Miu Lê tái xuất điện ảnh trong dự án phim do đài KBS Hàn Quốc đầu tư

Giải trí 27/06/2023 15:10

Ngoài nữ chính Miu Lê, bộ phim còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Karik, Phương Anh Đào, Lãnh Thanh, ca sĩ Phương Thanh và hoa hậu Lương Thùy Linh.

Chiếm đoạt là phim điện ảnh thuộc thể loại tâm lý - giật gân, đánh dấu lần tái hợp giữa bộ đôi đạo diễn Thắng Vũ và biên kịch nổi tiếng Trần Khánh Hoàng (phim Thất sơn tâm linh, Em chưa 18, Nghề siêu dễ...). Chiếm đoạt dự kiến sẽ ra mắt vào 24/11/2023. 

Theo đó, trong hình ảnh đầu tiên (first-look), Miu Lê xuất hiện với nửa khuôn mặt, nụ cười bí hiểm, mặc trang phục khoét sâu ngực và cầm dao. Đằng sau cô là căn phòng có đồ chơi trẻ con, bức ảnh của một cặp vợ chồng bị rạch nát.

Miu Lê tái xuất điện ảnh trong dự án phim do đài KBS Hàn Quốc đầu tư - Ảnh 1
Poster đầu tiên của phim là hình ảnh đầy bí hiểm, ma mị của Miu Lê.

Do ngoại hình và tính cách, Miu Lê thường được giao các vai hồn nhiên, dịu dàng kiểu nàng thơ hoặc cá tính; đây là lần đầu cô thử sức với vai 'nặng đô' trong một tác phẩm mang màu sắc giật gân, u ám. 

Ngoài ra, 3 diễn viên Karik, Lãnh Thanh và Phương Anh Đào cũng được hé lộ sẽ xuất hiện trong bộ phim. Câu nói “Chồng chị muốn em - con chị cần em” trong tấm poster càng góp phần dấy lên nhiều nghi vấn cho khán giả về nội dung chính của phim.

Miu Lê tái xuất điện ảnh trong dự án phim do đài KBS Hàn Quốc đầu tư - Ảnh 2
Miu Lê thành công trong MV 'Vì mẹ anh bắt chia tay' kết hợp cùng Karik vào năm 2022.

Được biết, Chiếm đoạt là dự án điện ảnh Việt Nam đầu tiên được đầu tư bởi Đài truyền hình đại chúng Hàn Quốc (KBS Media) thông qua đơn vị sản xuất ERS Factory, góp phần tạo nên một bước ngoặt mới giữa điện ảnh Việt và nền điện ảnh thế giới.

Bộ phim đã nhận về nhiều phản hồi tích cực khi được trình chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim JeonJu Hàn Quốc vào 28/4/2023. Đây là một trong những LHP quan trọng nhất ở châu Á và là thước đo toàn cầu về phong trào điện ảnh độc lập và thử nghiệm. 

Miu Lê tái xuất điện ảnh trong dự án phim do đài KBS Hàn Quốc đầu tư - Ảnh 3
Là diễn viên lấn sân qua ca hát, tài năng của Miu Lê nhận được sự công nhận của khán giả.

Trước đó, Đài truyền hình KBS thông qua KBS Media từng đầu tư thực hiện thành công chương trình Ăn đi rồi kể - chương trình truyền hình thực tế quảng bá văn hoá và ẩm thực Việt - Hàn với sự tham gia của dàn sao Việt lẫn sao Hàn đình đám. 

Miu Lê, tên thật là Lê Ánh Nhật (sinh ngày 5 tháng 7 năm 1991), được biết đến là nữ ca sĩ kiêm diễn viên người Việt Nam. Cô xuất hiện lần đầu vào năm 2009.

Miu Lê tái xuất điện ảnh trong dự án phim do đài KBS Hàn Quốc đầu tư - Ảnh 4
Không chỉ có tài năng về diễn xuất và âm nhạc, Miu Lê còn là cô 'tắc kè hoa' sẵn sàng thay đổi mọi phong cách.

Là một diễn viên chuyển hướng qua ca hát, Miu Lê được khán giả đón nhận bởi tài năng diễn xuất cũng như giọng hát nổi trội. Những bộ phim mang dấu ấn lớn của Miu lê như Những thiên thần áo trắng, Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua,... 

Miu Lê tái xuất điện ảnh trong dự án phim do đài KBS Hàn Quốc đầu tư - Ảnh 5
Tính cách nhí nhảnh và lối diễn vô cùng tự nhiên của Miu Lê khiến khán giả thích thú.

Với hoạt động âm nhạc, Miu Lê đánh dấu tên tuổi bằng các ca khúc: Giấc mơ thần tiên, Giả vờ nhưng em yêu anh, Yêu một người có lẽ, Gác lại âu lo, Vì mẹ anh bắt chia tay,...

 

Sau vai diễn Sâm trong Anh thầy ngôi sao vào năm 2019, Miu Lê tạm dừng nghề diễn để tập trung cho hoạt động âm nhạc. Sự trở lại lần này của Miu Lê với Chiếm đoạt hứa hẹn một màn lột xác đầy kịch tính, đây cũng là dự án phim lớn đáng được mong đợi.

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