Fan đã làm điều đặc biệt này cho danh hài Hoài Linh mừng ngày trở lại sau gần 1 năm 'chao đảo' vì scandal

Điều đơn giản nhưng đầy xúc động của người hâm mộ dành tặng cho NSƯT Hoài Linh khi quay trở lại sân khấu sau gần 1 năm ở ẩn khiến ai cũng chú ý.
- Hoài Linh trở lại sân khấu, nhiều nghệ sĩ tay bắt mặt mừng, xúc động ôm vào lòng
- Khán giả đến xem vở kịch của NS Hoài Linh phải ký giấy cam kết không chụp hình, quay phim
Sau gần 1 năm ở ẩn, vừa qua NSƯT Hoài Linh chính thức quay trở lại sân khấu với vở diễn tham gia Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2021, có sự góp mặt của nghệ sĩ Việt Hương, Khương Ngọc, Thanh Hiền,... Đây là vở diễn đánh dấu sự quay lại với nghệ thuật của nam danh hài sau hơn một năm im ắng vì ồn ào liên quan đến tiền từ thiện.
Lâu lắm rồi, khán giả mới thấy lại nụ cười hạnh phúc của NSƯT Hoài Linh dưới ánh đèn sân khấu.
Sự kiện NSƯT Hoài Linh chính thức trở lại với showbiz bằng một vở kịch dài tuy đã diễn ra được vài hôm, nhưng đến hôm nay khán giả vẫn quan tâm và nhắc đến nam danh hài. Điều đáng chú ý, mới đây, một người hâm mộ đã tự tay vẽ bức tranh dành tặng cho danh hài Hoài Linh. Theo đó, trên trang cá nhân của mình, nhà báo Song Minh khoe hình ảnh mà fan hâm mộ nhờ anh gửi đến cho "anh Bốn".
"Thương những khán giả không được đến xem trực tiếp, ở nhà mà đứng ngồi không yên. Từ một bức ảnh của nhiếp ảnh gia chụp trong đêm diễn, một khán giả còn rất trẻ đã cảm tác ngay tại nhà một bức tranh chân dung anh Bốn Hoài Linh thật tuyệt vời nhờ mình đăng lên cho anh Bốn xem. Có thể nói, tình cảm mà khán giả dành cho anh Bốn suốt mấy chục năm qua, đôi khi có tiền muôn bạc vạn cũng không thể nào mua được", anh xúc động viết.