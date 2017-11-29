Vụ bé gái 20 ngày tuổi tại Thanh Hóa bị bà nội sát hại không chỉ khiến dư luận phẫn nộ mà nhiều sao Việt cũng vô cùng bức xúc lên tiếng bày tỏ thái độ.
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Những ngày qua, sự việc bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại tại Thanh Hóa trở thành tâm điểm của dư luận. Vụ việc càng trở nên nóng hơn khi cơ quan điều tra xác nhận hung thủ là bà nội của cháu bé. Đáng chú ý, bà Phạm Thị Xuân, bà nội của nạn nhân, khai nhận đã ra tay sát hại cháu ruột của mình vì nghe thầy bói phán rằng bé gái là nghiệp chướng, nếu cháu gái chết thì bà sống và ngược lại nên bà đã ra tay sát hại.
Lời khai của thủ phạm khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ, không chỉ cư dân mạng mà nhiều sao Việt cũng lên tiếng bức xúc.