ còn không quên tiết lộ tên con gái siêu đáng yêu

An Nguy tiết lộ rằng, cơ thể của mình thay đổi rất nhiều từ khi sinh bé. Trước khi mang thai cô sở hữu vóc dáng được nhiều người ghen tị, nhưng từ lúc lên bàn mổ cô cán mốc cân nặng không ngờ lên đến 66kg, như vậy cô đã tăng đến 17kg suốt thai kỳ. Đây được xem là mức tăng khá nhiều so với các mẹ bầu khác.

Tin tức An Nguy cùng người yêu đồng giới Alex Nguyễn chào đón thiên thần nhỏ đến với thế giới này được nhiều người quan tâm. Nếu thời gian trước đó An Nguy không ngại chia sẻ hình ảnh đầu bù tóc rối của mình trên bàn đẻ với câu chuyện “hành trình đi đẻ” của bản thân thì mới đây cô rất vui vẻ trước sự quan tâm của người hâm mộ về cuộc sống bỉm sữa của mình.

An Nguy không ngại cho biết bản thân tăng cân 'đẫm' sau sinh - Ảnh chụp màn hình

Cô cho biết thêm bản thân tăng cân “đẫm” và cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang duy trì mức cân nặng 57kg, bụng vẫn như “chửa 3 tháng” có khi còn to hơn.

Dòng trạng thái của An Nguy chia sẻ về hành trình sinh con - Ảnh Chụp màn hình

Tuy nhiên, khác với tâm lý chung của mẹ bỉm sau sinh khá buồn rầu vì vóc dáng của mình, An Nguy lại cho biết cô cảm thấy hạnh phúc khi được làm mẹ bỉm sữa, chuyện quanh quẩn cả ngày dài hút sữa, thay bỉm cho con chính là niềm vui của cô.

Trong chia sẻ gần đây Nhất, An Uy không ngại “khoe” tên con gái siêu cưng với tên tiếng Anh là Shiloh, tiếng Việt là Thiên Ý, nhưng ở nhà thường gọi là Bay. Khi được hỏi quá trình sinh bé có khó không, theo cảm nhận của An Nguy rằng: “Nói khó so với những bà mẹ hiếm muộn khác có lẽ chưa là gì, nhưng nói dễ thì cũng không phải dễ. Bác sĩ nói em Bay sinh ra được như bây giờ là cả một phép màu”.

An Nguy hé lộ tên thật của con gái đầu lòng - Ảnh chụp màn hình

An Nguy chia sẻ câu chuyện bỉm sữa - Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh bé Bay nhà An Nguy 'đốn tim' người hâm mộ - Ảnh" FBNV

Chia sẻ thêm kinh nghiệm bỉm sữa của mình, bà mẹ trẻ cho biết cô duy trì hút sữa đều đặn cứ cách 3 tiếng sẽ hút một lần trong thời gian từ 15 – 20 phút. Do cơ địa của An Nguy ít sữa, nên cô phải cố gắng ăn uống đủ chất dù cho việc này có khiến cô tăng cân và duy trì các cữ hút sữa đều đặn, cuối cùng cô đã kích được lượng sữa gấp đôi so với thời gian ban đầu. Đây cũng là một cách hút sữa hiệu quả và khoa học được rất nhiều mẹ bỉm áp dụng thành công.