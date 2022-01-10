Fan đã làm điều đặc biệt này cho danh hài Hoài Linh mừng ngày trở lại sau gần 1 năm 'chao đảo' vì scandal

Giải trí 10/01/2022 14:06

Điều đơn giản nhưng đầy xúc động của người hâm mộ dành tặng cho NSƯT Hoài Linh khi quay trở lại sân khấu sau gần 1 năm ở ẩn khiến ai cũng chú ý.

Sau gần 1 năm ở ẩn, vừa qua NSƯT Hoài Linh chính thức quay trở lại sân khấu với vở diễn tham gia Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2021, có sự góp mặt của nghệ sĩ Việt Hương, Khương Ngọc, Thanh Hiền,... Đây là vở diễn đánh dấu sự quay lại với nghệ thuật của nam danh hài sau hơn một năm im ắng vì ồn ào liên quan đến tiền từ thiện.

Fan đã làm điều đặc biệt này cho danh hài Hoài Linh mừng ngày trở lại sau gần 1 năm 'chao đảo' vì scandal - Ảnh 1

Fan đã làm điều đặc biệt này cho danh hài Hoài Linh mừng ngày trở lại sau gần 1 năm 'chao đảo' vì scandal - Ảnh 2

Lâu lắm rồi, khán giả mới thấy lại nụ cười hạnh phúc của NSƯT Hoài Linh dưới ánh đèn sân khấu.

Sự kiện NSƯT Hoài Linh chính thức trở lại với showbiz bằng một vở kịch dài tuy đã diễn ra được vài hôm, nhưng đến hôm nay khán giả vẫn quan tâm và nhắc đến nam danh hài. Điều đáng chú ý, mới đây, một người hâm mộ đã tự tay vẽ bức tranh dành tặng cho danh hài Hoài Linh. Theo đó, trên trang cá nhân của mình, nhà báo Song Minh khoe hình ảnh mà fan hâm mộ nhờ anh gửi đến cho "anh Bốn".

Fan đã làm điều đặc biệt này cho danh hài Hoài Linh mừng ngày trở lại sau gần 1 năm 'chao đảo' vì scandal - Ảnh 3

Fan đã làm điều đặc biệt này cho danh hài Hoài Linh mừng ngày trở lại sau gần 1 năm 'chao đảo' vì scandal - Ảnh 4

Bức tranh do fan tự tay vẽ dành tặng cho danh hài Hoài Linh.

"Thương những khán giả không được đến xem trực tiếp, ở nhà mà đứng ngồi không yên. Từ một bức ảnh của nhiếp ảnh gia chụp trong đêm diễn, một khán giả còn rất trẻ đã cảm tác ngay tại nhà một bức tranh chân dung anh Bốn Hoài Linh thật tuyệt vời nhờ mình đăng lên cho anh Bốn xem. Có thể nói, tình cảm mà khán giả dành cho anh Bốn suốt mấy chục năm qua, đôi khi có tiền muôn bạc vạn cũng không thể nào mua được", anh xúc động viết.

Vừa trở lại showbiz, Hoài Linh làm dấy lên nghi vấn 'phẫu thuật' 1 bộ phận trên gương mặt vì quá khác lạ

Vừa trở lại showbiz, Hoài Linh làm dấy lên nghi vấn 'phẫu thuật' 1 bộ phận trên gương mặt vì quá khác lạ

Nghệ sĩ Hoài Linh chính thức trở lại sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng". Tuy nhiên, cư dân mạng lại chú ý vào chi tiết khác lạ trên gương mặt của nam danh hài.

Xem thêm
Từ khóa:   nam danh hài Hoài Linh danh hài Hoài Linh Hoài Linh Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 28 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 58 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy