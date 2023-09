Minh Hằng thích thú mân mê dàn phụ kiện đắt tiền trên ghế nóng

Suốt đêm thi, Minh Hằng dường như rất thích thú với các phụ kiện của mình. Cô liên tục chăm chút cho BST nhẫn trên tay và chiếc vòng cổ. Khá dễ dàng để phóng viên ảnh có thể bắt được khoảnh khắc nữ giám khảo xinh đẹp đang “hý hoáy” một cách thích thú với những phụ kiện đáng yêu của mình.











Nhiều người đánh giá lần này Hoàng Yến khá “liều” khi song ca cùng Khánh Phương ca khúc Chiếc khăn gió ấm. Bởi đây là bài hát được nam ca sĩ thể hiện quá thành công với chất giọng trầm, khàn, trong khi đó Hoàng Yến lại đối nghịch với giọng cao và mảnh. Tuy nhiên, vẫn như thường lệ, Hoàng Yến hoàn thành khá tốt trong phần thi của mình khi kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa phần hát và vũ đạo đầy sôi động.

Tuy nhiên Minh Hằng vẫn muốn cô nổi bật hơn bạn diễn của mình: “Tôi khen Hoàng Yến nhiều rồi và cũng đặc biệt chú tâm đến bạn nên rất muốn thấy bạn tốt hơn. Mặc dù tuần trước tôi có nói muốn thấy sự đột phá của bạn, nhưng rõ ràng tiết mục vừa rồi tôi cảm thấy không đã. Nó còn thiếu rất nhiều, bởi vì năng lượng của bạn rất lớn tại sao bạn không sử dụng hết. Tôi muốn thấy bạn nổi bật hơn so với người bạn diễn của mình.”





Luôn mang đến những hình ảnh chân chất, giản dị của người miền Tây sông nước, Tâm Anh tiếp tục khiến khán giả hài lòng khi kết hợp với giọng ca trữ tình đầy ngọt ngào của nữ ca sĩ Như Ngọc trong liên khúc Sông quê - Thuyền Hoa. Bên cạnh đó phần dàn dựng được đầu tư kỹ lưỡng đã giúp Tâm Anh nhận được rất nhiều lời khen từ giám khảo.

Giám khảo Quyền Linh nhận xét: “Tôi rất lo cho phần thi hôm nay của bạn, bởi vì tôi rất quý bạn. Những cố gắng của bạn đã được minh chứng qua tất cả các phần thi trước đây. Nói tóm lại, bạn là đối thủ vô cùng nặng ký cho ngôi vị quán quân.”

Với phần thi song ca, Minh Đăng mang đến tiết mục vô cùng hài hước và vui nhộn khi thể hiện ca khúc Phải duyên hai nợ cùng nữ ca sĩ trữ tình Thy Nhung. Trước đêm thi, Minh Đăng cho biết khá khớp bởi giọng hát đầy ngọt ngào và mềm mại của Thy Nhung. Chính vì thế, Thy Nhung đã phải cố gắng động viên và giúp Minh Đăng rất nhiều để có thể bớt căng thẳng và tạo cho mình sự hài hước trên sân khấu.

Được đánh giá có nhiều lợi thế về giọng hát, Thu Hiền tiếp tục chứng minh mình là một diễn viên tài năng với ca khúc Nửa hồn thương đau cùng nam ca sĩ Tùng Lâm. Đây là ca khúc khá quen thuộc và đã được rất nhiều nghệ sĩ khác thể hiện rất thành công. Nhưng với tiết mục tối qua, Thu Hiền đã mang lại làn gió đầy mới lạ khiến khán giả vô cùng thích thú.

Biết được thế mạnh của mình không phải là ca hát, Cao Hùng Sơn đã khéo léo đưa diễn xuất của mình hòa vào giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Trinh Trinh với giai điệu hào hùng, đầy ấn tượng trong liên khúc Hòn vọng phu - Dạ cổ hoài lang.

Trương Quốc Bảo bất ngờ lột xác với hình ảnh giả gái khi song ca cùng Jolie Phương Trinh ca khúc Sáu mươi năm cuộc đời. Tiết mục mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả và cả ban giám khảo bởi tạo hình vô cùng “xấu lạ” của “cô nàng” Trương Quốc Bảo. Xét về giọng hát, đây là tiết mục khá tốt khi cả hai giọng ca đều khỏe và có thể phô trương được chất riêng của mình.

Minh Hằng thích thú nhận xét: “Điểm trừ vì vòng 2 của bạn quá to. Còn điểm cộng là mắt bạn to quá, to hơn cả mắt tôi. Điều đặc biệt, khi bạn diễn ai cũng phải cười vì sự dễ thương và duyên dáng.”

Với 1 ngôi sao xanh từ tuần trước, phần thi ca hát được xem là trở ngại khá lớn đối với Annie Huỳnh Anh. Trong đêm thi tối qua, Anine Huỳnh Anh đã không ngại thử sức với ca khúc Cứ ngủ say cùng nam ca sĩ Lân Nhã, một sáng tác của Nguyễn Hải Phong. Dù chỉ đảm nhận vai trò hát bè phụ, tuy nhiên sự cố gắng của Annie được bộ 3 giám khảo đánh giá cao và nhận xét rằng cô có tiến bộ vượt bật so với tuần trước.

Hiện tại so với thí sinh nữ, Lại Thanh Hương đang thấp điểm nhất. Chính vì vậy nguy cơ cô phải dừng chân khá lớn nếu như đêm thi này cô không làm tốt. Chọn ca khúc See you again để hát cùng Bảo Kun, Lại Thanh Hương muốn dùng bài hát này để cảm ơn những người bạn đã đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường tham gia Tôi là diễn viên.

Tập 12 Tôi là diễn viên sẽ là đêm gala với sự trở lại của Top 10 cùng phần biểu diễn của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đây là đêm để tri ân và cảm ơn sự đồng hành của khán giả dành cho các thí sinh trong suốt chặng đường vừa qua trước khi bước vào đêm chung kết xếp hạng. Chương trình sẽ lên sóng 21g, ngày 28.6.2015 trên THVL1.

Ảnh: Phan Thành Nhân