VJ Tùng Leo sẽ truyền lửa cho sân khấu MTV Connection

“Wake Up The Monster” với sân khấu được thiết kế độc đáo, âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp, ấn tượng cùng sức chứa lên đến hơn 5000 người cùng những màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao, những ca khúc hot nhất qua sự thể hiện của hàng loạt giọng ca trẻ đang được yêu thích nhất hiện nay như: Hoàng Thùy Linh, Minh Hằng, Phạm Hồng Phước, Miu Lê, Thanh Duy, Erik, Suni Hạ Linh... hứa hẹn sẽ mang đến hàng loạt những phần trình diễn đặc sắc, những đêm nhạc hoành tráng mang tính kết nối, đánh thức mọi giác quan của khán giả trẻ.

Cũng như Miu Lê, Phạm Hồng Phước úp mở về phần trình diễn của mình tại MTV Connection tháng 04. Đây sẽ là màn trình diễn khác hoàn toàn so với một Phạm Hồng Phước mà mọi người đã biết tới.

Là một ca sĩ tham gia vào liveshow “Wake Up The Monster”, Miu Lê không ngần ngại chia sẻ “Miu Lê vô cùng phấn khích với đêm nhạc MTV Connection sắp tới. Miu Lê đang ráo riết chuẩn bị cho phần xuất hiện của mình để đánh thức quái vật MTV. Các bạn cùng chờ đón bất ngờ nhé!”

Ngoài VJ Dustin & Kaylee thì lần này, sự xuất hiện đặc biệt của Tùng Leo sẽ mang lại một mảng màu hoàn toàn mới. Hào hứng với vai trò là người cầm trịch chính của đêm diễn, anh hi vọng mang sẽ tạo nên sự kết nối và truyền nhiệt mạnh mẽ để MTV Fan có thể thưởng thức một đêm tiệc âm nhạc thăng hoa và trọn vẹn nhất.

Đúng với tên gọi “Wake Up The Monster”, MTV Connection tháng 4 hứa hẹn mang đến nhiều yếu tố bất ngờ xen lẫn thú vị, trong đó không thể không nhắc đến nhân vật chính – MTV Monster - gã quái vật hết sức đáng yêu đang say ngủ của MTV đồng thời cũng là đại sứ của rất nhiều niềm vui, sự bất ngờ mà MTV Vietnam sẽ mang đến cho các MTV Fan trong thời gian tới. Điều đặc biệt, MTV Monster chỉ có thể thức dậy bằng âm nhạc cùng những điệu nhảy sôi động từ chính chuỗi “MTV Connection”, sự tương tác của các MTV Fan trên microsite: www.wakeupmonster.mtvvn.com.vn. Một khi đã bừng tỉnh, MTV Monster sẽ mang đến cho các MTV

Fan hàng loạt món quà thú vị trong thế giới MTV Land như: Chiến dịch Sexy Summer, MTV Bus, MTV Wake Up, MTV I live, MTV Go now...

Chương trình “MTV Connection - Wake Up The Monster” được MTV Vietnam kết hợp cùng Ca sĩ/Nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình (Bpro Media) tổ chức, sẽ được diễn ra lúc 19h00 ngày 28/4 tại Sân khấu 4A- Nhà Văn hoá

Thanh Niên và sẽ được livestream trực tiếp từ 18h00 trên microsite: www.wakeupmonster.mtvvn.com.vn

Truy cập fanpage: https://www.facebook.com/mtvvietnam.com.vn và Website: http://www.mtvvietnam.com.vn để nhận vé tham dự chương trình miễn phí và cùng MTV Việt Nam đánh thức MTV Monster.