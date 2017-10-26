Lý do gây sốc đằng sau câu chuyện Tú Anh cười vào mặt Huyền My khi dừng chân Top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017

Giải trí 26/10/2017 19:16

Nghi án bạn trai cũ của Á hậu Tú Anh đang yêu Huyền My được xem là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa hai nàng hậu từng chơi với nhau khá thân thiết.

Tối 25/10, đêm chung kết Miss Grand International 2017 đã khép lại với vương miện thuộc về người đẹp đến từ Peru. Đại diện Việt Nam là Huyền My dù được kỳ vọng khá cao nhưng chỉ dừng chân ở Top 10.

Ngay sau thời khắc Huyền My không được xướng tên vào Top 5, Á hậu Tú Anh bất ngờ đăng tải một status với nội dung nhạy cảm, bị cho là đang vui mừng trước thất bại của người đẹp nước chủ nhà.

Lý do gây sốc đằng sau câu chuyện Tú Anh cười vào mặt Huyền My khi dừng chân Top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 - Ảnh 1
Tú Anh và Huyền My từng có mối quan hệ khá thân thiết - Ảnh: Internet

Lý do gây sốc đằng sau câu chuyện Tú Anh cười vào mặt Huyền My khi dừng chân Top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 - Ảnh 2
Dòng trạng thái của Tú Anh được cho là đang đá xéo Huyền My - Ảnh: Internet

“Ahihi đã bảo ông trời có mắt rồi mà” - dòng trạng thái của Tú Anh được đăng lên đúng thời điểm Huyền My trượt Top 5.

Câu nói “móc mỉa” của Tú Anh khiến nhiều người bất ngờ vì trước đó, Huyền My và Tú Anh khá thân thiết, lại cùng chơi chung một nhóm bạn.

Thế nhưng, sau khi phát hiện ra Dương Bảo Hưng - bạn trai cũ của Tú Anh đã có mặt tại đêm chung kết Miss Grand International 2017 để ủng hộ Huyền My thì cư dân mạng đã hiểu ra vấn đề.

Lý do gây sốc đằng sau câu chuyện Tú Anh cười vào mặt Huyền My khi dừng chân Top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 - Ảnh 3
Bạn trai cũ của Tú Anh xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới để cổ vũ Huyền My - Ảnh: Internet

Tối qua, Dương Bảo Hưng đã bí mật xuất hiện tại Phú Quốc để cổ vũ cho đại diện Việt Nam. Trước giờ G, anh đăng tải bức ảnh Huyền My đang đứng giữa dàn người đẹp các nước và chú thích bằng một câu nói ngọt ngào: “I’m here with you” - tạm dịch: “Anh đã ở đây với em”.

Tuy nhiên, ngay sau đó Dương Bảo Hưng đã gỡ bỏ những hình ảnh này khỏi trang cá nhân. Hành động này của anh chàng càng khiến nhiều người thêm tin rằng, Huyền My chính là người đã thế chỗ Tú Anh trong trái tim chàng thiếu gia Hà Nội.

Lý do gây sốc đằng sau câu chuyện Tú Anh cười vào mặt Huyền My khi dừng chân Top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 - Ảnh 4
Anh ngồi ở vị trí khá gần sân khấu và lặng lẽ dõi theo những bước chân của "người yêu tin đồn" - Ảnh: Internet

Dương Bảo Hưng là em trai của MC Ngọc Trinh, nổi tiếng là một đại gia rất chịu chơi trong giới doanh nhân Hà thành. Cặp chị em Ngọc Trinh - Bảo Hưng cũng không ngần ngại chi tiền tỉ để phục vụ cho thú chơi săn đồng hồ hàng hiệu và siêu xe.  

Khi còn là bạn trai Tú Anh, Bảo Hưng thường xuyên xuất hiện tình tứ công khai với người đẹp ở những chốn đông người. Là cặp trai tài gái sắc nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng, thế nhưng không hiểu vì sao cả hai lại "đường ai nấy đi" chỉ sau thời gian ngắn hẹn hò khiến nhiều người tiếc nuối.

Lý do gây sốc đằng sau câu chuyện Tú Anh cười vào mặt Huyền My khi dừng chân Top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 - Ảnh 5
Dương Bảo Hưng và Á hậu Tú Anh lúc còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng: "Việc Huyền My khóc tức tưởi như bị xử ép thật đáng xấu mặt"

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng: "Việc Huyền My khóc tức tưởi như bị xử ép thật đáng xấu mặt"

NTK Sỹ Hoàng - một trong những thành viên Ban giám khảo cuộc thi Miss Grand International 2017 đã thẳng thắn chia sẻ về việc Huyền My bật khóc trong đêm Chung kết vì chỉ dừng lại ở Top 10.

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