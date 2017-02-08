Tiết lộ thú vị về sao nhí Ruhana Khanna xinh đẹp, tài năng của màn ảnh Bollywood

Cùng với nạn tảo hôn vẫn bám rễ sâu trong tiềm thức người dân thì việc những cô bé lên 9, 10 sớm trở thành góa phụ không còn quá xa lạ tại Ấn Độ. Cuộc sống của các góa phụ sau cái chết của chồng là chuỗi ngày ẩn dật, bi thương, mất đi quyền được đối xử bình đẳng... Tất cả những bi kịch chốn trần gian ấy đã được cô bé Ruhana Khanna tái hiện một cách chân thực qua cuộc đời của Gangaa đáng thương trong bộ phim “Góa phụ nhí”.

Sinh năm 2008, trước khi bén duyên diễn xuất, Ruhana Khanna từng được nhiều nhà thiết kế thời trang chọn làm mẫu nhí cho các mẫu thiết kế mới nhất của mình, bên cạnh đó, cô bé còn xuất hiện trong nhiều quảng cáo của Stock Images Bank, Images Bazaar, Visual Stocks, làm người mẫu cho Celebs Magazine... và được nhiều người yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu, xinh đẹp. Năm 2013, khi còn theo học tại trường mẫu giáo, Ruhana Khanna đã đạt danh hiệu “Miss Global Kids” tại cuộc thi “Global Kids Fashion Show”. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự nghiệp diễn xuất, người mẫu của cô bé sau này.

Trở thành bậc thầy về kỹ năng quấn sari truyền thống ở tuổi lên 6

Không chỉ là trang phục truyền thống được yêu thích của phụ nữ Ấn Độ, Sari cũng là trang phục gắn bó với cô bé Ruhana Khanna trong bộ phim “Góa phụ nhí”. Để có được bộ Sari truyền thống, người mặc phải sử dụng 1 mảnh vải đơn có kích thước từ 4-9m và một mảnh vải rộng khoảng 1m quấn quanh cơ thể theo nhiều phong cách khác nhau, điều này đòi hỏi người mặc phải thật khéo léo, đảm đang.

Và với mỗi cô bé diện trên người những bộ Sari truyền thống, nhiều người sẽ tự nhủ rằng mẹ cô bé chắc hẳn phải là một người chu đáo khi luôn quấn cho cô những bộ trang phục thật chỉn chu. Thế nhưng ít ai biết rằng, dù mới ở tuổi lên 6 nhưng Ruhana Khanna lại không cần bất cứ một sự trợ giúp nào. Cô bé đã tự quấn Sari một cách nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp và hoàn hảo. Trái ngược với những cô bé cùng trang lứa luôn cảm thấy gò bó khi diện Sari, Ruhana luôn biết cách điều khiển và làm chủ bộ trang phục của mình, thậm chí cô bé còn có thể vừa mặc sari vừa chơi đá banh, nhảy vòng trong những giờ nghỉ giải lao giữa các buổi quay.

Vẫn “cuồng” thần tượng như bao đứa trẻ khác

Mặc dù thành công và nổi tiếng từ rất sớm, và được xem như là một thần đồng vì rất thông minh, nhưng Ruhana vẫn có tình yêu và say mê với thần tượng của mình như bao đứa trẻ khác. Cô bé thậm chí còn bỏ ngang giờ quay để chạy đến gặp Angoori Tiwari- thần tượng của mình trong series hài “Bhabhi Ji Ghar Par Hain” khi Angoori ghi hình cùng địa điểm với cô bé.

Rất hạnh phúc khi được đóng vai Gangaa nhưng ghét phải khóc vì vai diễn

Mặc dù rất hạnh phúc khi được đóng vai Gangaa và luôn chinh phục được khán giả với vẻ đẹp hồn nhiên và đôi mắt thiên thần trong sáng cũng như tính cách ngây thơ, nhiệt tình và niềm đam mê vô cùng tận đối với cuộc sống của góa phụ nhí, nhưng Ruhana chia sẻ, cô bé rất ghét phải đóng những cảnh khóc vì nó khiến cô luôn buồn và cảm thương cho nhân vật. Thậm chí sau mỗi lần diễn cảnh khóc lóc, vai diễn bị “ám” vài cuộc sống của cô bé một thời gian dài sau khi kết cảnh.

Khẳng định vị trí ngôi sao với vai chính đầu tay

Năm 2015, Ruhana Khanna đánh dấu sự nghiệp diễn xuất với vai nữ chính trong bộ phim “Góa phụ nhí”- phim kể về cuộc đời nhiều biến động của Ganga- cô bé 9 tuổi đã trở thành góa phụ ngay trong chính ngày cưới của mình, khi chồng và cha cô bị giết trong một cuộc bạo động ở Varanasi bên bờ sông Hằng.

Vì mất chồng, Ganga bị xa lánh, trở thành người thừa trong gia đình nhà chồng, bị đẩy vào ngôi nhà tồi tàn và sống một cuộc sống khổ cực: không được mặc quần áo đẹp, không được tham gia các hoạt động vui chơi, không được tận hưởng những niềm vui trần tục, không được giao lưu với thế giới bên ngoài... mà thay vào đó là phải mặc áo choàng dài trắng (một hình thức để tang theo đạo Hindu) và mỗi ngày trôi qua phải cầu nguyện cho gia đình người chết... Những hủ tục, quan điểm xưa cũ buộc Ganga phải tự đứng lên và đương đầu với định kiến để bảo vệ bản thân...

Với lối diễn chân thực, tự nhiên cùng vẻ ngoài đáng yêu, đôi mắt to tròn trong veo, Ruhana Khanna nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả. Vai diễn đã mang về cho cô bé danh hiệu “Best Child Actress” của giải thưởng “Indian Telly Awards 2015” và series truyền hình mới nhất của Hãng Sphere Origins cũng được vinh danh “Best Programme with a Social Message” tại giải thưởng này.

“Góa phụ nhí”- siêu phẩm truyền hình mới nhất của nhà sản xuất “Cô dâu 8 tuổi” ra mắt khán giả Việt Nam trên sóng TodayTV, lúc 20h00 mỗi ngày từ 12/02/2017.