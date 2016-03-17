Sự ra đi của thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường khiến bạn bè, fan hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin, mong anh bình an nơi suối vàng.
Thông tin nhạc sĩ Trần Lập qua đời đã được gia đình và bạn bè thân thiết với anh xác nhận với truyền thông. Anh qua đời ở tuổi 42 sau gần 5 tháng chóng chọi với bệnh ung thư quái ác. Trước thông tin này, trên mạng xã hội các tài khoản đồng loạt tỏ ra tiếc nuối, cầu mong anh được yên nghĩ nơi suối vàng.
Thànht? viên Quang Huy Trần chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm động về Trần Lập. Những ngày qua Trần lập được điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Tuy nhiên bệnh ngày càng trở nặng, sức khỏe của nam ca sĩ, nhạc sĩ giảm sút nghiêm trọng. Bác sĩ cho biết căn bệnh ung thư trực tràng đã nhiễm trùng vào đường máu, cơ quan nội tạng mất chức năng kiểm soát, anh phải thở bằng máy nhiều ngày qua. Sáng 17/3, anh được đưa về nhà riêng và trút hơi thở cuối cùng ngay sau đó.
Hot girl Tú Linh nhanh chóng cập nhật thông tin, cô may mắn khi được làm việc chung với Trần Lập 1 lần. Cô viết: "Anh ơi, em thương tiếc anh vô cùng. Em mới chỉ có dịp gặp và cộng tác với anh một lần. Anh tới rất sớm dù tiết mục của anh ở giữa chương trình. Ảnh chụp của hai anh em bằng máy em không đẹp anh còn bảo chụp lại bằng máy anh. Em cảm ơn anh vì giữa lúc em còn hoang mang về định hướng với nghề anh đã dành cả buổi để nói cho em nghe về tâm và tình với nghề của một nghệ sĩ, để em có thể vững tâm và nhiệt huyết trong mỗi một chương trình làm. Anh đổ bệnh chỉ một thời gian ngắn sau lần đầu em được làm cùng anh. Hôm nay nghe tin anh đi mà em thương tiếc anh vô hạn. Vĩnh biệt một người anh nghệ sĩ mãi mãi khiến khán giả và lứa đàn em cảm phục. Em mong anh ra đi thanh thản. Anh kể cho em về sở thích với xe mô tô, với những cung đường dài. Hôm nay em chào tạm biệt anh trước chuyến đi dài cuối cùng của anh... Thành kính phân ưu. Từ một người em, một người hâm mộ anh...".
Sự ra đi đột ngột của Trần Lập khiến không ít bạn trẻ tiếc nuối, ngỡ ngàng.
Ca sĩ Trung Quân Idol không giấu được cảm xúc, với nam ca sĩ, Trần Lập không chỉ là đồng nghiệp mà còn là tấm gương, giá trị sống bổ ích anh noi theo.
Trên trang cá nhân của Trần Lập gần đây không còn thường xuyên cập nhật các dòng trạng thái, hình ảnh. Khoảng khắc cuối cùng anh chia sẻ là vào ngày 26/2 khi đang ở Sài Gòn.
"Vĩnh biệt anh, giấc ngủ ngàn thu. Một người tôi luôn cảm mến trong giới nghệ sĩ" - bạn Mạnh Nguyễn Trọng viết.
Trước đó vào tháng 11/2015, tác giả Tâm hồn của đá bất ngờ chia sẻ thông tin mình mắc bệnh ung thư trên trang cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi thương xót. Anh đã viết: "Không hiểu sao mình đón cái tin sét đánh này rất bình tĩnh dù quá bất ngờ, dù không thể tin vào tai. Đúng là mình chưa từng là lính, chỉ là một người con của lính và đã đến lúc phải chiến đấu thực sự rồi. Bắt đầu kể từ lúc này".
2 ngày sau khi chia sẻ hung tin, anh được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u ung thư trực tràng. Sau đó, anh tiếp tục quá trình xạ trị tại Bệnh viện K, Tân Triều (Hà Nội). Từ khi biết tin và 4 tháng chiến đấu với bệnh ung thư trực tràng, Trần Lập luôn thể hiện thái độ bình tĩnh đương đầu thực tế.
Sinh thời, Trần Lập vẫn được biết tới với vai trò là thủ lĩnh nhóm nhạc rock Bức Tường. Những cống hiến của Trần Lập cho nền âm nhạc Việt sẽ được mãi lưu danh, nụ cười rạng rỡ của anh sẽ vẫn ở mãi trong tim người nghe nhạc.
Ảnh: Chụp màn hình.
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