Mối quan hệ thực sự giữa Hoàng Anh Lê và bà lão lạ mặt?

Trong ảnh, Hoàng Anh Lê nằm chung giường, đút cháo cho bà cụ ăn, thậm chí có khi cả hai cùng đứng ngoài đường chụp ảnh khiến nhiều người thắc mắc về mối quan hệ giữa hot boy xăm trổ và bà lão, cũng như mục đích ghi lại các khoảnh khắc của họ.

Liên hệ với Hoàng Anh Lê, 8X tâm sự, bà lão là mảnh đời neo đơn, sống lang thang tại khu vực bến đò Giải phóng 9, TP Rạch Giá, Kiên Giang. Theo đó, bà lão đã ngoài 80 tuổi, đáng lẽ ở tuổi này bà được con cháu nuôi dưỡng, báo hiếu song hàng ngày vẫn phải cặm cụi đi xin ăn kiếm sống qua ngày.

Không con cháu hay nhà cửa tá túc, bà phải sống nương tựa vào hàng xóm láng giềng. Thấy hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ ngoài 80 tuổi khiến ai cũng xót xa. Mọi người xung quanh ai cũng muốn chung tay giúp đỡ bà nhưng cả một xóm nghèo đều lam lũ vất vả làm ăn, chẳng lấy đâu ra dư nhiều.

Theo lời kể của Hoàng Anh Lê, anh biết đến bà lão trong một lần tình cờ đi tập thể dục. Nhà bà cách nhà anh cũng không quá xa, lần đầu gặp và chứng kiến hoàn cảnh éo le của bà đã khiến chàng trai ngậm ngùi và rơi lệ.

"Tôi gặp bà trên đường, ấn tượng đầu tiên của tôi là một bà cụ lớn tuổi, tóc bạc phơ, ăn mặc lượm thượm, chân bước đi chậm chạp do sức yếu của tuổi tác. Tôi để ý thì thấy bà đi xin ăn từng người, đa số ai cũng tặng thức ăn cho bà, người bó xôi, chiếc bánh... thấy mà tôi ấm lòng" - Hoàng Anh Lê nhớ lại.

Vốn có tính thương người và thích làm việc thiện, Hoàng Anh Lê đã đến gặp gỡ và hỏi thăm bà lão. Từ đó về sau, hàng ngày khi đi tập thể dục, chàng trai đều ghé thăm và trò chuyện cùng cụ.

"Mỗi lần thấy tôi bà đều khóc, bà bảo tôi là người tốt mà còn đẹp trai. Tôi xúc động lắm, tôi hay mua cho bà quà bánh, sữa và tặng tiền, phần nào giúp bà trang trải, mưu sinh hàng ngày" - hot boy xăm trổ nghẹn ngào kể.

Về những hình ảnh chụp chung cùng bà lão được lan tỏa trên mạng, Hoàng Anh Lê giải thích: "Không ít người bảo tôi dùng người già nghèo khổ để câu like. Nhưng thật sự, đó là ảnh tôi chụp kỷ niệm, cũng như dùng sự nổi tiếng của mình để lan rộng hoàn cảnh của bà lão để mọi người cùng chung tay giúp đỡ".