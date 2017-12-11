Thân Thúy Hà bất ngờ đoạt giải ‘Hoa hậu cầu Kinh Tẻ' khiến fan cười ra nước mắt

Thời gian gần đây, hàng loạt các cuộc thi sắc đẹp được tổ chức rầm rộ đã đưa nhiều cô gái trẻ một bước thành sao. Khi cuộc thi này chưa chấm dứt thì cuộc thi khác đã rục rịch khởi động. Không chỉ thi trong nước, nhiều nhân vật nổi tiếng cũng lấn sân qua thi thố ở các đấu trường nhan sắc quốc tế và trở về với vương miện đội trên đầu.

Mới đây, Thân Thúy Hà khiến fan cười bò lăn khi thông báo vừa đoạt giải “Hoa hậu cầu Kinh Tẻ”. Nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh đội chiếc vương miện vừa mua với giá hời và hài hước đùa vui với fan:

“Em mới đoạt giải Hoa hậu cầu Kinh Tẻ. Vương miện trị giá 120k, được khuyến mãi thêm hộp tóp mỡ. Mỗi ngày Việt Nam có một Hoa hậu được vinh danh nhen. Tung hoa chúc mừng em đi", Thân Thúy Hà viết.