Việc Lâm Vinh Hải chính thức ly hôn với Lý Phương Châu sau 11 năm quen biết và công khai tình mới người mẫu Linh Chi đã gây chấn động dư luận thời gian qua. Sự việc tạo nhiều làn sóng ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Đa số các mẹ bỉm sữa đứng về phía vợ cũ của quán quân 'Thử thách cùng bước nhảy' và tỏ ra đồng cảm với chị. Trong khi đó nam vũ công và tình mới Linh Chi gặp phải nhiều sự chỉ trích từ dư luận, nữ người mẫu bị nhận định là kẻ thứ 3 phá vỡ gia đình hạnh phúc người khác.

Trước sóng gió dư luận, Linh Chi vẫn thản nhiên vui vẻ làm việc. Thậm chí, cô không ngần ngại đáp trả khi bắt gặp những bình luận không hay về mình. Về phía Lý Phương Châu, dư luận càng thêm ngưỡng mộ chị khi vẫn xuất hiện đồng hành cùng chồng cũ tại sự kiện ở Singapore vào ngày 25/2. Có thể thấy, mặc cho bị phản bội song chị vẫn rất công tâm và rõ ràng giữa tình cảm và công việc. Được biết, đây có thể là dự án cuối cùng Phương Châu hợp tác cùng chồng cũ.