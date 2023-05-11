Tóc Tiên diện trang phục táo bạo siêu gợi cảm, thần thái nổi bật giữa dàn sao quốc tế tại thảm đỏ Calvin Klein

Giải trí 11/05/2023 15:31

Tóc Tiên xuất hiện nổi bật với thân hình nóng bỏng, tóc đỏ cực cháy, không hề lép vế trước nhiều nghệ sĩ quốc tế tại sự kiện 'Jennie for Calvin Klein'.

Tối 10/5, Tóc Tiên là nghệ sĩ người Việt duy nhất tham dự buổi ra mắt BST giới hạn của Calvin Klein và Jennie (BlackPink) với tên gọi Jennie for Calvin Klein. Đây là sự kiện thương hiệu thời trang đình đám tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi bật trên thế giới.

Tóc Tiên diện trang phục táo bạo siêu gợi cảm, thần thái nổi bật giữa dàn sao quốc tế tại thảm đỏ Calvin Klein - Ảnh 1
Trang phục táo bạo cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn mực, giọng ca "90-60-90" tự tin khoe đường cong gợi cảm, đôi chân thon thả và vòng eo không mỡ thừa

Tại sự kiện, Tóc Tiên có dịp gặp gỡ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khu vực và thế giới như Jung Kook (BTS), Jennie (BLACKPINK), Rowoon... cùng dàn sao The Glory (Vinh quang trong thù hận): Cha Joo-Young, Kim Gun-Woo và Shin Ye-Eun.

Trước đó, Tóc Tiên thường được khán giả Việt Nam nói giống diễn viên Kim Hieora đóng vai Lee Sa-Ra - một thành viên trong nhóm phản diện của phim The Glory.

Tóc Tiên diện trang phục táo bạo siêu gợi cảm, thần thái nổi bật giữa dàn sao quốc tế tại thảm đỏ Calvin Klein - Ảnh 2
Nữ diễn viên Kim Hieora chụp chung với Song Hye Kyo tại Baeksang khiến dân tình rần rần réo tên Tóc Tiên vì quá giống nhau

Cụ thể, cuối tháng 4 vừa qua, tấm ảnh của Song Hye Kyo và Kim Hieora tại Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang gây sốt trên mạng xã hội Việt Nam vì Kim Hieora được cho là quá giống ca sĩ Tóc Tiên. Nhiều bình luận gọi vui Kim Hieora là "Tóc Tiên Hàn Quốc". Vì vậy, khi có dịp gặp Cha Joo-Young và Kim Gun-Woo, cô mong muốn chụp cùng họ để tạo ra khoảnh khắc vui vẻ cho cộng đồng mạng. Hai diễn viên Hàn Quốc thích thú và đồng tình rằng Tóc Tiên có nét hao hao Kim Hieora.

Tóc Tiên diện trang phục táo bạo siêu gợi cảm, thần thái nổi bật giữa dàn sao quốc tế tại thảm đỏ Calvin Klein - Ảnh 3
Từ trái sang: Kim Gun-Woo, Tóc Tiên, Cha Joo-Young
Tóc Tiên diện trang phục táo bạo siêu gợi cảm, thần thái nổi bật giữa dàn sao quốc tế tại thảm đỏ Calvin Klein - Ảnh 4
Nhờ tập luyện chăm chỉ và chế độ ăn nghiêm ngặt, ở tuổi 33, nữ ca sĩ không chỉ giữ được vóc dáng 'siêu thực' mà còn sở hữu thần thái vô cùng cuốn hút
Tóc Tiên diện trang phục táo bạo siêu gợi cảm, thần thái nổi bật giữa dàn sao quốc tế tại thảm đỏ Calvin Klein - Ảnh 5
Tóc Tiên không hề tỏ ra lép vế với dàn nghệ sĩ quốc tế tại thảm đỏ, tự tin thả dáng trước ống kính

Ngoài tài năng về âm nhạc, thông minh và xinh đẹp, Tóc Tiên còn sở hữu phong cách thời trang ấn tượng. Hình ảnh của cô gắn liền với những nét thời trang có chút nổi loạn, sexy và độc đáo. Vì thế, những bộ hình thời trang của Tóc Tiên luôn nhận được tương tác lớn từ cộng đồng mạng.

Tóc Tiên tự tin đọ sắc cùng 'ma nữ đẹp nhất xứ sở chùa Vàng', thần thái ra sao mà khiến dân tình đứng ngồi không yên?

Tóc Tiên tự tin đọ sắc cùng 'ma nữ đẹp nhất xứ sở chùa Vàng', thần thái ra sao mà khiến dân tình đứng ngồi không yên?

Mới đây tại một sự kiện thời trang quốc tế được tổ chức ở Hàn Quốc, Tóc Tiên có dịp hội ngộ mỹ nhân Mai Davika của Thái Lan.

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