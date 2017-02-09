Lâm Tâm Như hội ngộ Tô Hữu Bằng sau một tháng sinh con

Giải trí 09/02/2017 08:36

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Từ Nhược Tuyên mới có buổi tụ họp vui vẻ, mặc dù mới sinh con được một tháng nhưng Lâm Tâm Như không khác nhiều so với trước đây.

Người đẹp Từ Nhược Tuyên mới đăng tải hình ảnh cô cùng Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng hội ngộ và thông tin này ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Lâm Tâm Như hội ngộ Tô Hữu Bằng sau một tháng sinh con - Ảnh 1
Lâm Tâm Như vô cùng rạng rỡ khi gặp Tô Hữu Bằng, Từ Nhược Tuyên

Mặc dù vừa mới hết thời gian ở cữ nhưng Lâm Tâm Như đã liên tục tìm gặp bạn thân để học hỏi kinh nghiệm chăm sóc em bé. Trước đây vài ngày nàng "Tử Vi Cách Cách" đã có cuộc hội ngộ với bạn thân Lâm Hy Lôi và sau đó không lâu cô lại có cuộc gặp gỡ với người đẹp Từ Nhược Tuyên.

Tham gia cuộc hội ngộ này không chỉ có hai bà mẹ bỉm sữa mà Ngũ A Ca – Tô Hữu Bằng cũng tham gia. Đã khá lâu rồi Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng không có cơ hội gặp mặt. Từ Nhược Tuyên chia sẻ hài hước rằng Tô Hữu Bằng đến nghe hai bà mẹ chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc em bé.

Lâm Tâm Như hội ngộ Tô Hữu Bằng sau một tháng sinh con - Ảnh 2
Lâm Tâm Như và Từ Nhược Tuyên cũng mới cùng nhau thực hiện một bộ ảnh cho tạp chí Vogue của Đài Loan

Mặc dù mới sinh con và để mặt mộc nhưng Lâm Tâm Như vẫn rất xinh đẹp, không có nhiều thay đổi so với trước đây. Cô chia sẻ về sự xuất hiện của Tô Hữu Bằng: “Nhiệm vụ chủ yếu của thúc thúc là đến phát bao lì xì mà”.

Là những người rất bận rộn nhưng Lâm Tâm Như, Từ Nhược Tuyên, Tô Hữu Bằng luôn tìm cách để có những buổi tụ họp bạn bè vui vẻ như vậy.

 

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như sao Hoa ngữ Tô Hữu Bằng

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