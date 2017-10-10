Câu chuyện của người mẫu khiến nhiều chị em xót xa bởi tuổi thanh xuân có hạn mà Xuân Lan đã có lựa chọn sai lầm khiến bản thân không có được hạnh phúc trọn vẹn.

Dư luận đang xôn xao trước chia sẻ của người mẫu Xuân Lan theo đó cho biết bản thân siêu mẫu từng trải qua thời gian 7 năm để yêu một chàng gay (người đồng tính nam). Bà mẹ một con khiến dân mạng ngỡ ngàng khi tiết lộ phải mất 3 năm mới phát hiện người mình yêu là gay và 4 năm cố gắng chữa trị cho người ấy để có được một tình yêu đích thực.

Chỉ cần yêu vài ngày, biết ngay bạn trai có phải người đồng tính hay không

Theo dòng thời sự, mới đây, Lâm Khánh Chi đã có nhiều chia sẻ thêm về chủ đề tình yêu đồng giới nam khiến nhiều người ngỡ ngàng. Lâm Khánh Chi thẳng thắn cho biết việc Xuân Lan yêu bạn trai đến 3 năm mới nhận ra anh ta là gay là rất khó xảy ra, vì người mẫu hoạt động trong giới giải trí và cũng đã va vấp rất nhiều.

Theo Phununews, Lâm Khánh Chi trả lời thẳng thắn, có thể do Xuân Lan yêu quá nên không chấp nhận bạn trai mình là gay. Ngoài ra, "Người đẹp chuyển giới" còn gây sốc khi cho rằng bây giờ con gái thích gay rất nhiều, biết người đó là gay nhưng vẫn tình nguyện yêu.

Chưa dừng lại đó, Lâm Khánh Chi còn tự tin cho rằng khi nữ ca sĩ chưa chuyển giới - lúc còn hoạt động với hình hài và thân phận của nam ca sĩ Lâm Chí Khanh - rất nhiều phụ nữ đã tình nguyện yêu anh một cách điên cuồng dù biết anh lúc đó là gay.

Người gay không có lỗi, do con gái biết nhưng vẫn cắm đầu vào yêu

Chia sẻ thêm về việc nhiều người gay vẫn cố yêu phụ nữ để che giấu giới tính, nữ ca sĩ chuyển giới từ chối phán xét hay lên tiếng về chuyện này. Theo Lâm Khánh Chi, những mối tình đó không hẳn là do đàn ông lừa dối mà chính là do người con gái biết nhưng vẫn cố đâm đầu vào và chấp nhận tổn thương.

Theo "người đẹp chuyển giới", những người đồng giới nam họ có máu con gái và không thể có cảm xúc yêu đương với một người con gái khác. Do đó, tình yêu của người gay dành cho con gái chỉ là tình thương hại.