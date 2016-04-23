Vươn lên từ đáy xã hội, Bok Hee là người hiểu hơn ai hết giá trị của đồng tiền chân chính, giá trị của sức lao động không mệt mỏi. Khi đã nắm trong tay hàng chục triệu won, hàng chục tòa nhà bất động sản , cứ tưởng bà sẽ được thảnh thơi ngơi nghỉ, vậy mà… Bok Hee không thể tin nổi mình đã mắc chứng Alzheimer…

Và, bằng cách đó, Yoon Bok Hee đã tận dụng những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của mình để dạy con cái những bài học quý giá về cuộc sống.

Người mẹ hết sức tuyệt vời, người mẹ đã lao động cật lực với nhiều nghề để nuôi ba đứa con ăn học bỗng chốc rơi vào vực thẳm không lối thoát: trí nhớ của bà đang dần dần mất đi mà không có bất cứ thứ gì có thể cứu vãn nổi.

Thế nhưng, bằng trái tim mạnh mẽ của một người mẹ yêu con tha thiết, Yoon Bok Hee đã quyết định “sẽ làm điều mà không phải bất kỳ người tỉnh táo nào cũng có thể làm”…

Ngọt ngào và thắm đượm tình yêu gia đình, bộ phim Hàn Quốc “Mẹ ơi, cố lên!” đã lay động hàng triệu trái tim người xem.

Cốt truyện không quá mới mẻ, không có những tình tiết gây cấn, ly kỳ, càng không có những mâu thuẫn thế hệ đan xen, chồng chéo như những drama Hàn thường thấy, thế nhưng bộ phim vẫn đủ sức chinh phục khán giả theo cách riêng của mình.

Sẽ thật thiếu sót khi đề cập đến “Mẹ ơi, cố lên!” mà không nhắc đến chuyện tình lãng mạn và tươi vui của Go Young Chae, một nhà thiết kế kiêu kỳ coit? việc hưởng thụ là điều tất nhiên khi là con gái lớn của đại gia Yoon Bok Hee và Jang Hoon Nam, một anh chàng giàu có nhưng rất khó tính.

Tìm hiểu cô gái sắp lỡ thì để ngăn chặn việc đào mỏ, nhưng cuối cùng anh phát hiện trái tim mình đập loạn nhịp trước Young Chae, một cách rất bất ngờ…

Được thể hiện bởi dàn diễn viên gạo cội, trong đó có thể kể đến Bae Jong Ok (Yoon Bok Hee), Jung Yoon Mi (vai Go Young Chae), Jung Gyu Woon (vai Jang Hoon Nam), “Mẹ ơi, cố lên!” hứa hẹn là một trong những drama rất đáng xem trên SNTV.

Đón xem phim lúc 18h00 hàng ngày từ 21/4/2016.

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