Mặc cho tình cảm đổ vỡ, Lý Phương Châu vẫn mạnh mẽ đảm nhận vai trò quản lý và đồng hành cùng chồng cũ trong sự kiện tại Singapore.
Việc Lâm Vinh Hải chính thức ly hôn với Lý Phương Châu sau 11 năm quen biết và công khai tình mới người mẫu Linh Chi đã gây chấn động dư luận thời gian qua. Sự việc tạo nhiều làn sóng ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Đa số các mẹ bỉm sữa đứng về phía vợ cũ của quán quân 'Thử thách cùng bước nhảy' và tỏ ra đồng cảm với chị. Trong khi đó nam vũ công và tình mới Linh Chi gặp phải nhiều sự chỉ trích từ dư luận, nữ người mẫu bị nhận định là kẻ thứ 3 phá vỡ gia đình hạnh phúc người khác.
Trước sóng gió dư luận, Linh Chi vẫn thản nhiên vui vẻ làm việc. Thậm chí, cô không ngần ngại đáp trả khi bắt gặp những bình luận không hay về mình. Về phía Lý Phương Châu, dư luận càng thêm ngưỡng mộ chị khi vẫn xuất hiện đồng hành cùng chồng cũ tại sự kiện ở Singapore vào ngày 25/2. Có thể thấy, mặc cho bị phản bội song chị vẫn rất công tâm và rõ ràng giữa tình cảm và công việc. Được biết, đây có thể là dự án cuối cùng Phương Châu hợp tác cùng chồng cũ.
Hình ảnh Phương Châu chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt like và bình luận từ cư dân mạng. Đa số đều vào động viên và mong chị mau chóng vượt qua khoảng thời gian này và sớm tìm được cho mình cuộc sống hạnh phúc mới. Bên cạnh đó, tấm lòng cao cả và bao dung của người vợ hiền khiến ai cũng thắc mắc và đặt câu hỏi: 'sao chị có thể làm được thế?".
Tài khoản Hoàng Ngân viết: "Tại sao chị lại mạnh mẽ đến như vậy. Em thật sự rất khâm phục chị. Cố gắng lên chị nhé. Những người đàn ông như vậy thì đừng nên hối tiế. Hãy vì con mà sống tốt chị nha. Yêu chị".
Minh Trình tỏ ra khâm phục: "Chị thật tuyệt vời. Nếu là em, chắc em không được như chị. Em rất phục chị, phục sát đất. Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc, niềm vui, may mắn sẽ đến với chị thật nhiều".