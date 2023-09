Họ phải tìm đúng đường đến khách sạn Lebua và tính toán bố trí các bạn Thái đứng ở các điểm dễ nhận biết để làm thành hệ thống cột mốc chỉ đường. Nhóm 2 gồm Cường Seven, Mlee, Hồng Quế, Khả Ngân và Huỳnh Anh. Họ không có bản đồ hướng dẫn mà phải đi theo lộ trình của những người Thái do nhóm 1 sắp đặt để đến được điểm cuối cùng. Nhóm 2 xuất phát sau nhóm 1 là 30 phút và chỉ có 1 người Thái đi cùng. Trong trường hợp nhóm 2 đi lạc quá xa so với lộ trình họ có quyền yêu cầu người Thái đi cùng đưa họ quay trở lại cột mốc trước đó để họ tiếp tục tìm đường đi cho đúng.









Khoảng cách ngắn từ vị trí xuất phát của các thí sinh đến khách sạn Lebua chỉ có 3km di chuyển bằng đường bộ nhưng lộ trình này đã được thay đổi dài gấp 5 lần so với lộ trình ban đầu. Để đến được đích, các thí sinh phải đi qua hơn 10 ngã tư, 1 bến phà và 1 trạm tàu điện trên cao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhóm 1 đã xảy ra tranh cãi giữa Vĩnh Thụy và Nathan Lee khi khi cả 2 bất đồng quan điểm về việc thống nhất vị trí để đặt người Thái làm nhiệm vụ chỉ đường tại nhà ga Surasak. Cuối cùng, cả nhóm thống nhất với giải pháp của Vĩnh Thụy. Còn ở đội 2, Khả Ngân bất ngờ đau chân khi đi bộ suốt quãng đường dài, ngay sau đó Huỳnh Anh đã cõng cô ấy đi.

Liệu đây có phải là cặp đôi thực sự? Sau thử thách này, cả 2 nhóm đều đến được đích cuối cùng là tầng 64 của khách sạn Lebua và giành chiến thắng với số tiền 30 triệu.

















Tiếp đến, các thí sinh đến với thử thách mang tên Đuổi hình bắt chữ. Thử thách này 11 thí sinh chia làm 2 nhóm: Nhóm 1 bao gồm Phương Mai, Hồng Quế, Lily Nguyễn và Lâm Chi Khanh. Nhóm 2 bao gồm Nathan Lee, Cường Seven, Huỳnh Anh và Mlee và nhóm 3 gồm các thành viên Vĩnh Thụy, Harry Lu, Khả Ngân.

Luật chơi như sau: Có 8 chữ cái được treo ở 8 khu vực khác nhau trong khu chợ nổi và có 8 phong bì trong đó chứa 8 bức ảnh chụp lại địa điểm treo các chữ cái. Trong vòng 30 phút, dựa vào những bức ảnh gợi ý, các thí sinh phải đi tìm và mang về 8 chữ cái đó để sắp xếp thành một từ có nghĩa. Mỗi lần chỉ có 2 nhóm đi tìm 2 chữ cái, nhóm còn lại phải đợi một nhóm tìm được chữ cái mang về mới tiến hành mở phong bì, nhận gợi ý và đi tìm chữ cái tiếp theo.

Trong quá trình tham gia, các thí sinh của mỗi nhóm bị cột tay vào nhau và không được hỏi bất cứ một người dân địa phương nào để tìm địa điếm đến, nếu vi phạm mỗi lần sẽ bị trừ 3 triệu. Nếu hoàn thành tốt thử thách họ sẽ được tiền thưởng là 30 triệu. Nhưng nếu họ không tìm đủ 8 chữ cái nhưng vẫn đoán được đúng từ có nghĩa thì mỗi chữ cái tìm được họ sẽ nhận về 3 triệu.

















Kết thúc thử thách, mặc dù còn thời gian 3 phút nhưng họ vẫn không tìm ra chữ cái cuối cùng, tuy vậy họ đã đoán đúng được từ có nghĩa: Chợ phiên. Do vậy họ nhận về cho mình 21 triệu và 9 triệu còn lại được chuyển về tài khoản của Điệp viên.

Khi cả nhóm đang thoải mái vui đùa vì thắng lợi ở những thử thách trong ngày thì bất ngờ Mlee nhận được thông báo bị loại. Cả nhóm rất hoang mang, đặc biệt là Cường Seven và Hồng Quế. Cường Seven chia sẻ rằng anh khá bất ngờ và buồn khi chia tay Mlee, còn Hồng Quế thì bật khóc nức nở khi phải xa một người bạn thân thiết.

Trước khi chia tay chương trình, Mlee cũng chia sẻ rằng cô nghi ngờ top 3 điệp viên nhất chính là: Phương Mai, Vĩnh Thụy và Khả Ngân.







Cô nàng MLee bất ngờ chia tay chương trình khi bị điệp viên loại

Kết thúc tập 4, các thí sinh sẽ lần lượt vào ngôi đền bí mật để đưa ra phán đoán của mình về top 3 thí sinh có khả năng là Điệp viên nhất. Những lựa chọn của họ là hoàn toàn bí mật với Điệp viên và các thí sinh khác. Tổng kết cuối cùng từ dự đoán của 12 thí sinh thì top 3 có khả năng là Điệp viên nhất bao gồm: Cường Seven, Khả Ngân và Lâm Chi Khanh.

Tập 5 sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20g, ngày 13.6.2015 trên kênh truyền hình VTV3.