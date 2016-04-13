Lương Thế Thành kể về mối tình lãng mạn với Dương Cẩm Linh

Đó là một vai diễn khá hấp dẫn: một công tử nhà giàu tên Trung, có lòng thương người, biết võ thuật và cũng có diễn nhiều cảnh đánh đấm. Khán giả cũng sẽ thấy một Lương Thế Thành có khả năng tung hứng và gây cười với những hành động hài, những câu nói vui…

Bộ phim “Nợ anh một giấc mơ” đang được phát sóng trên TodayTV nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Để chia sẻ về nhân vật của mình, anh sẽ nói gì?

Bên cạnh đó là khả năng lấy nước mắt của khán giả với cuộc tình đầy lãng mạn nhưng cũng lắm trắc trở với Lan. Điều đặc biệt nhất, đây là lần đầu tiên tôi và Dương Cẩm Lynh đóng cặp với nhau và cuộc tình này cũng lấy đi của tôi nhiều nước mắt nhất.

- Vào vai người yêu của một cô gái xinh đẹp như Dương Cẩm Lynh là thuận lợi hay khó khăn đối với anh?

- Tôi và Lynh quen biết nhau khá lâu rồi và cũng từng hợp tác trong một vài phim truyền hình, nhưng tiếc là tuyến nhân vật của hai anh em không chung với nhau thôi (Cười).

Ngoài đời chúng tôi đều là anh em thân thiết, quen nhau, hiểu nhau nên đó cũng là điều khá thuận lợi khi cùng làm việc với nhau. Những phân đoạn quay với nhau anh em cũng khá thoải mái, không có gì là khó khăn hết.

- Là một diễn viên đắt show phim trường và với áp lực “chạy show” như hiện tại, việc làm phim thu tiếng trực tiếp có gây khó anh?

- Trước giờ tôi tham gia phim thu tiếng trực tiếp khá nhiều và bản thân cũng là một diễn viên kịch nên việc tham gia những phim đòi hỏi phải thu tiếng trực tiếp cũng không phải là vấn đề khó.

Tuy nhiên, với phim lần này thì hơi khác một chút xíu (Cười). Có thể nói rằng hầu như những phân đoạn gặp Dương Cẩm Lynh, cả hai anh em đều phải thoại với nhau rất dài, từ 3-4 trang giấy A4 mà lại là thoại tình cảm, triết lý nữa.

Đó là thoại mà bất cứ diễn viên nào cũng sợ vì rất khó nhớ. Phải tập trung cao độ mới có thể nhớ được từng câu chữ (Cười lớn).

- Để thuộc thoại, anh mất bao lâu thời gian?

- Trung bình một phân đoạn dài khoảng 3-4 trang, tôi sẽ học thuộc trong vòng 5-10 phút. Còn những phân đoạn câu thoại triết lý thì học lâu hơn một chút, khoảng 15 phút.

- Nghe đâu trong phim này, anh còn tự thân thực hiện những cảnh hành động. Không phải “con nhà võ”, hẳn điều ấy sẽ là một thách thức?

- Đúng là tôi không biết võ thuật, nhưng việc đi phim hành động nhiều và cứ mỗi lần vào phim đều được tập với cascadeur nên tôi cũng “học lỏm” được một ít bí kíp trong việc đánh hình thể phục vụ cho công việc diễn xuất. Vậy nên với mỗi cảnh quay đánh đấm mà bản thân có thể làm tốt được thì tôi vẫn luôn tự thực hiện, còn riêng những cảnh đòi hỏi kỹ thuật cao, những cú đá đẹp hay cảnh phải bay lên cao… thì vẫn phải nhờ sự trợ giúp của cascadeur.

- Nếu được hỏi về một kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia phim, thì với anh, đó sẽ là gì?

- Chắc có lẽ đó là những phân đoạn đóng cùng Dương Cẩm Lynh, vừa lãng mạn, tình cảm và cũng đầy nước mắt. Hầu như từ lúc phim bấm máy cho đến khi kết thúc, tôi và Lynh phải khóc với nhau không biết bao nhiêu lần: khóc từ khi mới quen nhau cho đến 8-9 năm về sau cũng vẫn còn khóc vì cuộc tình trắc trở giữa họ.

Một điểm vui nữa là phim này quay ở ngoài đường nhiều quá, mà như chị biết, nhiệt độ ngày hè của Sài Gòn lúc nào cũng 34-35 độ và hầu như ngày nào cũng quay ngoài nắng, cảnh quay vui, quay cảnh cười nhưng cũng có nhiều cảnh phải khóc ngoài nắng nên nhiều lúc mệt muốn xỉu (Cười lớn).

- Được biết khi đảm nhận vai diễn này cũng là thời điểm anh và Thúy Diễm chuẩn bị kết hôn. Bạn gái nói sao khi anh cứ liên tục bận rộn với những vai diễn?

- (Cười) Đó cũng là vấn đề chung của cả tôi và Thúy Diễm, nhưng vì đó là công việc nên cả hai cũng phải chấp nhận vì không chỉ riêng tôi, hiện tại Diễm cũng khá bận rộn với những vai diễn của mình. Một tháng nay chúng tôi gần như không có thời gian gặp nhau vì mỗi sáng thức dậy tôi đi phim khác, Diễm đi phim khác, hoặc chỉ may mắn gặp nhau khi đoàn phim của một trong hai đứa bị bể bối cảnh, bị mắc mưa… lúc đó một trong hai đứa sẽ chạy qua phim trường của người còn lại để tranh thủ thăm nhau rồi cùng nhau đi ăn uống gì đó.

Thật ra Diễm là người hiểu chuyện, hơn nữa cũng là người làm nghề nên có sự cảm thông và đồng cảm.

- Thế còn bây giờ, thời điểm đám cưới đang đến gần, anh và bà xã tương lai chuẩn bị được gì cho ngày trọng đại của mình?

- Vì thời gian này cả tôi và Thúy Diễm đều đang bận rộn với lịch quay của mình và cả hai đều phải quay đến trước ngày cưới 1 ngày.

Sau đám cưới Diễm phải tiếp tục đi quay, tôi cũng phải đi Phan Thiết để hoàn thành những cảnh quay cuối cùng trong bộ phim mới, vậy nên cả hai không có nhiều thời gian để tham gia trực tiếp vào mọi thứ, hơn nữa việc chuẩn bị quá nhiều nên Diễm và tôi thống nhất giao cho một đơn vị khác chuẩn bị từ A đến Z.

May mắn là anh em hiểu ý nhau nên việc chuẩn bị cũng không gặp khó khăn gì.

- Vừa phải lo công việc, vừa chuẩn bị hôn lễ, bà xã anh có “càm ràm” không?

- Không. Diễm cũng hiểu được công việc của tôi, hơn nữa thời gian này Diễm cũng phải hoàn thành công việc của mình.

- Anh có thể chia sẻ một chút về hôn lễ ngày 14/4 của mình?

- (Cười) Vì Diễm và tôi khác quê nên đám cưới của 2 đứa sẽ được tổ chức ở 2 nơi là quê tôi- Tiền Giang và quê Diễm- Sài Gòn với hơn 400 khách mời cho mỗi nơi, nên điều “nặng đầu” nhất của 2 đứa lúc này là việc đi phát thiệp (Cười).

Tôi và Diễm phải vừa đi diễn vừa đi phát thiệp, phải tranh thủ mọi lúc có thể để gửi thiệp cho mọi người.