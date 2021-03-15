Ngỡ ngàng với hiệu quả giảm cân bằng vỏ bưởi

Giảm cân bằng vỏ bưởi là một trong những phương pháp giảm cân từ thiên nhiên, được nhiều chị em ưu ái lựa chọn. Bởi cách này rất lành tính, vô cùng phù hợp cho các chị em sau sinh. Nhanh chóng giải quyết tình trạng nhiều ngấn mỡ, tăng cân, mất đi những dáng vóc xinh đẹp, quyến rũ trước mang thai mà không làm ảnh hưởng đến chất và lượng sữa trong quá trình chăm sóc và cho con bú.

Đã có rất nhiều người giảm cân bằng vỏ bưởi thành công? Tại sao bạn không thử? Cách này vô cùng hiệu quả đấy. Có thể nhanh chóng loại bỏ 2 – 4 kg mỡ thừa chỉ trong 1 tuần nếu áp dụng đúng cách.

Trong vỏ bưởi chứa một số enzyme giúp đốt cháy chất béo. Đồng thời tinh dầu bưởi cũng thường có vị cay, ấm có thể làm giảm tình trạng gan nhiễm mỡ, đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể, đặc biệt là mỡ vùng bụng. Nên có thể hạn chế được tình trạng tích mỡ.

Lớp vỏ trắng, xanh bao quanh bên ngoài cũng mang đến nhiều lợi ích không kém gì so với múi bưởi. Bởi nếu múi bưởi bổ sung cho cơ thể lượng lớn vitamin thì vỏ bưởi có tác dụng giảm bớt lượng mỡ có trong máu, ngăn ngừa được bệnh gan nhiễm mỡ thường gặp. Đồng thời còn tác dụng nhanh làm tiêu hao lượng mỡ dư thừa, hạ thấp nồng độ cholesterol gây hại cho cơ thể, giảm bớt các chất béo nạp vào cơ thể, đốt cháy một số lượng lớn calo. Chính vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn kiên trì cách giảm cân bằng vỏ bưởi mà cân nặng của chị em cũng thuận lợi, giảm đáng kể.

Nhiều nghiên cứu cũng tìm thấy trong vỏ bưởi chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa cùng vitamin C. Chúng có tác dụng vô cùng tuyệt vời trong việc làm làm sáng da, ngăn ngừa nếp nhăn và trị nám. Hơn thế nữa, nước vỏ bưởi còn chữa các bệnh lý dạ dày, tá tràng, giải cảm, giúp hệ bài tiết cũng hoạt động tốt hơn… Chính vì vậy, giảm cân bằng vỏ bưởi mang lại nhiều hiệu quả, nằm ngoài cả sự mong đợi của người sử dụng.

Bên cạnh việc giảm cân, dưỡng da, bạn có thể dùng vỏ bưởi để dưỡng tóc, nhanh chóng làm giảm tình trạng xơ rối, khô cứng. Tinh dầu từ vỏ bưởi sẽ mang đến một mái tóc suôn mượt, kích thích mọc tóc, giúp tóc dài nhanh hơn. Với những ai đang bị hói, ít tóc thì dùng vỏ bưởi cũng được xem là một liệu pháp tuyệt vời để giải quyết tình trạng này.

Một số cách giảm cân bằng vỏ bưởi

Hiện nay có rất nhiều cách giảm cân bằng vỏ bưởi. Nhưng dưới đây là một trong cách có hiệu quả nhất, bạn tham khảo và hãy dùng thử nhé!

Uống nước vỏ bưởi khô giảm cân

Uống nước vỏ bưởi giảm cân vô cùng hiệu quả, vừa cung cấp được lượng nước cho cơ thể lại cung cấp thêm một số vitamin thiết yếu giúp tăng cường sức khỏe. Hạn chế được tình trạng mệt mỏi, thèm ăn trong quá trình giảm cân. Trong nước vỏ bưởi chứa enzyme giúp cơ thể tăng cường quá trình trao đổi chất, kích thích các hoạt động của tế bào, đồng thời đốt cháy chất béo nhanh chóng. Để thực hiện cách này, sau khi ăn bưởi xong, bạn đừng vứt vỏ đi nhé! Thay vào đó hãy rửa sạch rồi thái nhỏ và đem phơi khô. Mỗi lần đun nước uống thì hãy cho vào khoảng 15-20gr cùng 3 lít nước. Sau khi nước nguội thì hãy rót vào bình và uống thay nước lọc trong ngày.

Uống nước vỏ bưởi giảm cân rất an toàn cho cơ thể

Bên cạnh việc uống nước vỏ bưởi, trong bữa ăn hằng ngày nên kèm theo các món canh từ bí đao để thúc đẩy giảm cân nhanh. Vì bí đao giàu chất xơ, lại ít calo giúp giảm cân an toàn hiệu quả mà còn rất tốt cho sức khỏe. Cứ thực hiện hàng ngày, bạn sẽ thấy cân nặng giảm dần, thân hình thon gọn, tự tin mặc những bộ cánh bó sát để khoe vòng eo nhỏ nhắn.

Cách giảm cân bằng chè bưởi

Với những bạn thích ăn thì cách này vô cùng hiệu quả. Vừa đáp ứng nhu cầu ăn uống mà vẫn giảm được cân nặng một cách đều đều. Đây là một trong những cách giảm cân được xem là hấp dẫn và yêu thích của các chị em.

Tuy nhiên, để làm được món chè giảm cân thì không hề đơn giản, đòi hỏi sự chịu khó của các chị em. Nếu chế biến không kỹ thì chè bưởi sẽ bị đắng và rất khó ăn.

Đầu tiên, bạn hãy lấy phần cùi trắng của vỏ bưởi, xắt nhỏ thành hạt lựu rồi ngâm với nước muối khoảng 15 phút. Tiếp theo rửa cùi bưởi với nước sạch nhiều lần rồi trần qua nước sôi, sau đó vắt sạch nước. Bạn phải vắt thật kỹ, bởi đây là công đoạn loại bỏ chất đắng trong vỏ bưởi.

Giảm cân bằng chè bưởi là phương pháp hấp dẫn nhiều chị em lựa chọn

Sau đó, lấy phần cùi bưởi đã được vắt khô nước trộn với bột năng, đường rồi xào lên. Trong quá trình xào có thể cho thêm một chút nước để phần cùi bưởi mềm và mọng hơn. Đảo đều tay, tiếp tục cho thêm bột năng vào quấy đều rồi vớt cùi bưởi ra. Phần cùi bưởi này luộc đến khi trong lại thì vớt ra, để ráo.

Bạn hãy tận dụng nước luộc cùi bưởi để nấu đậu xanh, đến khi nhừ thì cho đường vào khuấy đều. Tiếp đó cho bột năng và cùi bưởi vào như vậy là đã hoàn thành món chè bưởi rồi đó. Khi múc chè bưởi ra ăn bạn hãy cho thêm đá và nước cốt dừa vào rồi thưởng thức nhé.

Nếu không thích ăn chè thì bạn có thể dùng mứt vỏ bưởi để giảm cân cũng được. Mứt vỏ bưởi có vị ngọt thanh, thơm nhẹ nên rất dễ ăn. Việc ăn mứt vỏ bưởi sẽ rất tốt cho sức khỏe bởi những tính năng vượt trội của vỏ bưởi: làm giảm cholesterol, giúp thư giãn tinh thần… và giảm cân an toàn. Bên cạnh đó, vỏ bưởi còn dùng để chữa một số bệnh như: đầy bụng, tiêu đàm, lợi tiểu… Bởi mùi hương từ mứt vỏ bưởi có khả năng kích thích thần kinh, tăng cường chuyển hóa chất béo trong cơ thể, tiêu hao năng lượng, giúp cơ thể thon gọn, quyến rũ hơn.

Ăn mứt bưởi cũng có tác dụng giảm cân an toàn

Chính vì vậy, bạn hãy tự làm cho mình một món mứt vỏ bưởi theo ý thích để thay thế cho những món ăn vặt. Đồng thời có thể ăn kèm với những bữa ăn hay thay thế cho những loại trái cây giàu dinh dưỡng giàu calo khác để giảm cân an toàn.

Tắm nước vỏ bưởi khô để giảm béo

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, thời gian tắm chính là “thời gian vàng” để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần. Với các chị em hơi thừa cân đây cũng là thời gian tuyệt vời để giảm cân. Bạn hãy sử dụng vỏ bưởi khô để làm nước tắm thư giãn sau ngày làm việc mệt mỏi. Tắm nước bưởi vừa có thể thư giãn, vừa có công dụng giảm cân nhờ tính năng chuyển hóa chất béo của tinh dầu vỏ bưởi.

Bạn hãy rửa sạch vỏ bưởi, cắt nhỏ rồi cho vào nồi nước đun sôi nhẹ. Sau đó dùng nồi nước này để xông rồi pha loãng với nước nguội để tắm. Không những vừa có thể giảm cân, lại còn có tác dụng vô cùng tốt trong việc dưỡng da trở nên trắng hồng. Nhờ vào lượng tinh dầu bưởi được tiết ra trong quá trình nấu nước vỏ bưởi sẽ giúp làm sạch và diệt khuẩn, da mịn màng và đều màu hơn.

Tắm nước vỏ bưởi khô vừa thư giãn vừa có tác dụng giảm cân hiệu quả

Qua đây có thể thấy được, phương pháp giảm cân bằng vỏ bưởi rất hiệu quả. Vỏ bưởi có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon hoặc pha trà, thậm chí có thể làm nước tắm. Không chỉ có tác dụng chuyển hóa chất béo, ngăn chặn lại mỡ thừa tích tụ mà còn có thể cải thiện làn da, chữa trị một số các vấn đề sức khỏe khác. Vì những lợi ích tuyệt vời này mà ngày càng có nhiều chị em sử dụng cách giảm cân bằng vỏ bưởi.