Nhà lầu xe hơi, từ thiện tiền tỷ, Công Vinh chu cấp cho bố mẹ ở quê như thế này

Giải trí 10/02/2017 15:16

Công Vinh - Thủy Tiên là một trong những cặp vợ chồng giàu có bật nhất Vbiz. Việc cựu tiền đạo xứ Nghệ chu cấp cho gia đình ở quê thế nào được dư luận quan tâm.

Ca sĩ Thủy Tiên và tiền đạo Công Vinh kết hôn vào năm 2014. Cuộc sống giàu có và hạnh phúc của cặp đôi luôn được khán giả quan tâm và ngưỡng mộ. Không ít lần công chúng choáng ngợp trước biệt thự xa hoa, siêu xe tiền tỷ và việc cả hai thường xuyên tặng nhau những món quà đắt tiền. Sau giải nghệ, Công Vinh hiện là Chủ tịch CLB TP HCM, còn Thủy Tiên tất bật với công việc ca hát của mình.

Nhà lầu xe hơi, từ thiện tiền tỷ, Công Vinh chu cấp cho bố mẹ ở quê như thế này - Ảnh 1
Công Vinh - Thủy Tiên giàu có, xa hoa bật nhất showbiz.

Bên cạnh đó, Công Vinh - Thủy Tiên còn có tấm lòng bao dung rộng lớn khi thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động từ thiện cho dân nghèo, khó khăn, cần sự giúp đỡ khẩn cấp.

Nhà lầu xe hơi, từ thiện tiền tỷ, Công Vinh chu cấp cho bố mẹ ở quê như thế này - Ảnh 2
Cặp đôi luôn quan tâm, giúp đỡ người nghèo.

Cuộc sống đầy đủ vật chất là thế, vậy Công Vinh chu cấp cho bố mẹ ở quê ra sao là câu hỏi được nhiều khán giả đưa ra? Sự thật càng khiến nhiều người choáng ngợp. Theo đó, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam chi khá nhiều tiền cho bố mẹ sửa nhà và mua ô tô cho ông, bà thuận tiện đi lại. Ngoài ra anh cũng bỏ 600 triệu để tậu một căn chung cư cho bố ở thành phố Vinh.

Nhà lầu xe hơi, từ thiện tiền tỷ, Công Vinh chu cấp cho bố mẹ ở quê như thế này - Ảnh 3
Nhà ở quê của bố mẹ Công Vinh.

Nhà lầu xe hơi, từ thiện tiền tỷ, Công Vinh chu cấp cho bố mẹ ở quê như thế này - Ảnh 4

Nhà lầu xe hơi, từ thiện tiền tỷ, Công Vinh chu cấp cho bố mẹ ở quê như thế này - Ảnh 5
Ô tô Công Vinh tặng cho đấng sinh thành.

Mẹ Công Vinh từng tiết lộ, hàng tháng con tra đều gửi về cho bà chi phí sinh hoạt, nhà thiếu thứ gì là anh mua ngay lập tức. Hơn nữa, mỗi lần về quê thì Công Vinh đều có quà biếu cho họ hàng và làng xóm nên được mọi người hết mực yêu thương, quý trọng.

Trước đây, dư luận từng xôn cxao trước việc Công Vinh giàu có như vậy nhưng để chị gái cực khổ đi bán vé số. Tuy nhiên, sự thật lại không như mọi người nghĩ.

Nhà lầu xe hơi, từ thiện tiền tỷ, Công Vinh chu cấp cho bố mẹ ở quê như thế này - Ảnh 6
Hình ảnh chị gái Công Vinh đi bán vé số từng gây xôn xao sư luận.

Hai chị gái của Công Vinh đều được anh mua nhà cho lúc lập gia đình. Trong đó có người chị tên Nguyễn Thị Ngọc, sau khi lấy chồng thì được Công Vinh xây nhà cho thì sau 2 năm lại quyết định bán căn nhà này và vào Bình Phước lập nghiệp. Lúc chưa tìm được việc công việc ổn định thì chị tạm đi bán vé số mưu sinh. Khi biết cuộc sống khó khăn của chị thì Công Vinh có nhã ý mua tặng nhà lần 2 nhưng chị đã từ chối.

Có thể thấy, không chỉ tự lo được cho gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, Công Vinh còn là một người con, người em hiếu thảo trong gia đình. 

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