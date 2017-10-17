Hậu ly hôn giữa Quỳnh Chi và con trai đại gia thủy sản Diệu Hiền: Rơi nước mắt với tâm thư trải lòng của nữ MC sau 2 năm giành quyền nuôi con

Giải trí 17/10/2017 10:48

Sau 2 năm liên tục gặp nhiều thất bại trong nỗ lực giành quyền nuôi con, MC Quỳnh Chi lần đầu tiên trải lòng về hành trình đưa con trai trở lại bên mình trên trang cá nhân khiến nhiều khán giả xúc động.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa MC Quỳnh Chithiếu gia Trần Văn Chương - con trai của nữ doanh nhân, đại gia thủy sản Diệu Hiền - từng làm tốn không ít giấy mực của báo chí trước đây. Đặc biệt là "cuộc chiến" giành quyền nuôi con đầy gian khổ của người đẹp với mẹ chồng vẫn còn được nhiều người nhớ đến.

Hậu ly hôn giữa Quỳnh Chi và con trai đại gia thủy sản Diệu Hiền: Rơi nước mắt với tâm thư trải lòng của nữ MC sau 2 năm giành quyền nuôi con - Ảnh 1
Quỳnh Chi và chồng cũ lúc mới kết hôn - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn giữa Quỳnh Chi và con trai đại gia thủy sản Diệu Hiền: Rơi nước mắt với tâm thư trải lòng của nữ MC sau 2 năm giành quyền nuôi con - Ảnh 2
Sau khi ly hôn và thất bại trong việc giành quyền nuôi con, MC Quỳnh Chi phải chấp nhận để bé Gia Phúc - con trai đầu lòng của mình và doanh nhân Trần Văn Chương - về sống cùng bố tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, người đẹp sinh năm 1990 đã bất ngờ có những chia sẻ trải lòng rất xúc động về cậu con trai cũng như thừa nhận sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời mình.

Bà mẹ một con chia sẻ: "Mẹ tự hào cuộc đời này chưa từng làm điều gì để phải cúi đầu, nhưng mẹ phải cúi đầu khi ai đó vô tình nhắc đến con. Mẹ là người khô khan, không giỏi viết, hỏi con với mẹ là gì thì mẹ không biết nói sao cho hay, chỉ nghĩ ngay đến cái muỗng, vì sự thật là con đã múc mẹ lên trong những lúc mẹ cô độc và lạc lõng nhất".

Hậu ly hôn giữa Quỳnh Chi và con trai đại gia thủy sản Diệu Hiền: Rơi nước mắt với tâm thư trải lòng của nữ MC sau 2 năm giành quyền nuôi con - Ảnh 3
Vào tháng 2 năm nay, chồng cũ của Quỳnh Chi đã tạo điều kiện cho hai mẹ con cô được gặp nhau ở nước Mỹ xa xôi - Ảnh: FBNV

Trong suốt 2 năm trên con đường cô độc, đầy gian nan để đưa con về bên mình, Quỳnh Chi cảm thấy mình như "cá mắc lưới" và chỉ được giải thoát khi được nghe chồng cũ nói câu này. Cô nhớ lại lời anh đã nói: "Em mệt chưa? Mình vì tương lai của con, được không..."

Bên cạnh đó, Quỳnh Chi cũng hào hứng khoe cuộc sống của cậu con trai nay đã 5 tuổi thu hút nhiều sự chú ý và quan tâm của khán giả. 

Người đẹp viết: "Từ tiếng Anh con nói được đầu tiên là: dinosaurs, đồ chơi mà con thích nhất. Con khoe mẹ hôm nay con đi học có bạn mới, là bạn Boy, bạn Girl. Con phát âm giọng Mỹ, cách phát âm mẹ học mãi cũng không nói chuẩn bằng con được. Sau này con biết nói nhiều hơn nữa, thậm chí khi chưa đủ vốn từ con còn tự bịa từ để liến thoắng được như các bạn. Mẹ thích mê con ah. Sáng con chạy bộ trên một con đường đầy nắng, đầy cỏ và xanh ngắt, thứ nếu ở Sài Gòn mẹ chỉ thấy được trong tranh.

Con sớm biết vẽ, con thích vẽ, vẽ xong con ăn, ăn xong con học, học xong con ngủ. Con có thể cười cả ngày, chạy giỡn cả ngày, con nói chuyện với cây, và đặt tên cho từng cái cây. Mẹ biết, trong cả nhà, con là người vui và tận hưởng tất cả mọi thứ ở nơi xa xôi đó nhất".

Hậu ly hôn giữa Quỳnh Chi và con trai đại gia thủy sản Diệu Hiền: Rơi nước mắt với tâm thư trải lòng của nữ MC sau 2 năm giành quyền nuôi con - Ảnh 4
Bé Gia Phúc năm nay 5 tuổi, đang được hưởng những điều kiện sống tốt nhất tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Kết lại dòng chia sẻ, MC Quỳnh Chi khẳng định sẽ cố gắng thành công hơn nữa để mang đến những điều tốt nhất cho con sau này.

Người đẹp tự nhắc nhở: "Mẹ thấy nụ cười và tất cả những gì con đang có, rất rõ ràng, và mẹ phải chọn giữa một bên là được gần con, và một bên là tương lai của con. Và mẹ đã chọn. Ai không hiểu cho mẹ, họ phán xét, nhưng mẹ tin mẹ có cái lý của mẹ. Còn thì mẹ luôn nhắc mình mỗi khi thèm hơi con, là Chi ơi, thành công đi đã, mang lại được môi trường tốt hơn cho con đi đã, rồi hãy nghĩ tiếp. Khi nào hết là "trứng" đã Chi ah.

Con chưa cần phải hiểu. Mẹ chỉ viết ra vì không phải lúc nào một người như mẹ cũng có thể viết ra được. Cảm ơn con vì đã, đang và sẽ luôn là lý do để mẹ cố gắng. Cảm ơn con!"

Hậu ly hôn giữa Quỳnh Chi và con trai đại gia thủy sản Diệu Hiền: Rơi nước mắt với tâm thư trải lòng của nữ MC sau 2 năm giành quyền nuôi con - Ảnh 5
Tình cảm của Quỳnh Chi dành cho con trai làm không ít người xúc động - Ảnh: FBNV

Giữa năm 2015, Quỳnh Chi bất ngờ thừa nhận cuộc hôn nhân của cô với thiếu gia Trần Văn Chương - con trai đại gia thủy sản Diệu Hiền đã đổ vỡ và nguyên nhân chính xuất phát từ mối quan hệ không tốt đẹp của cô với mẹ chồng. Nữ MC tiết lộ, đại gia Diệu Hiền quá độc đoán, kiểm soát mọi hoạt động của các thành viên gia đình, trong đó có cả con dâu. Bà đặc biệt yêu chiều cháu nội, không cho con dâu được quyết định đến những vấn đề liên quan đến cậu bé.

Chồng Quỳnh Chi vì thương và sợ mẹ nên không dám nghe theo lời vợ, tách ra sống riêng. Không chịu được sự khắt khe của mẹ chồng, Quỳnh Chi quyết định ly thân, làm thủ tục đơn phương ly hôn. Cô còn cho biết, con trai cô đã được mẹ chồng đưa ra nước ngoài và không cho cô gặp mặt cậu bé. Quỳnh Chi và chồng cũ vài lần đứng trước tòa để đòi quyền nuôi con. Tuy nhiên, vì để con trai có được cuộc sống tốt nhất, Quỳnh Chi đã chấp nhận cho con được sống cùng bố tại Mỹ.

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