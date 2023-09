Trượt ngã trên sân khấu, Thủy Top dừng chân vòng bán kết

Thể hiện ca khúc I Am a good girl ở phần thi Musical, Thủy Top đã trượt chân té ngã khi hể hiện động tác nhảy solo vì sàn diễn trơn. Thay vì mất bình tĩnh, Thủy Top đã nhanh chóng và khéo léo đứng dậy tiếp tục phần trình diễn. Tuy nhiên phần trình diễn tiếp theo cũng không cứu cánh được nhiều cho nữ ca sĩ vì trước đó, Huỳnh Minh là thí sinh có lượng bình chọn thấp nhất trong đêm thi Jazz/Latin.

Tiết mục dự thi trong phần tiếp theo, Thủy Top thể hiện ca khúc Lời ru cho con dành tặng mẹ với phần trợ giúp của producer Touliver. Tiết mục này cũng nhận được đánh giá cao từ phía BGK. Giám khảo Trần Thu Hà khá khó khăn khi nhận xét chính bài hát của mình: “Em đã giữ các nốt cao rất là tốt và tôi nghĩ hôm này em có phần trình diễn là món quà và sẽ làm cho mẹ em rất là xúc động vì em đã có tình cảm của em truyền tải vào bài hát theo cách của riêng em.”.







Nguyễn Hải Yến và Hoàng Tôn chính thức là Top 2 tiến vào vòng tranh tài cho ngôi vị quán quân năm nay

Cạnh đó, Nguyễn Hải Yến và Hoàng Tôn đã có một đêm thi ấn tượng khi cả 2 chinh phục giám khảo và người nghe để dắt tay nhau đến trận chiến cuối, đêm chung kết.

Thể hiện xuất sắc ca khúc The Rum tum tugger, Hoàng Tôn nhận được “mưa” lời khen từ BGK cho tiết mục dự thi trong phần nhạc kịch. Giám khảo Trần Thu Hà thích thú: “Tôi muốn hỏi Tôn là Tôn học lắc hông ở đâu mà dẻo vậy? Về phần hát rất là tốt, chỉ có điều trong phần trình diễn của Tôn, tôi biết con mèo này rắc rối, tò mò, ngỗ ngược. Phần đó em đã trình diễn rất hay rồi. Nhưng mà vì nó vẫn là con mèo nên thỉnh thoảng chẳng hạn em kêu 1 tiếng “meo meo” thêm vào thì nó sẽ hấp dẫn hơn.”

Giám khảo Phương Uyên tiếp tục bông đùa về “con lãi” hôm nọ: “Tôn bước ra là đã “meo” rất là rõ. Chắc có lẽ chị Trần Thu Hà không nghe em làm mèo ngay từ ban đầu. Chị để ý những ngày em làm những con vật thì ngày đó em diễn rất là tốt. Vì dụ như cái bữa em diễn con cáo, tiếp theo là con lãi em diễn rất là tốt. Ngày hôm nay em làm con mèo.”

Tiết mục thi thứ 2 của Hoàng Tôn, Em trong mắt tôi chinh phục hoàn toàn giám khảo phương Uyên: “Sau một tuần trước em mất tập trung vào phần thi của mình thì tuần này em hoàn toàn thay đổi khác hẳn trở thành một Hoàng Tôn lúc nào cũng tập trung, lúc nào cũng duyên dáng và khó ai mà so được với em khi hát R&B.”

Tuy sở trường không phải tiếng Anh nhưng Nguyễn Hải Yến theo như lời giám khảo Phương Uyên là “đã hát hay hơn rất là nhiều rồi”. Nữ giám khảo cũng bày tỏ nuối tiếc khi Hải Yến không thể làm tốt hơn vì bị chi với phải 3 bạn hát bè: “Em mất tập trung không kiểm soát được bài hát là do 3 bạn, không phải 3 bạn hát dở mà có thể do không thuộc phần thi của em lắm nên hơi bị lọt chọt làm cho em rối lên. Nếu nhìn riêng em thì đó là một sự thành công.”

Phần trình diễn tiếp theo Cho em một ngày, Nguyễn Hải Yến hoàn toàn thuyết phục được giám khảo Hồng Nhung khi trình diễn lại hit gắn liền với tên tuổi nữ diva này. “Tôi nghĩ rằng em Hải Yến đã tạo nên phiên bản ‘Cho em một ngày’ riêng của em mà nó không bị ảnh hưởng một tí nào với bài mà Hồng Nhung đã từng thể hiện. Nhiều khi tôi khiêm tốn, tôi xin một ngày nghĩa là chỉ một ngày thôi nhưng mà với cái cách mà Yến làm thì một ngày có lẽ là vài năm.”

Bên cạnh 6 tiết mục dự thi thì diva Hồng Nhung cùng nhóm nhạc Ayor cũng đã mang đến 2 tiết mục khách mời ấn tượng. Theo đó, diva trình làng bản remix Phố cổ vơi sự hỗ trợ của DJ Hoàng Touliver. Các chàng trinh lịch lãm Ayor trình bày The phantom of the opera.





DJ Hoàng Touliver

Đêm chung kêt sẽ diễn ra lúc 21g, thứ 7 tuần sau 20.6 tại Nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa và được truyền hình trực tiếp trên HTV7.