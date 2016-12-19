Phạm Băng Băng bản lĩnh đáp trả dư luận sau khi bị lên án photoshop quá đà

Sau khi bị dư luận chỉ trích vì quá lạm dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, Phạm Băng Băng rất bản lĩnh đáp trả.

Mới đây nhất, những hình ảnh của cô nàng Phạm Băng Băng được đăng trên trang cá nhân và nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng. Nhưng chỉ sau đó không lâu, những người mắt kém nhất cũng nhận ra cô nàng họ Phạm đã bóp méo hình ảnh quá đà, ngay cả cửa sổ phía sau hình cũng bị méo mó.

Ngay sau khi bị dư luận ném đá, Phạm Băng Băng rất bản lĩnh đáp trả trên trang cá nhân của mình rằng: "Mọi người đã thích thú như vậy thì tôi sẽ tiếp tục chỉnh sửa ảnh ... Được rồi, tấm hình cuối cùng mới chân thực nhé" và rồi cô nàng đăng tấm hình tự chỉnh sửa mình thành một người béo ục ịch khiến cư dân mạng không biết nói gì hơn.

Mặc dù được đánh giá là một mỹ nhân hàng đầu của Trung Quốc nhưng rất nhiều bức ảnh trước đây của Phạm Băng Băng mọi người đã nhiều lần phát hiện ra rằng Phạm Băng Băng thực chất đã dùng một số phần mềm chỉnh sửa để mình lung linh hơn.

Cùng với tấm hình này Phạm Băng Băng cũng đăng trên trang cá nhân của mình những hình ảnh mới nhất của cô trong mấy ngày gần đây

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