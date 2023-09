Hồ Quỳnh Hương khiến top 2 “Tuyệt đỉnh tranh tài” phải “Hoang mang”

Với khả năng hát live cực “đỉnh” của một ca sĩ top đầu theo trường phái thực lực, đây sẽ là một điểm nhấn, một tiết mục đáng trông chờ ở đêm chung kết. Ngoài ra, đêm thi còn chào đón một nam ca sĩ khách mời khác là Soobin Hoàng Sơn – ca sĩ được mệnh danh là “Hoàng tử underground” của làng nhạc Việt.











Ở đêm chung kết, Top 2 – Hoàng Tôn và Nguyễn Hải Yến sẽ trình bày 3 ca khúc tương đương với 3 thử thách bao gồm: 1 ca khúc nhận được những phản hồi tốt từ Ban giám khảo ở những vòng thi trước, 1 ca khúc do giám đốc âm nhạc Huy Tuấn lựa chọn và 1 ca khúc do thí sinh tự chọn.







Theo đó, Hoàng Tôn sẽ thể hiện lại See you again cho thử thách đầu tiên, Tìm - ca khúc do chính anh sáng tác gắn liền với tên tuổi của Min (St.319) cho thử thách thứ 2 và Nói với em cho thử thách cuối cùng. Nguyễn Hải Yến lựa chọn trình bày lại bài hit của Thu Minh Yêu mình anh cho thử thách đầu, Anh và anh cho thử thách thứ 2 và Ngại ngùng cho thử thách cuối cùng. Tất cả các ca khúc trên đều được phối lại theo nhiều phong cách khác nhau nhằm mang đến những “món ăn độc đáo”, “bữa tiệc” âm nhạc mãn nhãn dành cho khán giả xem truyền hình.











Đêm chung kết Tuyệt đỉnh tranh tài sẽ diễn ra vào lúc 21g tối nay, 20.6.2015, truyền hình trực tiếp trên HTV7 từ nhà thi đấu Maximax Cộng Hòa. Quán quân của Tuyệt đỉnh tranh tài mùa 2 sẽ được vinh danh ở Gala trao giải diễn ra vào ngày 27.6.2015.