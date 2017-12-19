Happy Polla bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để ‘xinh như hot girl’

Những hình ảnh mới quá khác trước đây khiến Happy Polla bị cư dân mạng nghi ngờ là vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Người dùng mạng xã hội hẳn không mấy ai xa lạ với cái tên Happy Polla - một cô gái người Thái có thân hình “mũm mĩm” nhưng rất tự tin về vẻ đẹp cơ thể của mình. Nhắc đến cô gái lạ lùng này, người ta sẽ nghĩ ngay đến những clip Happy Polla vô tư diện những bộ trang phục sặc sỡ và liên tục phồng má, chu môi để tạo dáng. Dù có làn da ngăm đen, gương mặt tròn trịa, chiếc mũi to hơn so với người bình thường nhưng “nàng béo” không hề ngại ngùng khi gắn trên tóc những chiếc băng đô màu mè hay những chiếc nơ cỡ lớn.

Có một khoảng thời gian, Happy Polla tạo ra một cơn sốt cực lớn trên cộng đồng người dùng Facebook tại Việt Nam. Những clip, hình ảnh của cô được chia sẻ chóng mặt kèm theo những bình luận hài hước. Nhiều ảnh chế bá đạo liên quan đến cô gái này cũng được cư dân mạng sử dụng để chọc ghẹo bạn bè.

Nhiều người cho rằng, làm những điều khác biệt để gây sự chú ý chính là sở thích của Happy Polla. Mới đây, cô nàng tròn trịa này lại tiếp tục gây choáng khi xuất hiện với gương mặt khác lạ. Trong những bức ảnh mới, Happy Polla khiến fan bất ngờ với gương mặt được trang điểm chỉn chu, mái tóc hợp mốt và ăn mặc sành điệu. Tuy nhiên, với nhiều thay đổi trên gương mặt như cánh mũi thon gọn, bờ môi nhỏ nhắn, cằm gọn bất thường, Happy Polla bị nhiều cư dân mạng cho là đã nhờ vả dao kéo để làm mới hình ảnh.

'Tá hỏa' với thân hình thật sự của Phi Thanh Vân sau khi bỏ gần nửa tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ Phi Thanh Vân chi tiền tỷ để có được thân hình đồng hồ cát với số đo 3 vòng 93-60-104cm hoàn hảo. Tuy nhiên, loạt ảnh dưới đây khiến ai cũng phải choáng vì vóc dáng thực sự của "Nữ hoàng dao kéo".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/happy-polla-bi-nghi-phau-thuat-tham-my-de-xinh-nhu-hot-girl-263068.html