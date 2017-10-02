Khánh Thi khiến nhiều chị em 'phát hờn' khi chia sẻ khoảnh khắc Phan Hiển cặm cụi ủi quần áo cho vợ

Giải trí 02/10/2017 12:13

Mới đây, Khánh Thi khiến nhiều chị em ghen tỵ khi chia sẻ ảnh ông xã đảm đang, tự tay ủi quần áo cho vợ đi công tác xa.

Sau nhiều ồn ào về chuyện tình cảm, đặc biệt là sự chênh lệch tuổi tác khá lớn với ông xã Phan Hiển, Khánh Thi đã dần chứng minh được tình yêu và sự lựa chọn của mình là đúng đắn khi được ông xã Phan Hiển thương yêu, cưng chiều hết mực.

Mới đây, Khánh Thi lại khiến nhiều chị em "phát hờn" khi chia sẻ khoảnh khắc cực đáng yêu của Phan Hiển. “Nữ hoàng dancesport” ghi lại khoảnh khắc ông xã đang miệt mài ủi quần áo cho vợ khi cô chuẩn bị đi công tác.

Khánh Thi khiến nhiều chị em 'phát hờn' khi chia sẻ khoảnh khắc Phan Hiển cặm cụi ủi quần áo cho vợ - Ảnh 1
Khánh Thi chia sẻ hình ảnh ông xã đang miệt mài là quần áo cho vợ - Ảnh: Internet

Nhìn những hình ảnh này khiến Khánh Thi hạnh phúc, bao nhiêu bực tức mệt mỏi cũng tiêu tan hết. Bà mẹ một con viết: “Sau ánh hào quang là lúc ông về là quần áo cho vợ ngày mai đi chấm thi nhảy. Bõ tức những lúc giận nhau". 

Khánh Thi khiến nhiều chị em 'phát hờn' khi chia sẻ khoảnh khắc Phan Hiển cặm cụi ủi quần áo cho vợ - Ảnh 2
Chồng trẻ của Khánh Thi không chỉ đẹp trai mà còn đảm đang khiến nhiều chị em "phát hờn" - Ảnh: Internet

Khánh Thi khiến nhiều chị em 'phát hờn' khi chia sẻ khoảnh khắc Phan Hiển cặm cụi ủi quần áo cho vợ - Ảnh 3
Nhiều khán giả cũng hào hứng bình luận bên dưới bài viết. Không ít người đã dành lời khen cho Phan Hiển - Ảnh: Internet

Khánh Thi khiến nhiều chị em 'phát hờn' khi chia sẻ khoảnh khắc Phan Hiển cặm cụi ủi quần áo cho vợ - Ảnh 4
Hiện Khánh Thi đang sống hạnh phúc bên ông xã Phan Hiển, kết tinh cho tình yêu của cả hai là cậu con trai đáng yêu - Ảnh: Internet

Choáng với hành động của Phan Hiển khi Khánh Thi bị tố phẫu thuật thẩm mỹ ở độ tuổi U40

Choáng với hành động của Phan Hiển khi Khánh Thi bị tố phẫu thuật thẩm mỹ ở độ tuổi U40

Sau khi vụ ồn ào vì để mặt mộc kém sắc chưa kịp lắng, Khánh Thi lại tiếp tục bị dân mạng tố phẫu thuật thẩm mỹ ở độ tuổi U40. Tuy nhiên, điều may mắn là “Nữ hoàng dancesport” luôn được ông xã trẻ tuổi Phan Hiển lên tiếng bảo vệ trước những cơn bão thị phi của dư luận.

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Từ khóa:   Khánh Thi Khánh Thi - Phan Hiển Nữ hoàng dancesport

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