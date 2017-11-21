Những sao Việt ‘dọa’ khán giả vì gương mặt khác lạ khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng

Hậu trường 21/11/2017 10:26

Vì lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, những sao Việt này trông có phần “đáng sợ” khi xuất hiện với gương mặt lạ lẫm và không mấy tự nhiên trước công chúng.

Phẫu thuật thẩm mỹ giờ không còn là chuyện quá to tát, nhất là trong giới giải trí. Để được đẹp lên nhiều người sẵn sàng chi một số tiền lớn để “đập đi xây lại” toàn bộ. Có nhiều người xinh đẹp hơn sau khi phẫu thuật, nhưng cũng có không ít người gặp họa vì lạm dụng quá đà. Nhiều sao Việt cứ lần lượt xuất hiện với gương mặt sưng phù, khác lạ và có phần méo mó kém tự nhiên khiến công chúng phát hoảng.

Hồ Quỳnh Hương

Nữ ca sĩ này trước đây sở hữu gương mặt bầu bĩnh và khá ưa nhìn. Nhưng bẵng đi một thời gian, người ta lại thấy Hồ Quỳnh Hương xuất hiện với gương mặt dài ngoằng, chiếc mũi lệch cùng gương mặt đơ như tượng.  Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho vẻ đẹp đáng yêu và tự nhiên trước kia của cô. Hồ Quỳnh Hương đã không ít lần “dọa” khán giả với khuôn mặt khác lạ.

Những sao Việt ‘dọa’ khán giả vì gương mặt khác lạ khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng - Ảnh 1
Hồ Quỳnh Hương sở hữu gương mặt không mấy nổi bật nhưng chấp nhận được những ngày đầu đi hát - Ảnh: Internet

Những sao Việt ‘dọa’ khán giả vì gương mặt khác lạ khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng - Ảnh 2

Những sao Việt ‘dọa’ khán giả vì gương mặt khác lạ khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng - Ảnh 3
Và đây là hình ảnh của cô sau khi phẫu thuật thẩm mỹ với gương mặt có phần biến dạng chứ chẳng mấy đẹp lên - Ảnh: Internet

Angela Phương Trinh

Bước chân vào giới giải trí với tư cách là một diễn viên nhí đầy tiềm năng, Angela Phương Trinh được khán giả yêu thích bởi gương mặt đáng yêu và phong cách giản dị. Nhưng theo năm tháng, cô lại cho thấy sự thay đổi quá lớn về ngoại hình. 

Những sao Việt ‘dọa’ khán giả vì gương mặt khác lạ khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng - Ảnh 4
Gương mặt trước đây và bây giờ hoàn toàn khác biệt của “bà mẹ nhí” khiến nhiều người giật mình - Ảnh: Internet

Ngoài việc ngày càng ăn mặc hở hang táo bạo hơn, Angela Phương Trinh còn công khai phẫu thuật thẩm mỹ. Không may sau khi đụng chạm dao kéo, những đường nét trên gương mặt của cô trở nên thiếu tự nhiên với chiếc mũi dài, đôi môi tều khiến khán giả cực kì thất vọng.

Những sao Việt ‘dọa’ khán giả vì gương mặt khác lạ khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng - Ảnh 5

Những sao Việt ‘dọa’ khán giả vì gương mặt khác lạ khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng - Ảnh 6
Chiếc mũi dài và bị lệch hẳn sang một bên của Angela Phương Trinh khiến nhiều người giật mình - Ảnh: Internet

Những sao Việt ‘dọa’ khán giả vì gương mặt khác lạ khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng - Ảnh 7
Cùng với đó là đôi môi căng phồng cũng khiến nữ diễn viên sinh năm 1995 này trông rất "dị" - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân

Được coi là “Nữ hoàng dao kéo” của showbiz Việt, không thể phủ nhận rằng sau khi “đập đi xây lại” toàn bộ gương mặt, Phi Thanh Vân đã có nhiều thành công trong sự nghiệp và tạo được tên tuổi của mình trong làng giải trí. 

Những sao Việt ‘dọa’ khán giả vì gương mặt khác lạ khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng - Ảnh 8
Để có được nhan sắc xinh đẹp, Phi Thanh Vân đã gặp rất nhiều đau đớn và rủi ro vì phẫu thuật quá nhiều lần - Ảnh: Internet

Tuy vậy, sau mỗi lần đụng chạm dao kéo, nữ diễn viên lại khiến người xem giật mình vì những biến chứng do phẫu thuật quá nhiều.

Những sao Việt ‘dọa’ khán giả vì gương mặt khác lạ khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng - Ảnh 9
Gương mặt như “dọa” khán giả của Phi Thanh Vân sau phẫu thuật - Ảnh: Internet

Hot girl Kelly

Cô nàng hot girl này từng khiến nhiều người giật mình khi xuất hiện với chiếc cằm bị lệch hẳn sang một bên. Kelly thừa nhận đã "dao kéo" và rất khốn đốn, đau đớn vì phẫu thuật hỏng, đến mức phải tiến hành 5 cuộc phẫu thuật và suýt bị cắt bỏ cằm vì hoại tử.

Những sao Việt ‘dọa’ khán giả vì gương mặt khác lạ khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng - Ảnh 10
Chiếc cằm dị dạng là nỗi khổ một thời của Kelly vì phải phẫu thuật nhiều lần - Ảnh: Internet

Diệp Lâm Anh

Những sao Việt ‘dọa’ khán giả vì gương mặt khác lạ khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng - Ảnh 11
Diệp Lâm Anh đã được liệt vào hàng mỹ nhân của showbiz Việt ngay cả khi không phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Trong buổi công chiếu bộ phim “Vệ sĩ Sài Gòn”, Diệp Lâm Anh đã khiến khán giả phát hoảng với gương mặt cứng đơ, sưng phồng. Dù đã sở hữu nhan sắc rất xinh đẹp nhưng nữ diễn viên vẫn không hài lòng nên đã dùng tới "dao kéo". Xuất hiện quá khác lạ và có phần xấu hơn trước, nhiều người tiếc nuối cho vẻ đẹp của Diệp Lâm Anh trước đây.

Những sao Việt ‘dọa’ khán giả vì gương mặt khác lạ khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng - Ảnh 12

Những sao Việt ‘dọa’ khán giả vì gương mặt khác lạ khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng - Ảnh 13
Và đây là kết quả khi bạn đã xinh nhưng không hài lòng với nhan sắc trời phú của mình như Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet

Yến Nhi

Những sao Việt ‘dọa’ khán giả vì gương mặt khác lạ khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng - Ảnh 14
Yến Nhi cũng là một nghệ sĩ sở hữu nhan sắc không đến nỗi nào trong showbiz - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ này vốn đã sở hữu vẻ đẹp rất trong sáng, dù không quá hoàn hảo nhưng rất ưa nhìn. Tuy vậy, Yến Nhi vẫn quyết định phẫu thuật để có được những đường nét sắc sảo hơn. Có lẽ đó là quyết định sai lầm của cô khi xuất hiện với đôi gò má căng phồng, cứng đơ cùng chiếc cằm dài và nhọn không "ăn nhập" gì với gương mặt.

Những sao Việt ‘dọa’ khán giả vì gương mặt khác lạ khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng - Ảnh 15

Những sao Việt ‘dọa’ khán giả vì gương mặt khác lạ khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng - Ảnh 16
Vì lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ quá đà mà giờ đây Yến Nhi lại “dọa” khán giả với gương mặt sưng phồng và đơ như tượng - Ảnh: Internet

Từ khóa:   Angela Phương Trinh Diệp Lâm Anh Hồ Quỳnh Hương phẫu thuật thẩm mỹ Phi Thanh Vân Sao việt Yến Nhi

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