Mỹ nam đồ lót Jake Cuenca yêu chị nhưng phải cưới em

Chính vì đẹp trai lại đa tài nên anh chàng đã đốn đổ nhiều trái tim của fans hâm mộ nữ. Và một trong số những cô gái đó, trớ trêu thay lại có hai chị em Andrea và Veronica.

Không chỉ là một siêu mẫu đồ lót, một nam diễn t? vi ên trẻ xuất sắc, Jake Cuenca còn là một cầu thủ giỏi trong làng bóng đá.

Ngay từ đầu, Jake Cuenca đã yêu cô chị Andrea và cả hai người tưởng rằng sẽ cùng nhau đi đến cánh cửa hôn nhân hạnh phúc. Nào ngờ, tình cảm của cô em dành cho bạn trai của chị mình đã không thể nào dừng lại.

Xuất phát từ tình yêu ích kỷ, chiếm đoạt, cô em gái Veronica đã không từ bỏ tình yêu không thuộc về mình mà ngược lại cô còn dùng thủ đoạn để cướp đoạt hạnh phúc của chị gái.

Những mưu đồ toan tính của Veronica đã đánh trúng điểm yếu của cô chị Andrea thương em, hi sinh cho em mình. Tình thế ép buộc, Jake Cuenca đành phải về chung một nhà với người anh không yêu thương.

Tình yêu không thể miễn cưỡng, Jake Cuenca đã sống những ngày tháng gò bó và trái tim anh trống rỗng không cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Đây quả thật là một cực hình và là cuộc sống tù ngục mà không người đàn ông nào muốn trải qua. Rất may cho Jake Cuenca đó chỉ là cuộc hôn nhân gượng ép trên màn ảnh khi anh vào vai diễn Rafael, nam chính trong “Ngọn lửa trái tim”.

Với gương mặt nam tính, vóc dáng hoàn hảo, lối diễn xuất chân thật, chàng trai sinh năm 1987 này tỏ ra khá kinh nghiệm và từng trải khi xử lý những cảm xúc rất thật của một người đàn ông cư xử với người phụ nữ mình không yêu thương trong cuộc hôn nhân ràng buột.

Làm thế nào để yêu một người mà con tim mình không rung động? Phải sống chung với người mình không có cảm xúc khó khăn như thế nào? Một người đàn ông tử tế phải làm sao để từ bỏ trách nhiệm làm cha?

Hãy cùng gặp lại Jake Cuenca và tiếp tục đón xem diễn biến của câu chuyện tình tay ba giữa hai chị em trong “Ngọn lửa trái tim” phát sóng lúc 22h00 hàng ngày trên TodayTV.

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