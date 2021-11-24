Rộ tin Châu Kiệt Luân đánh vợ đến vỡ cả đầu sau khi cãi nhau nảy lửa

Giải trí 24/11/2021 15:46

Không biết thực hư thế nào nhưng người bóc phốt đã nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng.

Mới đây, một blogger đã đăng tải thông tin Côn Lăng nhập viện, hủy hết lịch làm việc vì bị ông xã Châu Kiệt Luân đánh đến vỡ cả đầu. Trùng hợp, người đẹp cũng bất ngờ thông báo hủy lịch trình tham dự một sự kiện thời trang vào ngày mai do cô gặp chấn thương. Vậy nên thông tin mà người kia đăng tải đã không khỏi khiến dân tình ngỡ ngàng. 

Rộ tin Châu Kiệt Luân đánh vợ đến vỡ cả đầu sau khi cãi nhau nảy lửa - Ảnh 1

Bài chia sẻ gây trấn động làng giải trí.

Cư dân mạng cực kỳ lo lắng cho người đẹp và tò mò không hiểu đã có chuyện gì xảy ra giữa 2 ngôi sao nổi tiếng. Rất nhiều bình luận đã được đưa ra bên dưới bài viết, yêu cầu blogger nói rõ sự tình. Tuy nhiên, người này đã không hồi đáp và thậm chí còn xóa cả bài đăng.

Rộ tin Châu Kiệt Luân đánh vợ đến vỡ cả đầu sau khi cãi nhau nảy lửa - Ảnh 2

Sự thật được chính quản lý của Côn Lăng cho biết, bà xã Châu Kiệt Luân bị ngã khi chăm sóc các con và làm việc nhà, dẫn tới chấn thương vùng đầu chứ không hề như lời bịa đặt được đồn đại trước đó. Hiện tại, người đẹp đã tỉnh táo trở lại và trong tình trạng ổn định, tuy nhiên đầu cô vẫn sưng nên không thể tham gia công việc.

Rộ tin Châu Kiệt Luân đánh vợ đến vỡ cả đầu sau khi cãi nhau nảy lửa - Ảnh 3

Nổi tiếng là một người yêu chiều vợ con nên sự việc kia hoàn toàn là điều vô căn cứ, người hâm mộ ai nấy đều tin tưởng tuyệt đối vào thần tượng của mình.

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