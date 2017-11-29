Vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bà nội sát hại: BTV Hoài Anh và loạt sao Việt phẫn nộ lên tiếng

Giải trí 29/11/2017 14:33

Vụ bé gái 20 ngày tuổi tại Thanh Hóa bị bà nội sát hại không chỉ khiến dư luận phẫn nộ mà nhiều sao Việt cũng vô cùng bức xúc lên tiếng bày tỏ thái độ.

Những ngày qua, sự việc bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại tại Thanh Hóa trở thành tâm điểm của dư luận. Vụ việc càng trở nên nóng hơn khi cơ quan điều tra xác nhận hung thủ là bà nội của cháu bé. Đáng chú ý, bà Phạm Thị Xuân, bà nội của nạn nhân, khai nhận đã ra tay sát hại cháu ruột của mình vì nghe thầy bói phán rằng bé gái là nghiệp chướng, nếu cháu gái chết thì bà sống và ngược lại nên bà đã ra tay sát hại.

Lời khai của thủ phạm khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ, không chỉ cư dân mạng mà nhiều sao Việt cũng lên tiếng bức xúc.

Vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bà nội sát hại: BTV Hoài Anh và loạt sao Việt phẫn nộ lên tiếng - Ảnh 1
BTV Hoài Anh bức xúc chia sẻ: "Niềm tin và tình yêu ở nơi đâu giữa cuộc sống này? Bản án xét xử nào cũng là không thỏa đáng" - Ảnh: FBNV

Vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bà nội sát hại: BTV Hoài Anh và loạt sao Việt phẫn nộ lên tiếng - Ảnh 2
Ca sĩ Khắc Việt cũng bức xúc viết dòng trạng thái dài về vụ việc đau lòng trên - Ảnh: FBNV

Vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bà nội sát hại: BTV Hoài Anh và loạt sao Việt phẫn nộ lên tiếng - Ảnh 3
Không thể giữ im lặng trước vụ việc đau lòng, ca sĩ Thanh Thảo viết: "Đã đến lúc cần có luật lệ và quy định hẳn hoi chứ không thể cứ phạt nhẹ, án treo hay giả bệnh tâm thần là trốn tội được" - Ảnh: FBNV

Vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bà nội sát hại: BTV Hoài Anh và loạt sao Việt phẫn nộ lên tiếng - Ảnh 4
Ca sĩ Hàn Thái Tú cũng nghẹn ngào nói về sự việc trên - Ảnh: FBNV

Vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bà nội sát hại: BTV Hoài Anh và loạt sao Việt phẫn nộ lên tiếng - Ảnh 5
Nhiều dân mạng cũng bức xúc lên tiếng bên dưới bài viết của các nghệ sĩ Việt - Ảnh: FBNV

CA Thanh Hóa: Vụ việc sát hại cháu bé 20 ngày tuổi có nhiều tình tiết phức tạp

CA Thanh Hóa: Vụ việc sát hại cháu bé 20 ngày tuổi có nhiều tình tiết phức tạp

Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi chính là bà nội nạn nhân.

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