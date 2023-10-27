4 sao nam giàu bậc nhất Vbiz, ở nhà nghìn cây vàng nhưng giản dị lạ thường, vẫn ăn cơm hộp, mặc áo 100 nghìn được khán giả yêu quý 

Thời gian qua, khi hàng loạt nghệ sĩ phải đối mặt với những thị phi ồn ào, thì làng giải trí Việt vẫn còn những nhân vật được công chúng và đồng nghiệp nhìn nhận là hiền lành, dễ mến bởi lý lịch trong sạch, lối sống giản dị, trong đó phải kể đến 4 ngôi sao dưới đây.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp ca hát, năm 2015, Lý Hải bất ngờ chọn rời sân khấu để theo đuổi giấc mơ điện ảnh. Anh trực tiếp làm đạo diễn và phát hành phim điện ảnh đầu tay Lật mặt. Thời điểm đó, không ít khán giả tỏ vẻ hoài nghi về trình độ chuyên môn của Lý Hải.

Đầu thập niên 1990, Lý Hải là ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc và điệu nhảy hiện đại - anh được mệnh danh là "Đôi chân vàng". Năm 2000, seri Trọn đời bên em của Lý Hải ra đời. Các thước phim ca nhạc có kịch bản với độ dài 90 phút cho mỗi album đã đưa Lý Hải trở thành hiện tượng. Ở thời điểm đó, có thể coi Lý Hải là người đi tiên phong trong trào lưu làm phim ca nhạc với những sản phẩm đầu tư, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả

Sau 8 năm, Lý Hải đã đưa Lật mặt thành thương hiệu phim ăn khách của làng điện ảnh Việt với những dấu ấn khác biệt. Dù thành công cả về âm nhạc lẫn điện ảnh, là một trong những "đại gia ngầm" của showbiz Việt nhưng Lý Hải sống hết sức bình dân. Anh được cả đồng nghiệp cũng như khán giả yêu mến bởi tính tình chất phác, hiền lành, thật thà, khiêm nhường của mình.

Sau 13 năm bên nhau Lý Hải - Minh Hà có 4 nhóc tì xinh xắn, lần lượt là Rio (12 tuổi), Cherry (10 tuổi), Sunny (7 tuổi) và Mio (5 tuổi). Ảnh minh họa: Internet

Lý Hải từng chia sẻ, bản thân anh xuất phát từ vùng quê, nhà nghèo đi lên nên không cần phô trương quá mức mà cứ sống bình thường như mọi người. Con cái anh cũng học trường bình thường chứ không phải là trường quốc tế. Với Lý Hải, quan trọng nhất là dạy con làm người tử tế, nuôi được bản thân và gia đình riêng sau này.

Trong gia đình, Lý Hải là một người chồng, người cha mẫu mực, bình dị. Anh thường chọn phong cách đơn giản với áo phông, quần kaki. Không những vậy, giá đình nhỏ của Lý Hải - Minh Hà cũng là hình mẫu lý tưởng được nhiều người ngưỡng mộ. Sau 13 năm bên nhau Lý Hải - Minh Hà có 4 nhóc tì xinh xắn, lần lượt là Rio (12 tuổi), Cherry (10 tuổi), Sunny (7 tuổi) và Mio (5 tuổi). và Lý Hải là một người yêu vợ, thương con. Nam ca sĩ tâm niệm nhiều tiền mà con không ngoan thì tất cả đều là vô nghĩa. Chính vì vậy, sau những lúc làm việc bận rộn, Lý Hải đều dành toàn bộ quỹ thời gian cho các con từ việc dạy học, chơi với con... đều được ông xã Minh Hà lo toan chu đáo.

Nguyễn Phi Hùng: U50 vẫn chưa lấy vợ, sống trong biệt thự nhà vườn rộng 3.000m2

Nguyễn Phi Hùng sinh năm 1977 tại Hà Nội. Anh sở hữu ngoại hình điển trai như mỹ nam cùng giọng ca nồng nàn, xúc cảm. Những năm thập niên 2000, Phi Hùng là nam thần được giới trẻ cực kỳ mến mộ, đặc biệt là fan nữ. Nhiều ca khúc của anh đã trở thành thanh xuân của khán giả thế hệ 8X, 9X như Dáng em, Tình đơn côi, Vầng trăng cô đơn .

Hơn 20 năm làm nghề, anh cũng thử sức phim truyền hình và điện ảnh, được khán giả yêu thích khi tham gia nhiều bộ phim như Lọ Lem thời @, Mặt nạ máu, Khi đàn ông có bầu, Hải âu, Chiếc giường chia đôi…

Nguyễn Phi Hùng vẫn độc thân ở tuổi U50. Ảnh minh họa: Internet

Giữa showbiz sôi động, Phi Hùng lại chọn cho mình lối sống nhẹ nhàng, đơn giản, tránh xa thị phi. Vì thế dù nam ca sĩ vẫn hoạt động nghệ thuật, nhưng không ít khán giả từng nhầm tưởng anh đã... giải nghệ. Tuy nhiên, Nguyễn Phi Hùng khẳng định anh chưa bao giờ mất lửa nghề và luôn hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương của khán giả.

Tuy đẹp trai, thành công và được nhiều cô gái mến mộ, nhưng Nguyễn Phi Hùng vẫn độc thân ở tuổi U50. Nam ca sĩ từng tâm sự, thời trẻ, anh lận đận về tình duyên, nhiều lần đau khổ vì tình. Sau này, nam ca sĩ lại quá say mê công việc, cộng thêm chưa thực sự tìm được người phù hợp nên chuyện tình cảm vẫn bỏ ngỏ.

Trong đời thường, Nguyễn Phi Hùng sống nhẹ nhàng, giản dị. Nếu không đi hát, anh thường dành thời gian để thu âm, tập luyện thể thao, yoga hay làm vườn…Nam ca sĩ hiện sở hữu một căn biệt thự nhà vườn rộng khoảng 3.000 m2 ở Củ Chi, trong đó diện tích là 1.600m2.

Cơ ngơi này được Nguyễn Phi Hùng thiết kế cổ điển, kiểu mái Thái, có sân vườn rộng lớn trồng nhiều cây xanh mát. Trước nhà, anh cho thợ xây 1 bể bơi lớn và đặt một bộ bàn cổ ngoài sân để hóng mát.

Đoan Trường: Sống kín tiếng sau 2 lần ly hôn, ở nhà nghìn cây vàng vẫn ăn cơm hộp, mặc đồ 100 nghìn

Ca sĩ Đoan Trường được biết đến với nickname "Hoàng tử đại dương". Anh sở hữu vài bài hit như Đơn côi, Tình phiêu lãng, Dấu yêu, Em xé tan lời yêu thương…

Thời gian du học tại Nga vào thập niên 1990, Đoan Trường hoạt động nghệ thuật rất năng nổ với vai trò MC, bầu show kiêm ca sĩ. Anh từng đưa rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam cũng như hải ngoại thời đó sang Nga lưu diễn.

Trở về Việt Nam, Đoan Trường vừa làm việc cho các tập đoàn nước ngoài, vừa hăng hái tham gia làng nhạc. Mỗi tối cuối tuần, anh chạy show cho 5, 6 sân khấu với catse một đêm lên tới 7 triệu đồng mà thời đó 1 cây vàng còn chưa tới 2 triệu. Vì thế, anh xây được nhà lầu, mua xe ô-tô.

Đoan Trường được biết là một trong 4 ca sĩ tên “Trường” cùng Đan Trường, Lam Trường và Vân Trường. Ảnh minh họa: Internet

Tham gia nghệ thuật từ năm 1990, ca sĩ Đoan Trường được biết là một trong 4 ca sĩ tên “Trường” cùng Đan Trường, Lam Trường và Vân Trường. Sau khoảng 10 năm “thăng hoa” cùng sự nghiệp ca hát, ca sĩ Đoan Trường bất ngờ rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung sự nghiệp riêng.

Hiện tại, ca sĩ Đoan Trường không còn hoạt động năng nổ trong giới nghệ thuật mà chọn cuộc sống yên bình, giản dị bên người thân.

Về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, nam nghệ sĩ tâm sự với MC Ngọc Lan ở "Gõ cửa thăm nhà": “Tôi đã ly hôn hai lần, lý do là tôi không muốn đi định cư nước ngoài mà muốn ở lại Việt Nam. Tôi nhận lỗi là thời gian đó, tôi đam mê chạy show nhiều quá, lo cơm áo gạo tiền cho gia đình mà bỏ bê hạnh phúc cá nhân”.

Dù giàu có nhưng Đoan Trường sống cực kỳ giản dị. Anh nói: "Tính tôi xưa nay vốn giản dị, không mua quần áo hàng hiệu, chỉ mua ở các shop bình dân giá trên dưới 100 nghìn.

Tôi còn xài điện thoại đời cũ có giá khoảng 4 triệu cho đến tận bây giờ, chạy xe máy Future đời đầu, đi dép lê và đặt cơm trưa văn phòng mỗi ngày với giá 40.000 đồng. Bạn bè, đồng nghiệp, khán giả ai cũng biết điều này".

Trên không gian mạng xã hội hay ngoài đời, Đoan Trường cũng không bao giờ "ăn theo" hình ảnh của bất kỳ nghệ sĩ nào khi cơ hội đến. Anh luôn giữ cách tương tác ôn hòa, bình luận tích cực, động viên và chia sẻ nên được nhiều người quý mến. Đối với khán giả có những bình luận kém duyên anh cũng không quan tâm, đáp trả tiêu cực hay kéo dài đôi co.

Trải qua nhiều thế hệ nghệ sĩ, anh vẫn luôn được yêu mến, kính trọng và trân quý vì sự hiền lành trong cách sống, mẫu mực trong nghề, điềm đạm trong cách cư xử.

Nhật Tinh Anh: Ca sĩ hiền lành của showbiz Việt, kín tiếng trong chuyện tình cảm

Nhật Tinh Anh tên thật là Nguyễn Quốc Phương. Nam ca sĩ được khán giả yêu mến ngay từ khi còn là thành viên của nhóm nhạc 1088. Sau khi nhóm tan rã, anh theo đuổi con đường hát solo và khá thành công.

Nhắc đến Nhật Tinh Anh, người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến bản hit đình đám một thời Vầng trăng khóc. Những năm 2000, giọng ca sinh năm 1979 là thần tượng được nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X mến mộ nhờ chất giọng ấm áp cùng ngoại hình bảnh bao, điển trai.

Cho đến thời điểm hiện tại, Nhật Tinh Anh có rất nhiều giải thưởng danh giá như giải Làn sóng xanh và Mai Vàng. Những ca khúc do anh trình bày thu hút được đông đảo khán giả bởi phong cách trẻ trung, hiện đại.

Từ giữa năm 2022, Nhật Tinh Anh đã ra nước ngoài định cư. Ảnh minh họa: Internet

Từ giữa năm 2022, Nhật Tinh Anh đã ra nước ngoài định cư. Những năm gần đây, nam ca sĩ dành thời gian ở bên gia đình, khám phá một số địa điểm du lịch nổi tiếng và lưu diễn qua nhiều vùng ở nơi anh sinh sống.

Tuy không còn ở thời kỳ đỉnh cao và sinh sống ở nước ngoài nhưng Nhật Tinh Anh vẫn có show đều đặn. Nhờ thu nhập ổn định, cựu thành viên nhóm 1088 có thể yên tâm vừa hoạt động nghệ thuật, vừa chăm lo cho người thân. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên về nước để tham gia các đêm nhạc và gameshow giải trí.

Nhờ tích góp nhiều năm, hiện tại Nhật Tinh Anh và gia đình đang sống trong một căn biệt thự hoành tráng, được xây dựng theo phong cách phương Tây. Cơ ngơi của nam ca sĩ có tông màu nâu, xám và trắng chủ đạo, diện tích rộng đến 300m2.

Ở tuổi 44, Nhật Tinh Anh cho hay, cuộc sống ở nước ngoài của anh rất đơn giản, bình yên. Hàng ngày, nam ca sĩ chỉ đi diễn rồi về nhà. Khi có thời gian rảnh, anh đưa bố mẹ đi du lịch hoặc tụ họp bạn bè. Ngoài ra, những lúc không chạy chạy show, giọng ca Vầng trăng khóc còn tìm thấy niềm vui từ công việc nấu nướng, nội trợ. Anh chở mẹ đi siêu thị, phụ mẹ nấu nướng và học làm một số món mới.