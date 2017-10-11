Thời gian gần đây, Lâm Khánh Chi gây chú ý dư luận khi chia sẻ về cuộc sống của bản thân sau khi phẫu thuật chuyển giới. Nữ ca sĩ tiết lộ thẳng thắn về chuyện tình cảm và khả năng giường chiếu của bản thân với bạn trai sau khi chuyển giới khiến dân mạng khá sốc.

“Người đẹp chuyển giới” tự tin rằng cơ thể mình đã trở nên hoàn hảo 100% sau khi phẫu thuật. Ngoài ra, Lâm Khánh Chi cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tiết lộ bản thân không “yếu” và có thể làm “chuyện ấy” như một phụ nữ thực thụ.

Sau khi chuyển giới, Lâm Khánh Chi đang hạnh phúc khi được sống là chính mình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng không quên những khó khăn trong quá khứ, đặc biệt là phản ứng của ba mẹ khi nghe tin con trai chuyển giới. Nữ ca sĩ thổ lộ: “Trước khi chuyển giới, tôi đã chuyển ra ngoài ở riêng vì ba mẹ không chấp nhận điều đó. Từ đó đến giờ, tôi chỉ về thăm nhà thôi. Ngày xưa làm con trai, tôi cũng xa nhà đi hát nhiều lắm từ tháng này sang tháng nọ nên cũng ít gần gũi gia đình”.

Theo Blogtamsu, nữ ca sĩ họ Lâm tâm sự, ba mẹ không đồng ý vì sợ sau khi chuyển giới làm con gái nếu không đẹp sẽ bị mọi người chê cười, một phần là vì áp lực của dư luận khi con trai lại là người của công chúng và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Tuy nhiên, “Người đẹp chuyển giới” cũng bộc bạch, dù làm trái lời ba mẹ nhưng sau đó tình thương của đấng sinh thành dành cho cô còn nhiều hơn trước đây. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, chịu đựng nỗi đau thể xác và cả áp lực lớn từ dư luận, Lâm Khánh Chi cũng trở thành phụ nữ như mong ước. Trở về với con người thực của mình, nữ ca sĩ được mọi người ưu ái gọi là “công chúa” để khen tặng cho nét đẹp và sự duyên dáng của cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-khanh-chi-tung-phai-roi-khoi-gia-dinh-vi-ba-me-khong-chap-nhan-con-trai-chuyen-gioi-246999.html