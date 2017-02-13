Sự thật chồng 2 Phi Thanh Vân đã có tình mới sau chia tay?

Giải trí 13/02/2017 11:21

Bảo Duy gây chú ý khi đăng ảnh thân mật bên một người phụ nữ sau ồn ào tình cảm với Phi Thanh Vân, nhiều lời đồn đoán cho rằng anh đã có tình mới?

Trên trang cá nhân, Bảo Duy chia sẻ hình ảnh bên một người phụ nữ, kèm chia sẻ: 'Người tình không bao giờ cưới. Thấy em mình buồn là lúc nào cũng bên cạnh...". Sau ồn ào chuyện chia tay với Phi Thanh Vân, đây có thể xem là khoảnh khắc lấy lại tinh thần của Bảo Duy. Chính các câu nói ẩn ý của anh càng khiến nhiều dân mạng cho rằng người trong ảnh là 'nhân tình' mới?

Sự thật chồng 2 Phi Thanh Vân đã có tình mới sau chia tay? - Ảnh 1
Chia sẻ gây chú ý của Bảo Duy.

Trước các hoài nghi của dư luận, Bảo Duy lên tiếng đính chính: 'Chưa có ly hôn mà, làm sao có tình mới được! Mà thôi mình đến với nhau luôn đi Uyên Kha... Bảo Uyên e có chấp nhận làm ngừơi tình Bảo Duy không???".

Mọi người cũng khá bất ngờ khi chồng cũ Phi Thanh Vân đã xóa hết chứng cứ tố vợ về việc vu khống anh. Phía Phi Thanh Vân cũng không còn bận tâm đến chuyện buồn, cô vui vẻ chia sẻ clip tập gym với vòng 1 nóng bỏng hay cùng bạn bè tổ chức sinh nhật cho con trai tại Vũng Tàu vừa qua.

Sự thật chồng 2 Phi Thanh Vân đã có tình mới sau chia tay? - Ảnh 2
Con trai của Bảo Duy và Phi Thanh Vân.

Vừa qua, Phi Thanh Vân chính thức công bố ly hôn chồng Bảo Duy sau nhiều năm chung sống. Câu chuyện càng khiến dư luận xôn xao hơn khi chồng nữ diễn viên đập phá toàn bộ đồ đạc, thậm chí dọa đốt nhà khi thấy cô mang con trai đi và không để anh gặp mặt.

Sự thật chồng 2 Phi Thanh Vân đã có tình mới sau chia tay? - Ảnh 3
Thời mặn nồng của cả hai.

Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân chia sẻ trạng thái khá dài kể chuyện Bảo Duy mang kiếm đến nhà đòi con 'như phim hành động' khiến nhiều người không khỏi 'choáng váng'. Theo lời kể của nữ diễn viên 'Cô gái xấu xí', mùng 2 Tết, Bảo Duy đến nhà cô đòi con, thậm chí anh còn chửi bới, lăng mạ bằng nhiều từ ngữ thô tục.

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