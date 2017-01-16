Sinh viên hào hứng vây quanh hoa hậu biển Thuỳ Trang

Giải trí 16/01/2017 10:56

Cuối tuần vừa qua, Hoa hậu biển Thuỳ Trang xuất hiện với tà áo dài màu hồng cùng những hoạ tiết rực rỡ thu hút sự quan tâm của các học sinh sinh viên tham dự lễ trao giải cuộc thi 'Nước và cuộc sống'.

Cô vinh dự được lên trao giải cho một số giải thưởng xuất sắc của các em học sinh, sinh viên  tham dự cuộc thi. Gần đây, Hoa hậu thường tham gia các chương trình, cuộc thi dành cho học sinh sinh viên trong lĩnh vực môi trường, bảo vệ cuộc sống. 

Cô cho biết, đây là lĩnh vực cô rất quan tâm và dành nhiều tâm huyết. Mỗi lần tham gia chương trình, cô đều được gặp các em học sinh tài năng, đã tự chế tạo ra những sản phẩm đặc biệt nhằm bảo vệ môi trường, cuộc sống. Sự sáng tạo vô tận của các em khiến Thuỳ Trang vô cùng ngưỡng mộ và giúp cô cảm thấy mình cần phấn dấu hơn trong cuộc sống.

Bản thân Trang là người làm sáng tạo, với công việc thiết kế nội thất, được xem là ngành nghề đang hot hiện nay, cô rất trân trọng và khâm phục những sự sáng tạo của các bạn trẻ. Tại lễ trao giải 'Nước và cuộc sống', Thuỳ Trang đã chăm chú xem hết những phát minh của các bạn trẻ trong việc bảo vệ nguồn nước bảo vệ cuộc sống. 

Sinh viên hào hứng vây quanh hoa hậu biển Thuỳ Trang - Ảnh 1
Hoa hậu biển Thuỳ Trang xuất hiện với tà áo dài màu hồng cùng những hoạ tiết rực rỡ.

Sinh viên hào hứng vây quanh hoa hậu biển Thuỳ Trang - Ảnh 2
Cô vinh dự được lên trao giải cho một số giải thưởng xuất sắc của các em học sinh, sinh viên tham dự cuộc thi.

Sinh viên hào hứng vây quanh hoa hậu biển Thuỳ Trang - Ảnh 3

Sinh viên hào hứng vây quanh hoa hậu biển Thuỳ Trang - Ảnh 4

Sinh viên hào hứng vây quanh hoa hậu biển Thuỳ Trang - Ảnh 5
Thuỳ Trang rất trân trọng và khâm phục những sự sáng tạo của các bạn trẻ. 

Sinh viên hào hứng vây quanh hoa hậu biển Thuỳ Trang - Ảnh 6

Sinh viên hào hứng vây quanh hoa hậu biển Thuỳ Trang - Ảnh 7
Chụp ảnh cùng các bạn trẻ.

 

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