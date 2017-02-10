Nhà lầu xe hơi, từ thiện tiền tỷ, Công Vinh chu cấp cho bố mẹ ở quê như thế này

Ca sĩ Thủy Tiên và tiền đạo Công Vinh kết hôn vào năm 2014. Cuộc sống giàu có và hạnh phúc của cặp đôi luôn được khán giả quan tâm và ngưỡng mộ. Không ít lần công chúng choáng ngợp trước biệt thự xa hoa, siêu xe tiền tỷ và việc cả hai thường xuyên tặng nhau những món quà đắt tiền. Sau giải nghệ, Công Vinh hiện là Chủ tịch CLB TP HCM, còn Thủy Tiên tất bật với công việc ca hát của mình.

Bên cạnh đó, Công Vinh - Thủy Tiên còn có tấm lòng bao dung rộng lớn khi thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động từ thiện cho dân nghèo, khó khăn, cần sự giúp đỡ khẩn cấp.

Cuộc sống đầy đủ vật chất là thế, vậy Công Vinh chu cấp cho bố mẹ ở quê ra sao là câu hỏi được nhiều khán giả đưa ra? Sự thật càng khiến nhiều người choáng ngợp. Theo đó, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam chi khá nhiều tiền cho bố mẹ sửa nhà và mua ô tô cho ông, bà thuận tiện đi lại. Ngoài ra anh cũng bỏ 600 triệu để tậu một căn chung cư cho bố ở thành phố Vinh.

Mẹ Công Vinh từng tiết lộ, hàng tháng con tra đều gửi về cho bà chi phí sinh hoạt, nhà thiếu thứ gì là anh mua ngay lập tức. Hơn nữa, mỗi lần về quê thì Công Vinh đều có quà biếu cho họ hàng và làng xóm nên được mọi người hết mực yêu thương, quý trọng.

Trước đây, dư luận từng xôn cxao trước việc Công Vinh giàu có như vậy nhưng để chị gái cực khổ đi bán vé số. Tuy nhiên, sự thật lại không như mọi người nghĩ.

Hai chị gái của Công Vinh đều được anh mua nhà cho lúc lập gia đình. Trong đó có người chị tên Nguyễn Thị Ngọc, sau khi lấy chồng thì được Công Vinh xây nhà cho thì sau 2 năm lại quyết định bán căn nhà này và vào Bình Phước lập nghiệp. Lúc chưa tìm được việc công việc ổn định thì chị tạm đi bán vé số mưu sinh. Khi biết cuộc sống khó khăn của chị thì Công Vinh có nhã ý mua tặng nhà lần 2 nhưng chị đã từ chối.

Có thể thấy, không chỉ tự lo được cho gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, Công Vinh còn là một người con, người em hiếu thảo trong gia đình.