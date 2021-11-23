Để lộ điểm nhạy cảm "rõ mồn một" trên sóng trực tiếp, Quỳnh Nga khiến dân tình đỏ mặt, xịt máu mũi

Giải trí 23/11/2021 16:40

Nàng "cá sấu chúa" khiến dân tình khó tập trung vào màn vũ đạo khi diện chiếc quần bó chẽn, để lộ điểm nhạy cảm thế này.

Diễn viên Quỳnh Nga gần đây đang tích cực tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, có nhiều vai diễn xuất sắc và được người hâm đặc biệt quan tâm chú ý hơn sau thời gian dài ở ẩn. Không thể phủ nhận nhan sắc của cô ngày một thăng hạng, gợi cảm và quyến rũ hơn rất nhiều. Người đẹp còn đầu tư xây dựng kênh tiktok cá nhân với nhiểu lượt theo dõi, cô thường xuyên chia sẻ những màn vũ đạo sexy khiến người xem không thê rời mắt. Mới đây, nàng cá sấu chúa còn khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt khi đăng tải một clip vũ đạo trên trang cá nhân, nhưng khoan bàn tới điệu nhảy, bộ trang phục mà cô mặc đã để lộ điểm nhạy cảm khiến người hâm mộ phải đỏ mắt ngượng ngùng.

Quỳnh Nga diện cardigan crop top cùng quần shorts bó sát và giày cao gót mõm nhọn. Và cứ mỗi khi cô nàng lắc lư nhún nhảy là vùng cấm lại lộ ra rõ mồn một.

 Chiếc quần trắng bó chặt vào da thịt trông không khác mấy quần bảo hộ, khiến nổi cộm vị trí nhạy cảm.

Tình huống "hớ hênh" này khiến người xem khó mà tập trung vào bài nhảy của Quỳnh Nga. 

Để lộ điểm nhạy cảm 'rõ mồn một' trên sóng trực tiếp, Quỳnh Nga khiến dân tình đỏ mặt, xịt máu mũi - Ảnh 1

Thường xuyên khoe ảnh tập luyện trên trang cá nhân nhưng có vẻ Quỳnh Nga cũng nhiều lần tự dìm khi diện trang phục để lộ điểm nhạy cảm. Khi thì do thế tạo dáng kém duyên, khi lại do đồ tập quá bó.

Để lộ điểm nhạy cảm 'rõ mồn một' trên sóng trực tiếp, Quỳnh Nga khiến dân tình đỏ mặt, xịt máu mũi - Ảnh 2

Chiếc quần bó đét ôm chặt cơ thể phô diễn trọn vẹn cặp mông trông như "truổng cời" của Quỳnh Nga.

Để lộ điểm nhạy cảm 'rõ mồn một' trên sóng trực tiếp, Quỳnh Nga khiến dân tình đỏ mặt, xịt máu mũi - Ảnh 3

Mặc đồ tập mà hàng họ bị trưng hết ra ngoài thế này thì ai chịu nổi đây Quỳnh Nga?

Quỳnh Nga diện váy đỏ khoe vòng 1 'căng tràn bờ đê', Việt Anh liền nhảy vào thả thính

Quỳnh Nga diện váy đỏ khoe vòng 1 'căng tràn bờ đê', Việt Anh liền nhảy vào thả thính

Sau thời gian mất tích không bình luận dưới bài viết Quỳnh Nga, Việt Anh lần này đã xuất hiện, viết một câu mà khiến cả netizen rần rần thế này đây.

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