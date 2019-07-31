Vợ chồng chị cưới nhau hơn 10 năm và có 2 đứa con gái, bé Thu Thảo (13 tuổi) và bé Thảo My (5 tuổi). Hai vợ chồng đến với nhau bằng hai bàn tay trắng, hàng ngày chị đi làm phụ hồ, anh làm thợ hồ mưu sinh nuôi con. Nghề thợ hồ bữa làm bữa nghỉ, số tiền kiếm được ít ỏi cũng chỉ đủ để trang trải chi phí trong gia đình, khi ốm đau bệnh tật phải vay mượn ngược xuôi.

Chị Trần Thị Phê (30 tuổi, quê ở thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên) làm nghề phụ hồ, không may mắc phải căn bệnh hội chứng thận hư nhưng bị chồng ruồng bỏ rồi ngoại tình khiến ai cũng thấy xót xa. Gặp chúng tôi, chị Phê nghẹn ngào tâm sự về hoàn cảnh khó khăn và tình cảnh bệnh tật nhưng bị chồng chửi mắng, ngoại tình.

Cuối năm 2018, chị Phê thấy cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi và khắp người bị phù nề. Đi khám ở bệnh viện tỉnh Phú Yên, bác sĩ cho biết chị bị hội chứng thận hư, phải phẫu thuật thì mới có cơ hội khỏe mạnh. Nhưng ngặt nỗi gia đình chị không có đến một mảnh đất nhỏ để canh tác hay 1 căn nhà để cầm cố chữa bệnh. Trong khi đó, số tiền kiếm được hàng ngày cũng chỉ đủ lo cho 3 bữa cơm và nuôi con đi học. Số tiền chữa trị bệnh cho chị Phê là vấn đề lớn đối với gia đình và họ hàng hai bên.

Giấy khám sức khỏe của chị Phê tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM - Ảnh: GĐCC

Bệnh tình chị Phê mỗi ngày một nặng hơn, người sưng phù và không thể đi đứng. Thấy vậy, đầu năm 2019, chồng chị vào Sài Gòn làm phụ hồ, với mong muốn đồng lương ở đây sẽ cao hơn, rồi anh sẽ tiết kiệm gửi về lo cho vợ. Thế nhưng chỉ trong vòng 1 tháng sau, người chồng gọi về nói rằng anh với chị từ đây đường ai nấy bước, chị Phê có bệnh đau gì thì tự lo liệu, anh không quan tâm nữa.

Chị Phê xúc động kể: "Chồng tôi đi làm ở Sài Gòn được 1 tháng thì gọi về chửi rủa bệnh này chỉ có chết, từ nay thân ai nấy lo, tôi bệnh đau thì mặc kệ, anh không còn quan tâm nữa. Mới ngày nào anh nói vào Sài Gòn đi làm kiếm tiền cùng tôi vượt qua bệnh tật, vậy mà bây giờ thay đổi như vậy. Hôm trước anh về Phú Yên, cho tôi 4 hộp sữa tươi rồi bảo tôi làm đơn ly hôn. Tôi thấy nghẹn ngào, không ngờ chồng tôi bỏ mặc vợ con trong lúc khó khăn này".

Cha mẹ già đi phụ hồ kiếm tiền cứu vớt mạng sống con gái

Thương con lâm bệnh nặng không ai chăm sóc, cưu mang, cha mẹ ruột đã dẫn chị Phê về nhà nuôi. Gia cảnh nhà cha mẹ cũng nghèo túng nên không có tiền đưa chị đi chữa bệnh. Mẹ con, bà cháu ở trong căn nhà chật hẹp, đóng từ những chiếc ván cũ, cơm cháo nuôi nhau qua sống qua ngày.

Mẹ con, bà cháu ở trong căn nhà chật hẹp, đóng từ những chiếc ván cũ, cơm cháo nuôi nhau qua sống qua ngày - Ảnh: GĐCC

Khoảng tháng 4/2019, chị Phê vào bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM khám, bác sĩ cho biết bệnh tình đã trở nên trầm trọng, cơ thể đã kháng thuốc. Đồng thời, ổ dịch thận có kích thước lớn, phải tiến hành mổ thì mới có thể có cơ hội sống và khỏe mạnh. Trong khi đó, chị lại không đi làm được, chỉ nằm một chỗ nên gánh nặng tiền bạc lại tiếp tục đè nặng lên đôi vai cha mẹ già. Không đành lòng nhìn chị Phê đau đớn, ê nhức triền miên, cha mẹ già nay đã gần 60 tuổi quyết định vào Sài Gòn làm phụ hồ, chắt chiu từng đồng cho con gái chữa bệnh.

Đứa con gái thứ 2 mới 5 tuổi theo hàng xóm đi bán vé số lo cho mẹ - Ảnh: GĐCC

"Khi vào bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh, tôi có liên hệ với chồng, nhờ anh chạy qua trông coi tôi giúp mẹ già một ít. Nhưng anh đã chửi tôi những lời nặng nề, bảo tôi hãy tự lo liệu cho bản thân, bệnh này chỉ có chết chứ sống làm sao được.

Tôi nói anh thôi thì gọi điện hỏi han con, phụ tôi trông con, chứ giờ tôi chỉ nằm một chỗ, mọi chuyện phải nhờ con làm. Anh cũng không đồng ý, bảo tôi hãy tự nuôi con, anh không có biết đứa con nào hết. Dẫu không quan tâm tôi, anh cũng nên nghĩ cho con gái của mình, đằng này anh chối bỏ hết trách nhiệm để đi với người đàn bà khác. Tôi đau đớn lắm chị à" - Chị Phê nói trong nước mắt.

Thấy mẹ bệnh tật, hai đứa con gái của chị lúc nào cũng bên cạnh mẹ. Đứa lớn thì phụ mẹ làm mọi việc cá nhân. Đứa nhỏ thấy mẹ không có tiền chữa bệnh nên đi theo hàng xóm láng giềng bán vé số. Chúng thường hỏi mẹ vì sao mẹ bệnh không thấy cha chăm sóc, hỏi han. Những lúc ấy người đàn bà lâm bệnh đau chỉ nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong rồi vỗ về con cái.

Hai đứa con gái của chị Phê cùng nhau chăm sóc mẹ lâm bệnh nặng - Ảnh: GĐCC

Hiện tại căn bệnh của chị Phê mỗi ngày một nặng hơn, cần phải phẫu thuật mới có cơ hội sống và khỏe mạnh nuôi hai đứa con thơ dại. Thế nhưng số tiền vài chục triệu cho ca phẫu thuật là một món tiền khổng lồ đối với chị và cha mẹ già. Trong đau đớn, người phụ nữ lâm bệnh tật bị chồng ruồng bỏ theo người đàn bà khác chỉ biết tự động viên bản thân cố gắng vượt qua để có thể nuôi hai đứa con gái trưởng thành và không phụ công ơn cha mẹ lớn tuổi phải gánh gồng đi làm phụ hồ lo từng bữa cơm chén nước. Chị nghĩ đến việc hai đứa con gái phải nghỉ học giữa chừng và mịt mù tương lại mà nước mắt chảy trào.

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Mọi đóng góp giúp đỡ chị Phê vượt qua hoạn nạn, quý độc giả vui lòng gửi về: Chị Trần Thị Phê, số điện thoại: 033 916 9751, địa chỉ: thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Số tài khoản 4610205219158 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh Phú Yên

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Phúc Doãn (em họ chị Phê)

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Giúp đỡ chị Phê - Mã số 43

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

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Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

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Trân trọng cảm ơn!

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