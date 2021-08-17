Bí quyết giảm mỡ thừa ở vòng 2 chỉ sau 3 ngày nhờ vào công thức của nước uống "thần thánh" khiến chị em phải truy lùng gấp

Dịch bệnh kéo dài và bạn phải ở nhà khiến bạn tăng cân mất kiểm soát, với loại nước uống tuyệt vời này sẽ giúp bạn giảm cân nhanh chóng.

Phương pháp làm sạch bụng phẳng 3 ngày vô cùng hiệu quả được bác sĩ dinh dưỡng OZ đưa ra để giảm khoảng 3-4 kg mỡ thừa từ ruột và dạ dày của bạn. Nếu bạn đang trong tình trạng mỡ thừa ở vòng 2 của bạn quá lớn và bạn cần phải giảm quanh vùng bụng. Thì đây chính là phương pháp detox giảm béo bụng phẳng trong 3 ngày. Sau 3 ngày bạn sẽ cảm thấy nó có hiệu quả gần như là tức thì.

Dù bạn thử nhiều phương pháp khác nhau thì điều đáng lưu ý ở đây chính là bạn cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực này. Để có một liệu trình, phương pháp điều trị tại nhà hoặc thanh lọc cơ thể để giảm cân tại nhà. Trường hợp bạn đang sử dụng bất kì một loại thuốc nào nào hoặc có đang bị dị ứng với bất kì thành nào thì cũng nên cẩn trọng trong lúc sử dụng. Dưới đây là công thức do bác sĩ dinh dưỡng OZ gợi ý để làm mỡ thừa.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần chính gồm:

3 túi gừng

1 cốc bạc hà tươi, cắt nhỏ

Nước ép của 1 quả chanh

Dứa (thơm) cắt lát nếu có

2 cốc nước

2 cốc đá

Các bước chuẩn bị:

Bạn có thể sử dụng gừng tươi cho bài thuốc này, được khuyến khích sử dụng. Nhưng nếu bạn không có sẵn gừng tươi, hãy sử dụng túi trà gừng.

Bước kế tiếp, bạn cho nước, túi trà gừng và bạc hà vào một ấm trà sạch. Đun sôi, bỏ nhiệt và lọc hỗn hợp trước khi thêm nước cốt chanh vào. Chúng tôi khuyên bạn nên uống ấm nhưng bạn vẫn có thể uống cùng với một ít đá.

Uống trà này 3 lần mỗi ngày, tốt nhất trước bữa ăn 30 phút để có kết quả tốt nhất.

Bạn duy trì uống đều loại nước này cho tới khi đường ruột và dạ dày được thanh lọc sẽ giúp bạn giảm cân thành công. Tuy nhiên nếu cảm thấy bị đau hoặc có bất cứ dấu hiệu nào bị mẫn cảm với thành phần của loại nước này, khuyến cáo bạn nên dừng lại và tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi tiếp tục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-quyet-giam-mo-thua-o-vong-2-chi-sau-3-ngay-nho-vao-cong-thuc-cua-nuoc-uong-than-thanh-khien-chi-em-phai-truy-lung-gap-418470.html