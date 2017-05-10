Nhã Phương gây bão khi đăng ảnh mặc váy cô dâu, nghi vấn sẽ về chung một nhà với Trường Giang trong tháng này

Giải trí 10/05/2017 17:30

Fan của cặp đôi Nhã Phương – Trường Giang chắc hẳn sẽ rất vui mừng trước thông tin này.

Cách đây ít giờ, nữ diễn viên xinh đẹp đăng tải một hình ảnh lên facebook cá nhân khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trong hình cô mặc một chiếc váy trắng giống như váy cưới, đội khăn voan và trang điểm vô cùng xinh đẹp.

Nhã Phương gây bão khi đăng ảnh mặc váy cô dâu, nghi vấn sẽ về chung một nhà với Trường Giang trong tháng này - Ảnh 1
Nữ diễn viên chia sẻ mình rất hồi hộp và chờ đợi điều gì đó trong tháng 5 này - Ảnh: FBNV 

Nhã Phương gây bão khi đăng ảnh mặc váy cô dâu, nghi vấn sẽ về chung một nhà với Trường Giang trong tháng này - Ảnh 2
Nhiều fan hâm mộ tỏ ra vui mừng và chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi - Ảnh: FBNV

Nhã Phương gây bão khi đăng ảnh mặc váy cô dâu, nghi vấn sẽ về chung một nhà với Trường Giang trong tháng này - Ảnh 3
Fan của 'cặp đôi' Nhã Phương - Kang Tae Oh trong Tuổi thanh xuân thậm chí còn tỏ ra nuối tiếc khi Nhã Phương sắp thành "vợ người ta" - Ảnh: FBNV

Trường Giang và Nhã Phương là cặp đôi đẹp của showbiz việt. Trong khi Trường Giang là một trong những danh hài đắt show nhất nhì làng giải trí  thì người yêu của anh - diễn viên Nhã Phương cũng đã khẳng định tên tuổi qua rất nhiều bộ phim nổi tiếng như Tuổi thanh xuân, Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò, Quả tim máu, Zippo mù tạt và em… Nếu hai người về chung một nhà, đây quả thực là một tin vui của làng giải trí.

Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc những diễn biến mới nhất.

(Nguồn: tổng hợp)

 

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