Trong một talkshow vừa diễn ra, nam MC công bố điều này khiến nhiều người xúc động và ngỡ ngàng.

Chiều 18/12, Phan Anh xuất hiện với vai trò diễn giả trong một buổi nói chuyện tại TP HCM.

Trước câu hỏi về 3 vấn đề xấu xí nhất Phan Anh từng làm trước tuổi 25, MC ngập ngừng một lúc và quyết định tiết lộ gây sốc. Theo đó, anh chia sẻ, khi còn nhỏ mình từng là nạn nhân của tình trạng lạm dụng tình dục. "Đó là câu chuyện khi tôi còn nhỏ. Bản thân tôi đã từng là nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Tôi cũng cũng là đối tượng có hành động tương tự với người khác", Phan Anh xúc động nói.

Sau tiết lộ này, nam MC nổi tiếng nghẹn ngào xinh phép không trả lời sâu vì vấn đề khá nhạy cảm. Khi có dịp, anh sẽ chia sẻ sâu hơn.

Bí mật lần đầu của Phan Anh nhận được nhiều tràn pháo tay, cỗ vũ của khán giả có mặt tại buổi nói chuyện.

