Quá trình thay đổi ngoại hình của Phi Thanh Vân sau 15 lần phẫu thuật

Phi Thanh Vân đụng chạm dao kéo lần đầu tiên vào năm 1997. Khi đó, cô gặp tai nạn nên buộc phải nhờ bác sĩ can thiệp để nắn lại mũi.

Sau đó, "Nữ hoàng dao kéo" tiếp tục thực hiện phẫu thuật nâng ngực vào năm 2003. Ca phẫu thuật này khiến cô đau đớn tới mức phải nằm bất động 3 ngày liền. Thời điểm đó, vàng rất có giá trị nhưng Phi Thanh Vân đã chịu chi tới hẳn 5 lượng vàng cho cuộc đại phẫu.

Năm 2008 là thời điểm tên tuổi của Phi Thanh Vân bắt đầu được biết đến qua vai diễn cô nàng chân dài Phương Trinh trong bộ phim truyền hình ăn khách Cô gái xấu xí.

Phi Thanh Vân khi đó sở hữu khuôn mặt không mấy ưa nhìn với đôi mắt híp, cặp lông mày xếch lên cao và làn da nâu bóng. Tuy nhiên, chính những lợi thế ngoại hình này giúp cô được đạo diễn đo ni đóng giày cho vai diễn cô nàng cong cớn này.

Năm 2010, Phi Thanh Vân cho ra mắt ca khúc Làn da nâu và hứng vô số gạch đá tư dư luận. Mặc dù lời bài hát và giọng hát của nữ "ca sĩ bất đắc dĩ" khiến nhiều khán giả bò lăn ra cười nhưng cũng chính ca khúc này đã tạo nên Phi Thanh Vân của ngày hôm nay.

Còn nhớ, thời điểm ca khúc Làn da nâu ra mắt, đi đâu cũng nghe khán giả rêu rao câu hát “Em có một ước ao, em có một khát khao…”. Thậm chí, ca khúc để đời của Phi Thanh Vân còn được chế thành rất nhiều phiên bản và tạo nên một làn sóng “làn da nâu” rầm rộ ở khắp các diễn đàn.

Năm 2013, Phi Thanh Vân gây sốc khi xuất hiện với làn da trắng muốt như Ngọc Trinh. Với làn da mới này, cô cũng chuyển hẳn từ phong cách nóng bỏng qua hình tượng búp bê tóc xù.

Cuối năm 2015, Phi Thanh Vân lại một lần nữa đi chỉnh lại chiếc mũi nhưng cô vẫn chưa hài lòng với nhan sắc hiện tại. Phi Thanh Vân tiếp tục nuôi hy vọng trở thành "siêu vòng 3 của Việt Nam".

Gần đây nhất, "Người đẹp dao kéo" khiến nhiều người choáng váng khi quyết định đi giải phẫu lại vòng 1 và vòng 3 để có thân hình "đồng hồ cát" như mơ ước. Sau nhiều lần "đập đi xây lại", nữ diễn viên Cô gái xấu xí có vẻ rất hài lòng với nhan sắc hiện tại của mình.