Tóc Tiên và Kha Ly “nhận mặt” người quen trên sóng truyền hình

Vòng tứ kết 2 trong khuôn khổ chương trình The winner is – Tôi là người chiến thắng đã lên sóng trực tiếp trên kênh HTV7 vào tối qua, 13.9.2015. Sau đêm thi này, chương trình đã xác định được 4 gương mặt cuối cùng sẽ xuất hiện trong trận bán kết sẽ diễn ra vào tối chủ nhật tuần sau, 20.9.2015, gồm có: Như Khánh, Tố My, Kha Ly và Bảo Quân. Bốn màn đối đầu quyết liệt giữa những thí sinh ngang tài ngang sức đã khiến khán giả trường quay không thể rời mắt và cùng hồi hộp theo từng diễn biến. Nữ ca sĩ Tóc Tiên lần thứ hai ngồi ghế nóng vẫn vô cùng quyến rũ, xinh đẹp và thân thiện.

Hóa ra, trước đây Kha Ly và Tóc Tiên đã từng có cơ hội đứng chung một sân khấu trong một show diễn tại Đức. Một người là diễn viên, người kia là ca sĩ, hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau thế nhưng lại có cơ hội làm việc, hợp tác, âu cũng là cái duyên. Sau khi ‘nhận mặt người quen’, nữ ca sĩ ‘Ngày mai’ đã dành nhiều lời khen tặng đến tiết mục trình diễn của đàn chị trong nghề, đồng thời nhấn nút màu xanh để bình chọn cho Kha Ly.





Kha Ly

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Tóc Tiên liên tục đi ngược lại với số đông 100 giám khảo còn lại, khi mà ba trong bốn thí sinh cô nhấn nút lựa chọn đều là người phải ra về. Tỏ ra khá bình tĩnh trước những tỉ số chung cuộc trái với quan điểm của mình, Tóc Tiên hài hước tự nhận bản thân hơi bị ‘quê’ trên ghế nóng, thế nhưng, yếu tố bất ngờ, không thể đoán trước kết quả chính là điểm thu hút, hấp dẫn của chương trình. Chính vì thế, cô vẫn giữ vững lập trường để chấm điểm theo cảm xúc chân thật nhất. Sự thân thiện và bản lĩnh của nữ ca sĩ nhận được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng từ phía khán giả.

Là cặp thi đấu cuối cùng với nhiều áp lực, không phụ sự trông đợi của người hâm mộ, trận đối đầu giữa chàng rocker mạnh mẽ Bảo Quân và hot boy youtube Tùng Dương diễn ra căng thẳng và đầy khốc liệt. Đều sử dụng chất liệu âm nhạc quốc tế để dự thi, nếu Tùng Dương với Me and my broken heart gây thiện cảm với khán giả bởi ngoại hình lịch lãm, khả năng làm chủ sân khấu tốt và giọng hát hoàn hảo; thì Bảo Quân với bản tình ca bất hủ Everything I dolại khiến cả khán phòng như lặng đi trước sự da diết đầy cảm xúc mà người thể hiện mang lại.



Bảo Quân



Tùng Dương

Không hề tự tin khi phải đưa ra lựa chọn một trong hai giữa cặp đối đầu ngang tài ngang sức này, Tóc Tiên chia sẻ: “Tùng Dương, bạn rất tự tin khi trình diễn trên sân khấu. Bài hát bạn chọn không phải dễ thế nhưng bạn đã thể hiện gần như trọn vẹn, từ phong cách, thần thái. Cộng thêm điểm ngoại hình, Tiên nghĩ bạn sẽ còn tiến xa. Đối với Bảo Quân, Tiên rất ấn tượng với chất giọng khàn của bạn. Khi bạn cất giọng, Tiên nổi hết cả da gà. Bất cứ cô gái nào cũng sẽ đổ trước giọng hát của bạn”. Tuy rất khó khăn trong việc đưa ra quyết định, thế nhưng cuối cùng, giám khảo chính đã nhấn nút màu hồng cho Tùng Dương. Kết quả chung cuộc trái ngược với sự lựa chọn của Tóc Tiên, với tỉ số 66 – 35, Bảo Quân mới là người chiến thắng cuối cùng. Tùng Dương cùng quyết định không thương lượng phải ra về tay trắng.

Là cặp thi đấu đầu tiên, Sevinch Hạnh Phúc và Như Khánh đã mang đến cho khán giả nhiều tràng cười ý nhị ngay khi vừa xuất hiện trên sân khấu. Có thể nói, đây là cặp đôi không hề cân xứng về ngoại hình, thế nhưng lại vô cùng cân tài về thực lực. Bước đi đầy tự tin trên sàn diễn, Sevinch Hạnh Phúc khiến khán giả vô cùng thích thú trước hình tượng một cô gái gốc Nga vận áo dài Việt Nam và hát ca khúc về mẹ.

Mẹ tôi qua giọng hát đầy nội lực của Sevinch khiến không ai có thể kiềm chế cảm xúc rung động từ tận đáy lòng. Với mong muốn gửi tặng ca khúc dự thi đến mẹ của mình cũng như cho tất cả những ai còn có mẹ, Sevinch nhận được nhiều tình cảm yêu mến của người xem. Mặt khác, Như Khánh hoàn toàn là một đối thủ đáng gờm. Để kể cho khán giả nghe câu chuyện gắn liền với tuổi thơ mình, chàng sinh viên năm thứ 2 nhạc viện đã khuấy động cả khán phòng với Bài ca trên đồi. Tuy Tóc Tiên đã dành nhiều lời khen cho Như Khánh, thế nhưng là một người phụ nữ thiên về cảm xúc, cô vẫn nhấn nút cho phần trình diễn của Sevinch. Kết quả chung cuộc vô cùng bất ngờ, với tỉ số 59 – 42, Như Khánh đã chiến thắng Sevinch để tiến thẳng vào bán kết.

Trong khi Ngọc Trâm là người giành chiến thắng ngay từ đầu để tiến thẳng vào tứ kết, thì Tố My lại lận đận thông qua vòng tái đấu mới đến được vòng thi hôm nay. Hai cô gái với cá tính âm nhạc hoàn toàn trái ngược nhau khiến giám khảo phải “đau đầu” khi lựa chọn. Với lý do sức khỏe, giọng của Ngọc Trâm đêm thi này khàn hơn hẳn so với thường ngày, bản thân cô cũng cảm thấy không hài lòng với phần trình diễn ca khúc Stronger. Trong khi đó, Tố My có vẻ có nhiều lợi thế hơn khi tiếp tục sử dụng dòng nhạc sở trường, dân ca, trữ tình để dự thi. Giọng hát vô cùng ngọt ngào, truyền cảm của Tố My trong Thương về miền Trung đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến hơn. Với tỉ số 67 – 34, “cô gái trong mộng của Noo Phước Thịnh” là thí sinh tiếp theo giành được quyền tiến thẳng vào bán kết.



Tố My

Lựa chọn bài hit của ca sĩ Trung Quân - Dấu mưa để đối đầu, Trọng Quỳnh có vẻ đã bắt tông hơi cao khiến phần trình diễn trở nên không suôn sẻ khi có quá nhiều nốt chênh, phô xuất hiện. Đến đoạn cao trào, giọng hát của chàng thư sinh điển trai này đã bị vỡ một vài nốt khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. Trái ngược với Trọng Quỳnh, người trình diễn sau Kha Ly lại tự tin và hát như thể đây là lần cuối cô được đứng trên sân khấu. Chính tâm lý thoải mái, không đặt nặng chuyện thắng thua của nữ diễn viên Cổng mặt trời đã khiến cô thể hiện ca khúcVầng trăng đêm trôi khá thành công



Trọng Quỳnh

Lần duy nhất trong đêm thi, giám khảo chính và những giám khảo hỗ trợ có cùng quan điểm, tỉ số 74 – 27 đã khiến Kha Ly là thí sinh tiếp theo đi thẳng vào bán kết. Trọng Quỳnh với quyết định thương lượng khó khăn, ra về với phần thưởng trị giá 20 triệu đồng.

Tập tiếp theo, live show thứ 11 của The Winner Is – Tôi là người chiến thắng mùa thứ 3, vòng bán kết sẽ diễn ra vào lúc 21g ngày 20.9.2015 trên HTV7.