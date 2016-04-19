Ngắm vẻ đẹp trái ngược của hai mỹ nhân trong “Của hồi môn”

Cùng là hai nữ diễn viên xuất thân từ xứ Đài, tuy nhiên, hai mỹ nhân lại mang nét đẹp hoàn toàn trái ngược nhau.

Với vẻ đẹp nhu mì, quyến rũ, có phần yếu đuối và nũng nịu, La Xảo Luận được biết đến với nhiều vai diễn nết na, thùy mị. Sở hữu chiều cao 1,6m và cân nặng 45kg, La Xảo Luận duyên dáng với một thân hình gợi cảm kết hợp với nụ cười nghiêng bẽn lẽn trên môi, cô đã khiến nhiều trái tim phải rung động. Tiếp tục phát huy sở trường của mình, đến với bộ phim “Của hồi môn”, La Xảo Luận vào vai Giang Tố Phàm, một cô gái trẻ, đẹp người đẹp nết, sống trong gia đình với thu nhập dựa vào nghề biển, sau khi tốt nghiệp Giang Tố Phàm đã giúp gia đình ra biển đánh bắt hào.

Không ngại khó, cô gái còn tiếp tục chăm chỉ theo học các lớp ban đêm, La Xảo Luận lần nữa gây ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Bên cạnh đó, ngoài tính tình ôn hòa, cô gái xinh đẹp này còn thể hiện đức tính rất đáng quý khi trân trọng đồng tiền lúc mua sắm, không nhận tiền từ người khác, cô chủ động lựa chọn những bộ quần áo giá phải chăng cho mình và từ chối nhận lòng tốt từ gia đình bạn trai, đức tính này không phải cô gái trẻ nào cũng có được…

Trái ngược với La Xảo Luận, Lâu Đình Sầm lại mang vẻ đẹp hiện đại, cá tính, mạnh mẽ. Với nụ cười tinh nghịch, vui tươi, Lâu Đình Sầm lại chinh phục trái tim khán giả theo cách rất khác. Vào vai Liễu Phương Hoa một cô gái năng động nhưng tính tình có phần hung dữ, đồng thời cũng là cổ đông lớn trong công ty của Vương Đồng Khánh, Lâu Đình Sầm đã phần nào thể hiện được bản lĩnh của nhân vật nữ trẻ như chính tính cách thật ngoài đời của cô… Hai người đẹp với ngoại hình và tính cách hoàn toàn khác nhau đã mang đến những điểm nhấn ấn tượng cho vai diễn của mình trong bộ phim “Của hồi môn”. Bộ phim còn có sự tham gia của dàn diễnt? viên gạo cội xứ Đài như: Trần Mỹ Phụng, Diệp Toàn Chân, Thạch Anh…; diễn viên trẻ: Tô Yến Bái, Bạch Gia Ỷ…Những tính cách đa dạng của mỗi tuyến nhân vật trong phim sẽ mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đón xem “Của hồi môn” sẽ phát sóng lúc 17h00 từ 28/12/2015 trên kênh TodayTV. Xem chi tiết tại: www.todaytv.vn hoặc f/TodayTV. #Cuahoimon#17h#TodayTV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngam-ve-dep-trai-nguoc-cua-hai-my-nhan-trong-cua-hoi-mon-82160.html