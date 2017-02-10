MR. Đàm làm gì khi cởi trần, khoe hình xăm rồng kín người thế này?

Nổi tiếng là nam ca sĩ luôn biết tạo ra các 'chiêu trò' gây tò mò, hút sự chú ý của dư luận, mới đây, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục khiến khán giả choáng khi cởi trần , đeo cà vạt, đội mũ phi công và lộ hình xăm rồng trên cơ thể.

"Thời lượng "hớp hồn" các em 35 phút... liên tục không ngừng nghỉ. Ai đủ sức thì bước lên nha..." - Đàm Vĩnh Hưng viết.

Tuy nhiên, trả lời với truyền thông, Đàm Vĩnh Hưng cho hay, đây là những hình ảnh hậu trường khi anh chuẩn bị cho một màn trình diễn ở sự kiện. Với sự đầu tư và hi sinh hết mình vì nghệ thuật, anh hi vọng khán giả sẽ luôn đón nhận các sản phẩm và phần trình diễn của anh.

Trước các bình luận cho rằng anh dùng chiêu trò để PR quá lố cho bản thân thì nam ca sĩ thẳng thắn cho biết, anh không hề bận tâm đến các bình phẩm của dân mạng mà chỉ tập trung đầu tư tạo ra các tiết mục hoàn hảo gửi đến khác giả.

Cách đây không lâu, MR.Đàm từng gây choáng khi chia sẻ loạt hình ảnh anh đang tập thể dục trong trạng thái không mặc áo, chỉ với chiếc quần ngắn và chụp ở góc máy khá nhạy cảm. Nam ca sĩ viết "Chắc ít có ai tập thể dục mà "mất nết" giống như vầy lắm há".

Sau đó không lâu, Đàm Vĩnh Hưng xóa dòng trạng thái cùng những hình ảnh phản cảm trên.

Liên quan đến chuyện trả nợ cho mẹ, Đàm Vĩnh Hưng vừa mời loạt chủ nợ đến tận nhà trình bày mọi tâm tư tình cảm của mình và đưa ra hướng giải quyết nhằm ổn thỏa đôi bên. Theo đó, giọng ca 'Anh là soái ca' tuyên bố đây là lần trả nợ cuối cùng cho mẹ ruột sau nhiều năm âm thầm chịu đựng, gánh nợ cho bà để thỏa mãn các trò 'đỏ - đen'.