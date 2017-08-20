'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân biến đổi như thế nào qua 15 lần đại tu nhan sắc?

Giải trí 20/08/2017 17:14

Phi Thanh Vân là cái tên đứng đầu trong showbiz Việt về khoản chịu chi cho phẫu thuật thẩm mỹ. Trải qua 15 lần chịu đau đớn, nhan sắc "Nữ hoàng dao kéo" giờ đây đã khác xa so với những ngày đầu gia nhập làng giải trí.

Phi Thanh Vân đụng chạm dao kéo lần đầu tiên vào năm 1997. Khi đó, cô gặp tai nạn nên buộc phải nhờ bác sĩ can thiệp để nắn lại mũi. 

Quá trình thay đổi ngoại hình của Phi Thanh Vân sau 15 lần phẫu thuật
Phi Thanh Vân chỉnh sửa mũi năm 1997 - Ảnh: Internet

Sau đó, "Nữ hoàng dao kéo" tiếp tục thực hiện phẫu thuật nâng ngực vào năm 2003. Ca phẫu thuật này khiến cô đau đớn tới mức phải nằm bất động 3 ngày liền. Thời điểm đó, vàng rất có giá trị nhưng Phi Thanh Vân đã chịu chi tới hẳn 5 lượng vàng cho cuộc đại phẫu.

Quá trình thay đổi ngoại hình của Phi Thanh Vân sau 15 lần phẫu thuật
Phi Thanh Vân năm 2003 với cuộc đại phẫu ngực - Ảnh: Internet

Quá trình thay đổi ngoại hình của Phi Thanh Vân sau 15 lần phẫu thuật
Nửa năm sau đó, Phi Thanh Vân tiếp tục tiến hành trùng tu hàm răng để khắc phục nụ cười hở lợi đặc trưng - Ảnh: Internet

Năm 2008 là thời điểm tên tuổi của Phi Thanh Vân bắt đầu được biết đến qua vai diễn cô nàng chân dài Phương Trinh trong bộ phim truyền hình ăn khách Cô gái xấu xí.  

Phi Thanh Vân khi đó sở hữu khuôn mặt không mấy ưa nhìn với đôi mắt híp, cặp lông mày xếch lên cao và làn da nâu bóng. Tuy nhiên, chính những lợi thế ngoại hình này giúp cô được đạo diễn đo ni đóng giày cho vai diễn cô nàng cong cớn này.

Quá trình thay đổi ngoại hình của Phi Thanh Vân sau 15 lần phẫu thuật
Để có được làn da nâu, Phi Thanh Vân từng phải phơi nắng một giờ ở hồ bơi hoặc bãi biển hàng ngày trong thời gian dài, đồng thời sử dụng các loại mỹ phẩm nhuộm da - Ảnh: Internet

Quá trình thay đổi ngoại hình của Phi Thanh Vân sau 15 lần phẫu thuật
Cùng năm đó, cô lên xe hoa với người chồng đầu tiên Thierry Blanc - Ảnh: Internet

Năm 2010, Phi Thanh Vân cho ra mắt ca khúc Làn da nâu và hứng vô số gạch đá tư dư luận. Mặc dù lời bài hát và giọng hát của nữ "ca sĩ bất đắc dĩ" khiến nhiều khán giả bò lăn ra cười nhưng cũng chính ca khúc này đã tạo nên Phi Thanh Vân của ngày hôm nay.

Còn nhớ, thời điểm ca khúc Làn da nâu ra mắt, đi đâu cũng nghe khán giả rêu rao câu hát “Em có một ước ao, em có một khát khao…”. Thậm chí, ca khúc để đời của Phi Thanh Vân còn được chế thành rất nhiều phiên bản và tạo nên một làn sóng “làn da nâu” rầm rộ ở khắp các diễn đàn.

Quá trình thay đổi ngoại hình của Phi Thanh Vân sau 15 lần phẫu thuật
Sau khi có tên tuổi, Phi Thanh Vân tiếp tục thực hiện phẫu thuật cắt mí với chi phí khoảng 5 triệu đồng. Nhờ vậy, đôi mắt của "Nữ hoàng dao kéo" đã trở nên to tròn, sắc sảo hơn - Ảnh: Internet

Năm 2013, Phi Thanh Vân gây sốc khi xuất hiện với làn da trắng muốt như Ngọc Trinh. Với làn da mới này, cô cũng chuyển hẳn từ phong cách nóng bỏng qua hình tượng búp bê tóc xù.

Quá trình thay đổi ngoại hình của Phi Thanh Vân sau 15 lần phẫu thuật
Phi Thanh Vân phải mất tới 2 năm để thực hiện quá trình lột xác từ làn da nâu thành làn da trắng tuyết - Ảnh: Internet

Cuối năm 2015, Phi Thanh Vân lại một lần nữa đi chỉnh lại chiếc mũi nhưng cô vẫn chưa hài lòng với nhan sắc hiện tại. Phi Thanh Vân tiếp tục nuôi hy vọng trở thành "siêu vòng 3 của Việt Nam".

Quá trình thay đổi ngoại hình của Phi Thanh Vân sau 15 lần phẫu thuật
Phi Thanh Vân và người chồng trẻ Bảo Duy thời còn mặn nồng. Hiện tại, họ đã ly hôn được hơn 1 năm - Ảnh: Internet

Gần đây nhất, "Người đẹp dao kéo" khiến nhiều người choáng váng khi quyết định đi giải phẫu lại vòng 1 và vòng 3 để có thân hình "đồng hồ cát" như mơ ước. Sau nhiều lần "đập đi xây lại", nữ diễn viên Cô gái xấu xí có vẻ rất hài lòng với nhan sắc hiện tại của mình.

Quá trình thay đổi ngoại hình của Phi Thanh Vân sau 15 lần phẫu thuật
Thân hình hiện tại của Phi Thanh Vân khiến nhiều người choáng váng - Ảnh: Internet

Quá trình thay đổi ngoại hình của Phi Thanh Vân sau 15 lần phẫu thuật
Sau khi chịu chi hẳn nửa tỉ đồng để "đập đi xây lại", "Nữ hoàng dao kéo" dường như rất hài lòng với thân hình mới này - Ảnh: Internet

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