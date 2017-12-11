Thân Thúy Hà bất ngờ đoạt giải ‘Hoa hậu cầu Kinh Tẻ' khiến fan cười ra nước mắt

Giải trí 11/12/2017 17:25

Trong xu thế bùng nổ danh hiệu hoa hậu tại Việt Nam, Thân Thúy Hà dường như cũng đang muốn góp tên vào danh sách những người đẹp dễ đăng quang nhất.

Thời gian gần đây, hàng loạt các cuộc thi sắc đẹp được tổ chức rầm rộ đã đưa nhiều cô gái trẻ một bước thành sao. Khi cuộc thi này chưa chấm dứt thì cuộc thi khác đã rục rịch khởi động. Không chỉ thi trong nước, nhiều nhân vật nổi tiếng cũng lấn sân qua thi thố ở các đấu trường nhan sắc quốc tế và trở về với vương miện đội trên đầu.

Thân Thúy Hà bất ngờ đoạt giải ‘Hoa hậu cầu Kinh Tẻ' khiến fan cười ra nước mắt - Ảnh 1
Dù có màn ứng xử gây cười nhưng Phi Thanh Vân vẫn đoạt giải Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ - Ảnh: Internet

Mới đây, Thân Thúy Hà khiến fan cười bò lăn khi thông báo vừa đoạt giải “Hoa hậu cầu Kinh Tẻ”. Nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh đội chiếc vương miện vừa mua với giá hời và hài hước đùa vui với fan: 

“Em mới đoạt giải Hoa hậu cầu Kinh Tẻ. Vương miện trị giá 120k, được khuyến mãi thêm hộp tóp mỡ. Mỗi ngày Việt Nam có một Hoa hậu được vinh danh nhen. Tung hoa chúc mừng em đi", Thân Thúy Hà viết.

Dưới chia sẻ của người đẹp sinh năm 1978, nhiều fan nhanh chóng like và để lại bình luận trêu đùa Thân Thúy Hà. Ai cũng sự thích thú trước sự ví von đầy thâm thúy của bà mẹ một con. “Đúng là ra ngõ gặp Hoa hậu, giờ ra đường toàn gặp Hoa hậu, không có cô gái nào bình dân hết. Mai mốt trên google sẽ tìm đất nước của các Hoa hậu”, một khán giả dự đoán.

Thân Thúy Hà bất ngờ đoạt giải ‘Hoa hậu cầu Kinh Tẻ' khiến fan cười ra nước mắt - Ảnh 2
Thân Thúy Hà khiến fan cười bò lăn khi khoe vừa đoạt giải "Hoa hậu cầu Kinh Tẻ" - Ảnh: FBNV

Thân Thúy Hà bất ngờ đoạt giải ‘Hoa hậu cầu Kinh Tẻ' khiến fan cười ra nước mắt - Ảnh 3
Nữ diên viên cho biết, chiếc vương miện này đáng giá 120k - Ảnh: FBNV

Thân Thúy Hà bất ngờ đoạt giải ‘Hoa hậu cầu Kinh Tẻ' khiến fan cười ra nước mắt - Ảnh 4
Thân Thúy Hà ngao ngán vì cứ mở mắt ra là thấy có một cô đăng quang hoa hậu - Ảnh: FBNV

Thân Thúy Hà bất ngờ đoạt giải ‘Hoa hậu cầu Kinh Tẻ' khiến fan cười ra nước mắt - Ảnh 5
Bạn bè và fan bình luận hài hước dưới chia sẻ của nữ diễn viên - Ảnh: FBNV

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