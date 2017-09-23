Sau 6 tháng kết hôn với chồng đại gia, Á hậu Hoàng Anh sinh con gái đầu lòng nặng 3 kg

Giải trí 23/09/2017 10:49

Dân mạng chưa hết ngỡ ngàng vì Á hậu Hoàng Anh bất ngờ kết hôn với bạn trai giàu có thì người đẹp lại tiếp tục gây chú ý khi hạ sinh tiểu công chúa chỉ sau 6 tháng kết hôn.

Dân mạng chưa ngưng lời chúc mừng Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo chuẩn bị lên xe hoa với đại gia Trung Tín thì lại tiếp tục mừng rỡ khi Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 Hoàng Anh chào đón con gái đầu lòng sau 6 tháng kết hôn. 

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/a-hau-hoang-anh.topic'>Á hậu Hoàng Anh</a> sinh con gái đầu lòng nặng 3 kg
Em bé nặng 3 kg, tên thường gọi ở nhà là bé Na, hiện tại sức khỏe của Á hậu đang dần bình phục sau sinh - Ảnh: Internet

Hoàng Anh là Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, người đẹp kết hôn vào tháng 3/2017 với con trai một gia đình quyền thế tại Hà Nội và sinh con gái đầu lòng vào ngày 20/9 vừa qua.

Á hậu Hoàng Anh sinh con gái đầu lòng nặng 3 kg
Hoàng Anh bất ngờ kết hôn với con trai của một gia đình quyền thế tại Hà Nội vào tháng 3/2017 - Ảnh: Internet

Á hậu Hoàng Anh sinh con gái đầu lòng nặng 3 kg
Sau khi cưới, người đẹp hầu như không tham gia vào các sự kiện của làng giải trí Việt - Ảnh: Internet

Là một người khá kín tiếng trong cuộc sống riêng tư, Á hậu Hoàng Anh sống kín đáo và bình lặng. Đặc biệt, sau khi kết hôn, người đẹp gần như không xuất hiện trước công chúng tại các sự kiện từ lớn đến nhỏ trong showbiz Việt nên cuộc sống sau hôn nhân của cô vẫn khá bí mật.

Á hậu Hoàng Anh sinh con gái đầu lòng nặng 3 kg
Hoàng Anh sinh năm 1994 từng giành giải Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 - Ảnh: Internet

Chồng Á hậu Hoàng Anh che ô giấu mặt khi đi xe sang tới đón dâu

Chồng Á hậu Hoàng Anh che ô giấu mặt khi đi xe sang tới đón dâu

Tuy trời chỉ mưa nhẹ nhưng chồng Á hậu Việt Nam 2012 Đỗ Hoàng Anh vẫn che kín ô để giấu mặt. Phóng viên không được tiếp cận khu vực đám cưới theo yêu cầu của gia đình cô dâu.

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