Fan đã làm điều đặc biệt này cho danh hài Hoài Linh mừng ngày trở lại sau gần 1 năm 'chao đảo' vì scandal

Sau gần 1 năm ở ẩn, vừa qua NSƯT Hoài Linh chính thức quay trở lại sân khấu với vở diễn tham gia Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2021, có sự góp mặt của nghệ sĩ Việt Hương, Khương Ngọc, Thanh Hiền,... Đây là vở diễn đánh dấu sự quay lại với nghệ thuật của nam danh hài sau hơn một năm im ắng vì ồn ào liên quan đến tiền từ thiện.

Lâu lắm rồi, khán giả mới thấy lại nụ cười hạnh phúc của NSƯT Hoài Linh dưới ánh đèn sân khấu.

Sự kiện NSƯT Hoài Linh chính thức trở lại với showbiz bằng một vở kịch dài tuy đã diễn ra được vài hôm, nhưng đến hôm nay khán giả vẫn quan tâm và nhắc đến nam danh hài. Điều đáng chú ý, mới đây, một người hâm mộ đã tự tay vẽ bức tranh dành tặng cho danh hài Hoài Linh. Theo đó, trên trang cá nhân của mình, nhà báo Song Minh khoe hình ảnh mà fan hâm mộ nhờ anh gửi đến cho "anh Bốn".