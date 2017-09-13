Vụ vợ NSƯT Xuân Bắc 'tố' bị chèn ép, Trường CĐ VHNT Hà Nội lên tiếng: ‘Cô Nhung không đủ yếu tố để được ngồi ở Hội đồng chấm thi’

Giải trí 13/09/2017 12:07

Đại diện của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cho hay chị Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc là sinh viên khóa đầu tiên được giữ lại giảng dạy môn phụ. Chị Nhung chỉ mới được bổ nhiệm dạy môn chuyên ngành cách đây chưa lâu nên chưa đủ kinh nghiệm để được ghi tên vào Hội đồng chấm thi của trường.

Đứng trước sức ép quá lớn từ dư luận liên quan đến việc giảng viên Hồng Nhung - vợ danh hài Xuân Bắc tố cáo nhà trường o ép, thiếu công bằng khi thẳng tay gạt bỏ tên chị khỏi Hội đồng chấm thi, một vị đại diện của Trường Cao đẳng VHNT Hà Nội đã chính thức lên tiếng.

Trả lời trên Dân Việt, vị đại diện của trường cho biết chị Hồng Nhung vốn dĩ là sinh viên khóa đầu tiên của trường. Vì có thành tích học tập tốt nên chị Nhung được giữ lại giảng dạy môn phụ của khoa Sân khấu chứ chị không phải là người xây dựng nên khoa này như lời chia sẻ trước đó.

Vụ vợ NSƯT Xuân Bắc 'tố' bị chèn ép, Trường CĐ VHNT Hà Nội lên tiếng: ‘Cô Nhung không đủ yếu tố để được ngồi ở Hội đồng chấm thi’ - Ảnh 1
Trước đó, chị Hồng Nhung livestream khóc nghẹn tố Trường Cao đẳng VHNT Hà Nội đã thiếu công bằng với mình - Ảnh: FBNV

“Về nguyên tắc, dạy sân khấu thì phải có kinh nghiệm, như từng là diễn viên hoặc dựng được vở cho học sinh tập chứ không chỉ là những tiểu phẩm. Nhưng cô Nhung không phải là diễn viên và hiện cũng chỉ dựng những tiểu phẩm đơn giản thôi.

Lý do để một nghệ sĩ tên tuổi của Nhà hát Kịch Việt Nam ngồi chấm thi, trước hết là chủ trương của nhà trường phải có ít nhất 1 thành viên là người ngoài để đảm bảo sự khách quan. Nghệ sĩ này đã dạy lớp đó thì ngồi chấm thi là đương nhiên. Bản thân anh không có gây áp lực nào với nhà trường để cô Nhung không được ngồi Hội đồng chấm thi.

Mỗi khoa có 1 Hội đồng chấm thi gồm 3 người, như khoa Thanh nhạc có 18 giảng viên thì có nhiều người không được ngồi chứ không chỉ cô Nhung và nó cũng không ảnh hưởng gì đến uy tín hay danh dự của giáo viên cả” - vị đại diện của trường này nói, theo Dân Việt.

Vụ vợ NSƯT Xuân Bắc 'tố' bị chèn ép, Trường CĐ VHNT Hà Nội lên tiếng: ‘Cô Nhung không đủ yếu tố để được ngồi ở Hội đồng chấm thi’ - Ảnh 2
Nghệ sĩ Xuân Bắc rất buồn trước sự việc của vợ - Ảnh: Internet

Đại diện nhà trường cũng nêu tên một số nghệ sĩ có tên tuổi như nghệ sĩ Minh Vượng, NSND Hoàng Dũng, NSND Anh Tú... là những nghệ sĩ gạo cội, hơn vợ Xuân Bắc rất nhiều về trình độ cũng như kinh nghiệm trong nghề. Vì vậy, trong quá trình lựa chọn Hội đồng chấm thi, nhà trường đã cân nhắc rất kỹ rồi mới quyết định chứ không có chuyện chèn ép, thiếu tính công bằng như chị Hồng Nhung chia sẻ.

Vụ vợ NSƯT Xuân Bắc 'tố' bị chèn ép, Trường CĐ VHNT Hà Nội lên tiếng: ‘Cô Nhung không đủ yếu tố để được ngồi ở Hội đồng chấm thi’ - Ảnh 3
NSND Anh Tú - người bị cho là cố tình gây áp lực với ban giám hiệu nhà trường để gạt tên chị Hồng Nhung ra khỏi Hội đồng chấm thi - Ảnh: Internet

Sáng nay, chị Hồng Nhung đã có buổi họp khẩn cấp với ban giám hiệu Trường Cao đẳng VHNT Hà Nội để làm rõ những khúc mắc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến độc giả về diễn biến vụ việc này.

Vợ Xuân Bắc tiếp tục livestream chứng minh lớp chị dạy bị xếp phòng tệ nhất, cơ sở vật chất tồi tàn, bàn ghế toàn đi lượm ở bãi phế thải

Vợ Xuân Bắc tiếp tục livestream chứng minh lớp chị dạy bị xếp phòng tệ nhất, cơ sở vật chất tồi tàn, bàn ghế toàn đi lượm ở bãi phế thải

Để chứng minh những điều mình nói trong clip livestream trước đó hoàn toàn là sự thật, chị Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc - lại tiếp tục phát clip trực tiếp ngay tại lớp học mà chị phụ trách. Nhiều người choáng váng khi nhìn thấy một lớp học ngay giữa thủ đô mà lại có cơ sở vật chất cũ kỹ, xuống cấp như trường miền núi.

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