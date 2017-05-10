Nhã Phương gây bão khi đăng ảnh mặc váy cô dâu, nghi vấn sẽ về chung một nhà với Trường Giang trong tháng này

Fan của cặp đôi Nhã Phương – Trường Giang chắc hẳn sẽ rất vui mừng trước thông tin này.

Cách đây ít giờ, nữ diễn viên xinh đẹp đăng tải một hình ảnh lên facebook cá nhân khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trong hình cô mặc một chiếc váy trắng giống như váy cưới, đội khăn voan và trang điểm vô cùng xinh đẹp.

Trường Giang và Nhã Phương là cặp đôi đẹp của showbiz việt. Trong khi Trường Giang là một trong những danh hài đắt show nhất nhì làng giải trí thì người yêu của anh - diễn viên Nhã Phương cũng đã khẳng định tên tuổi qua rất nhiều bộ phim nổi tiếng như Tuổi thanh xuân, Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò, Quả tim máu, Zippo mù tạt và em… Nếu hai người về chung một nhà, đây quả thực là một tin vui của làng giải trí.

Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc những diễn biến mới nhất.

(Nguồn: tổng hợp)

Mặc đồ bơi Trường Giang nhận cái kết 'đắng' khi lộ loạt yếu điểm trên cơ thể Khi đi bơi cùng Nhã Phương, Trường Giang để lộ vóc dáng nhỏ con, bụng nhiều mỡ thừa. Nhiều fans khuyên danh hài nên đi tập gym để cải thiện vóc dáng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-phuong-gay-bao-khi-dang-anh-mac-vay-co-dau-nghi-van-se-ve-chung-mot-nha-voi-truong-giang-trong-thang-nay-200462.html