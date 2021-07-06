Mặc chỉ trích, Lệ Quyên ngày càng táo bạo: Diện áo xuyên thấu 'lồ lộ' vòng 1, đến Xuân Lan cũng lên tiếng

Đây không phải là lần đầu tiên Lệ Quyên vấp phải những tranh cãi vì hình ảnh có phần nhạy cảm trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, Lệ Quyên rất tự tin khoe đường cong quyến rũ của mình. Ở tuổi 40, nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng cân đối nhờ chăm chỉ tập thể dục. Dù vướng phải nhiều tranh cãi nhưng Lệ Quyên vẫn rất tự tin thể hiện bản thân, đồng thời không ngại đáp trả những ý kiến chỉ trích mình. Mới đây, trên Facebook của mình, Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh diện nguyên cây đen đồ hiệu, đeo mắt kính đắt đỏ. Tuy nhiên, tư thế dáng ngồi của Lệ Quyên lại gây chú ý hơn cả. Nữ ca sĩ diện váy dạng len ôm body nhưng lại vô tư khoanh 1 chân, dạng 1 chân cực bá đạo. Các cư dân mạng còn soi ra chi tiết vòng 1 hiện lên ngồn ngộn và lồ lộ sau tấm áo mỏng, nhìn ngỡ như đang nude 100%, không nội y của nữ ca sĩ.

Lệ Quyên diện áo xuyên thấu khoe vòng 1 - Ảnh: FBNV Đi kèm với những bức ảnh "nóng mắt", Lệ Quyên chia sẻ: "Thật ra trong cuộc sống này, cơ hội được chia đều cho mỗi người. Chỉ có điều, người biết nắm bắt, người không... nên bỏ lỡ, vậy thôi". Ảnh: FBNV Đáng chú ý, dưới bài đăng của Lệ Quyên, siêu mẫu Xuân Lan cũng phải tò mò vào hỏi đàn em: "Xuyên thấu kìa cô Quyên à, tôi đã nhìn thấu". Lập tức, Lệ Quyên phản hồi rằng: "Hí hí, em luôn bảo hộ cực chuẩn chị mình ạ".

Xuân Lan bình luận - Ảnh: FBNV Đây không phải là lần đầu tiên Lệ Quyên có kiểu tạo dáng chụp ảnh gây tranh cãi. Cô từng bị chỉ trích vì khoe body quá đà, phô trương cơ thể hơi quá mức. Trước những bình luận tiêu cực trái chiều, giọng ca Hà thành luôn bỏ ngoài tai, thoải mái ăn diện những những thiết kế ôm sát body, giúp triệt để phô diễn lợi thế hình thể. Lệ Quyên vô tư để vòng 1 chắn ngay 1/3 khung hình, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng bị "đập thẳng" vào mắt - Ảnh: FBNV Lệ Quyên cũng từng bị chỉ trích trong những bức ảnh trước đó - Ảnh: FBNV Thậm chí, cách đây vài ngày, Lệ Quyên còn gây chú ý khi "dằn mặt" antifan vì bị nhắc nhở chuyện mặc đồ bó sát tạo dáng: "Chị chưa bao giờ quên mình là ai, em cũng nên biết mình là ai nè. Nếu chị làm em khó chịu vì chị không già nua ục ịch sập xệ, chị vẫn giữ được vóc dáng này cũng là giữ hình ảnh đẹp để đứng trên sân khấu luôn rạng ngời, cũng là tôn trọng khán giả của chị thì chắc chị phải làm em buồn lòng rồi. Bớt cau mày bặm môi không xấu gái và nhanh già nha em. Nếu đây là em thật thì em thật đẹp, cần cái nết nữa là ok". Lệ Quyên đáp trả khi bị chê cố khoe da thịt dù con cái đã lớn và có người yêu mới - Ảnh: FBNV Có thể thấy rõ, kể từ khi công khai hẹn hò cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu, "nữ hoàng phòng trà" thay đổi hẳn kiểu cách chụp hình cũng như lối ăn mặc. Tuy nhiều ý kiến khen chê, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, hiếm ai có thể giữ được nhan sắc mặn mà cùng thân hình quyến rũ khi đã ở độ tuổi U40 như Lệ Quyên.

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