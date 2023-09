Minh Hằng kín đáo, lái xe 6 tỷ đi chấm thi

Trong thời gian này, Minh Hằng khá đắt show giám khảo truyền hình, nhưng ở mỗi chương trình cô đều mang một màu sắc khác nhau. Bên cạnh 3 chiếc “ghế nóng” chương trình Tôi là diễn viên, Bước nhảy hoàn vũ nhí và Be the man - Phái mạnh Việt, Minh Hằng còn vừa mới nhận lời tham gia show thực tế Chị ơi, đi Hàn Quốc (phiên bản Việt của chương trình Noona over flower ăn khác tại Hàn Quốc).

Ngồi ghế nóng Tôi là diễn viên, Minh Hằng đã khẳng định được sự quyền lực của mình khi có những nhận xét chính xác và đầy thuyết phục mặc dù nhiều khán giả cho rằng Minh Hằng có phần hơi khó.