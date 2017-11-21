Phẫu thuật thẩm mỹ giờ không còn là chuyện quá to tát, nhất là trong giới giải trí. Để được đẹp lên nhiều người sẵn sàng chi một số tiền lớn để “đập đi xây lại” toàn bộ. Có nhiều người xinh đẹp hơn sau khi phẫu thuật, nhưng cũng có không ít người gặp họa vì lạm dụng quá đà. Nhiều sao Việt cứ lần lượt xuất hiện với gương mặt sưng phù, khác lạ và có phần méo mó kém tự nhiên khiến công chúng phát hoảng.

Nữ ca sĩ này trước đây sở hữu gương mặt bầu bĩnh và khá ưa nhìn. Nhưng bẵng đi một thời gian, người ta lại thấy Hồ Quỳnh Hương xuất hiện với gương mặt dài ngoằng, chiếc mũi lệch cùng gương mặt đơ như tượng. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho vẻ đẹp đáng yêu và tự nhiên trước kia của cô. Hồ Quỳnh Hương đã không ít lần “dọa” khán giả với khuôn mặt khác lạ.

Angela Phương Trinh

Bước chân vào giới giải trí với tư cách là một diễn viên nhí đầy tiềm năng, Angela Phương Trinh được khán giả yêu thích bởi gương mặt đáng yêu và phong cách giản dị. Nhưng theo năm tháng, cô lại cho thấy sự thay đổi quá lớn về ngoại hình.

Ngoài việc ngày càng ăn mặc hở hang táo bạo hơn, Angela Phương Trinh còn công khai phẫu thuật thẩm mỹ. Không may sau khi đụng chạm dao kéo, những đường nét trên gương mặt của cô trở nên thiếu tự nhiên với chiếc mũi dài, đôi môi tều khiến khán giả cực kì thất vọng.

Phi Thanh Vân

Được coi là “Nữ hoàng dao kéo” của showbiz Việt, không thể phủ nhận rằng sau khi “đập đi xây lại” toàn bộ gương mặt, Phi Thanh Vân đã có nhiều thành công trong sự nghiệp và tạo được tên tuổi của mình trong làng giải trí.

Tuy vậy, sau mỗi lần đụng chạm dao kéo, nữ diễn viên lại khiến người xem giật mình vì những biến chứng do phẫu thuật quá nhiều.

Hot girl Kelly

Cô nàng hot girl này từng khiến nhiều người giật mình khi xuất hiện với chiếc cằm bị lệch hẳn sang một bên. Kelly thừa nhận đã "dao kéo" và rất khốn đốn, đau đớn vì phẫu thuật hỏng, đến mức phải tiến hành 5 cuộc phẫu thuật và suýt bị cắt bỏ cằm vì hoại tử.

Diệp Lâm Anh

Trong buổi công chiếu bộ phim “Vệ sĩ Sài Gòn”, Diệp Lâm Anh đã khiến khán giả phát hoảng với gương mặt cứng đơ, sưng phồng. Dù đã sở hữu nhan sắc rất xinh đẹp nhưng nữ diễn viên vẫn không hài lòng nên đã dùng tới "dao kéo". Xuất hiện quá khác lạ và có phần xấu hơn trước, nhiều người tiếc nuối cho vẻ đẹp của Diệp Lâm Anh trước đây.

Yến Nhi

Nữ ca sĩ này vốn đã sở hữu vẻ đẹp rất trong sáng, dù không quá hoàn hảo nhưng rất ưa nhìn. Tuy vậy, Yến Nhi vẫn quyết định phẫu thuật để có được những đường nét sắc sảo hơn. Có lẽ đó là quyết định sai lầm của cô khi xuất hiện với đôi gò má căng phồng, cứng đơ cùng chiếc cằm dài và nhọn không "ăn nhập" gì với gương mặt.