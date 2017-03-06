Triệu Vy khoe vẻ đẹp gợi cảm tuổi 40

Giải trí 06/03/2017 08:58

Mặc dù đã ở tuổi 40 nhưng người đẹp Triệu Vy vẫn giữ được thân hình gợi cảm đầy quyến rũ của mình.

Triệu Vy là cái tên không còn xa lạ gì với khán giả Việt, từ “Hoàn Châu Cách Cách” cái tên “Tiểu Yến Tử” vang danh khắp Châu Á. Thành công trên cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình cùng nhiều tác phẩm để đời khác khiến thế hệ sau khó có nghệ sỹ nào vượt qua tên tuổi của Triệu Vy.

Triệu Vy khoe vẻ đẹp gợi cảm tuổi 40 - Ảnh 1
Triệu Vy xuất hiện trên trang bìa một tạp chí nổi tiếng

Triệu Vy khoe vẻ đẹp gợi cảm tuổi 40 - Ảnh 2
Mặc dù đã 40 tuổi nhưng Triệu Vy vẫn rất xinh đẹp và quyến rũ

Triệu Vy khoe vẻ đẹp gợi cảm tuổi 40 - Ảnh 3

Triệu Vy khoe vẻ đẹp gợi cảm tuổi 40 - Ảnh 4
Triệu Vy ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm điện ảnh cũng như truyền hình

Không chỉ sự nghiệp diễn xuất thành công, Triệu Vy cũng ghi dấu ấn với vai trò đạo diễn trong tác phẩm điện ảnh đầu tay “Gửi thanh xuân”. Không chỉ có vậy, Triệu Vy còn là một nhà đầu tư mát tay, hiện nay cô cùng chồng sở hữu rất nhiều tài sản giá trị, với những gì hiện có Triệu Vy được ví von là Warren Buffett phiên bản nữ tại Trung Quốc.

Triệu Vy khoe vẻ đẹp gợi cảm tuổi 40 - Ảnh 5

Triệu Vy khoe vẻ đẹp gợi cảm tuổi 40 - Ảnh 6

Triệu Vy khoe vẻ đẹp gợi cảm tuổi 40 - Ảnh 7
Sự nghiệp thành công cùng gia đình hạnh phúc, cuộc sống hiện tại của Triệu Vy khiến nhiều người ngưỡng mộ

Mặc dù thành công trong kinh doanh nhưng Triệu Vy vẫn luôn yêu nghề và luôn gắn bó chặt chẽ với làng giải trí. Mới đây Triệu Vy mới tham gia chụp hình cho một tạp chí nổi tiếng, cô khoe vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ tuổi 40 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

 

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