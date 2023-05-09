Đàm Thu Trang mang thai lần 2, được chồng cưng chiều đưa đi vi vu trời Mỹ, nhưng đây mới là điều khiến chị em 'ganh tị xin vía' rần rần

Đàm Thu Trang được chồng nuông chiều hết mực, hỗ trợ chăm con để phu nhân hào môn có cuộc sống thoải mái nhất.

Vào tháng 3/2023 vừa qua, Đàm Thu Trang thông báo tin vui khi mang thai nhóc tỳ thứ 2. Hiện tại cô nàng đã bước vào những tháng cuối thai kỳ, chuẩn bị đón thiên thần mới chào đời. Giai đoạn đầu mang bầu em bé thứ 2, Đàm Thu Trang và chồng đã đưa con gái Suchin sang Mỹ tận hưởng một kỳ nghỉ dài. Lúc này, mẹ bầu gây ấn tượng vì thần sắc tươi tắn, khuôn mặt luôn thể hiện rõ sự hạnh phúc. Trước khi công bố tin vui, Đàm Thu Trang có thói quen nép sau người Cường Đô La mỗi khi chụp ảnh.

Đàm Thu Trang và chồng đã đưa con gái Suchin sang Mỹ tận hưởng một kỳ nghỉ dài Những người theo dõi gia đình nhỏ của Cường Đô La và Đàm Thu Trang sẽ nhận ra việc dạo này nam đại gia hỗ trợ hết mình cho bà xã trong việc chăm sóc con gái nhỏ. Bên ngoài làm doanh nhân quyền lực nhưng khi trở về nhà thì Cường Đô La tự tay cho Suchin ăn, tắm và sấy tóc cho con gái. Dạo này nam đại gia hỗ trợ hết mình cho bà xã trong việc chăm sóc con gái nhỏ Vào những ngày cuối tuần, chồng Đàm Thu Trang sẽ đưa bé Suchin ra ngoài chơi, chăm con từ A - Z để vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Không chỉ thế, Cường Đô La còn ra dáng "ông chồng quốc dân" khi liên tục khen ngợi nhan sắc hay công khai nịnh vợ bầu trên mạng xã hội.

Chồng Đàm Thu Trang chăm con từ A - Z để vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi Cường Đô La thay vợ làm hết mọi thứ để bà xã không phải chịu gánh nặng trong kỳ mang thai Cường Đô La - Đàm Thu Trang tổ chức đám hỏi ở Lạng Sơn vào ngày 20/1/2019. Tháng 7 cùng năm, họ làm hôn lễ tại TP.HCM. Khác thời điểm khi bắt đầu yêu kín tiếng, sau khi về chung nhà, Cường Đô La và người mẫu Đàm Thu Trang cởi mở trong việc chia sẻ cuộc sống hôn nhân. Họ đăng ảnh du lịch, mua xe, tặng quà và nói những lời đường mật cho nhau. Khi Đàm Thu Trang mang thai con đầu lòng, cặp vợ chồng cũng thông báo tin vui. Sau khi về chung nhà, Cường Đô La và người mẫu Đàm Thu Trang cởi mở trong việc chia sẻ cuộc sống hôn nhân Những năm qua, Đàm Thu Trang gần như giải nghệ, lùi về sau để chăm sóc gia đình Tháng 8/2020, Đàm Thu Trang sinh con gái. Trên trang cá nhân, người đẹp Lạng Sơn thường xuyên khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Những năm qua, cô gần như giải nghệ, lùi về sau để chăm sóc gia đình. Người mẫu hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

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