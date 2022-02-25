Khoe biệt thự ‘khủng’ Quang Tèo gây CHOÁNG với khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 60

Giải trí 25/02/2022 06:45

Biệt thự “khủng” của nghệ sỹ Quang Tèo khiến dân tình choáng ngợp

Quang Tèo tên thật là Nguyễn Tiến Quang, anh tốt nghiệp khoa Chèo trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (nay là trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội) nên bắt đầu nghiệp diễn với vai trò của một nghệ sĩ hát chèo sau đó anh chuyển sang Nhà hát kịch Quân đội từ năm 1986 cho đến khi về hưu tháng 6/2015. Khi nghỉ việc, anh mang quân hàm Trung tá.

Khoe biệt thự ‘khủng’ Quang Tèo gây CHOÁNG với khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 60 - Ảnh 1

Anh từng tham gia khá nhiều vai diễn như Phó Sung trong "Ấp sậu lúc hoàng hôn", vai Thông trong "Quán vắng", vai Bền trong "Thời gian không im lặng"… Sau nhiều năm gắn bó với nghiệp diễn, Quang Tèo đã có trong tay "gia tài" phim đồ sộ và sự yêu mến của khán giả.

Khoe biệt thự ‘khủng’ Quang Tèo gây CHOÁNG với khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 60 - Ảnh 2

Tuy nhiên ít ai biết, nam diễn viên chuyên trị các vai "anh nông dân" lại sở hữu nguồn thu nhập cực khủng, có trong tay nhà cao cửa rộng cùng xe đẹp tiền tỉ.

Khoe biệt thự ‘khủng’ Quang Tèo gây CHOÁNG với khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 60 - Ảnh 3

Mới đây, Quang Tèo khiến nhiều người ngỡ ngàng khi đăng tải hình ảnh tại căn "bạch dinh"  lớn cùng những người bạn. Căn nhà mới của NSƯT Quang Tèo tọa lạc tại Thạch Thất (Hà Nội). Được biết, đây là mảnh đất được nghệ sĩ mua từ rất nhiều năm trước với giá 200 triệu đồng. Trong năm vừa qua mới xây dựng “căn nhà thứ 2” để gia đình có thể tận hưởng không khí, cuộc sống bình yên ở huyện ngoại thành Hà Nội.

Khoe biệt thự ‘khủng’ Quang Tèo gây CHOÁNG với khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 60 - Ảnh 4
Khoe biệt thự ‘khủng’ Quang Tèo gây CHOÁNG với khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 60 - Ảnh 5

Toàn cảnh căn biệt thự nhìn từ trên cao với cây xanh bao phủ. "Có nghệ sĩ tậu nhà vài chục tỷ, còn cả trang trại rộng lớn nữa. Người ta sở hữu nhiều nhà. So với họ, tôi có là gì đâu? Mảnh đất này hồi xưa tôi mua mới có 250 triệu đồng một sào. 60 tuổi mới xây được nhà, vất vả lắm ấy chứ! Nếu tôi còn trẻ mà sở hữu tài sản như thế thì hãy khen, còn đằng này, tôi đã 60 tuổi rồi", Quang Tèo chia sẻ với Tổ Quốc.

Khoe biệt thự ‘khủng’ Quang Tèo gây CHOÁNG với khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 60 - Ảnh 6

Ảnh: FBNV, Internet

Hòa Minzy xứng danh “tay chơi hàng hiệu" thứ thiệt khi sở hữu bộ sưu tập túi xách lên đến hàng chục tỷ đồng

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