Trả lời trên Dân Việt, vị đại diện của trường cho biết chị Hồng Nhung vốn dĩ là sinh viên khóa đầu tiên của trường. Vì có thành tích học tập tốt nên chị Nhung được giữ lại giảng dạy môn phụ của khoa Sân khấu chứ chị không phải là người xây dựng nên khoa này như lời chia sẻ trước đó.

Đứng trước sức ép quá lớn từ dư luận liên quan đến việc giảng viên Hồng Nhung - vợ danh hài Xuân Bắc tố cáo nhà trường o ép, thiếu công bằng khi thẳng tay gạt bỏ tên chị khỏi Hội đồng chấm thi, một vị đại diện của Trường Cao đẳng VHNT Hà Nội đã chính thức lên tiếng.

“Về nguyên tắc, dạy sân khấu thì phải có kinh nghiệm, như từng là diễn viên hoặc dựng được vở cho học sinh tập chứ không chỉ là những tiểu phẩm. Nhưng cô Nhung không phải là diễn viên và hiện cũng chỉ dựng những tiểu phẩm đơn giản thôi.

Lý do để một nghệ sĩ tên tuổi của Nhà hát Kịch Việt Nam ngồi chấm thi, trước hết là chủ trương của nhà trường phải có ít nhất 1 thành viên là người ngoài để đảm bảo sự khách quan. Nghệ sĩ này đã dạy lớp đó thì ngồi chấm thi là đương nhiên. Bản thân anh không có gây áp lực nào với nhà trường để cô Nhung không được ngồi Hội đồng chấm thi.

Mỗi khoa có 1 Hội đồng chấm thi gồm 3 người, như khoa Thanh nhạc có 18 giảng viên thì có nhiều người không được ngồi chứ không chỉ cô Nhung và nó cũng không ảnh hưởng gì đến uy tín hay danh dự của giáo viên cả” - vị đại diện của trường này nói, theo Dân Việt.

Đại diện nhà trường cũng nêu tên một số nghệ sĩ có tên tuổi như nghệ sĩ Minh Vượng, NSND Hoàng Dũng, NSND Anh Tú... là những nghệ sĩ gạo cội, hơn vợ Xuân Bắc rất nhiều về trình độ cũng như kinh nghiệm trong nghề. Vì vậy, trong quá trình lựa chọn Hội đồng chấm thi, nhà trường đã cân nhắc rất kỹ rồi mới quyết định chứ không có chuyện chèn ép, thiếu tính công bằng như chị Hồng Nhung chia sẻ.

Sáng nay, chị Hồng Nhung đã có buổi họp khẩn cấp với ban giám hiệu Trường Cao đẳng VHNT Hà Nội để làm rõ những khúc mắc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến độc giả về diễn biến vụ việc này.